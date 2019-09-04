Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
НАРОД ВТОМИВСЯ ВІД ВІЙНИ! Народ втомився від війни! То хто ж втомився? Звідки втома? Втомились ті, чиї сини, Впродовж війни сиділи вдома! Втомились, хто не хоронив І не оплакував героїв, Хто вже давно в душі загнив, А мозок і язик роздвоїв. Втомились ті, хто гарував, На дискотеці, в ресторані, Елітні клуби штурмував І відчував себе в нірвані. Втомились! Бо забули вже, Що шостий рік війна триває! В Криму мочити фаберже За злочин, стерво, не вважає! Під кожне свято ця орда Все в супермаркетах змітає, Машин елітних, от біда, Припаркувати місць не має! Усі розкуплені квитки На лоукости на пів року. Які відвідать пам'ятки Лиш мають, втомлені, мороку. Ніхто й копійки на АТО З них не пожертвував ні разу. Їм Україна шапіто І з жиру бісяться до сказу. Плюси запудрили мізки́. Втомились с..и зубожіли, Та вірять фейкам і в казки, Обрали блазня нам зебіли. Тепер - державність на кону! Хто це збагнув - вже не сміється! Коли програємо війну, В крові країна захлинеться…
SAP — крупная немецкая корпорация, производитель программного обеспечения для организаций. Штаб-квартира расположена в Вальдорфе.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
Про результати аукціону з продажу пам’ятних монет “Надання Томосу про автокефалію Православної церкви України” 30 серп. 2019 18:43
Аукціон із продажу пам’ятних монет “Надання Томосу про автокефалію Православної церкви України” (далі – аукціон), запланований на майданчику Універсальної товарної біржі "Контрактовий дім УМВБ" 29 серпня 2019 року, не відбувся у зв’язку з відсутністю заявок на участь від учасників.
После аудита на металлургическом комбинате, предприятию начислили 9 млрд грн налогов. ... По его словам, решение о доначислении налогов было принято на основании результатов аудита, который проводился на предприятии с мая этого года.
И доначисления и дело об екоциде. Не верю я в такие совпадения. Ну и да, ожидание прямых иностранных инвестиций
4 сентября на встрече с ITшниками премьера-министра Алексея Гончарука представитель SAP задал вопрос о том, почему в офисе компании проходят обыски НАБУ. "Мне очень жаль, что ваша компания стала объектом внимания правоохранителей. Если вы считаете, что их действия незаконны, передайте информацию нам и мы ознакомим соответствующих руководителей", - ответил Гончарук.
Похоже, что эти вообще не разбираются в ИТ, а тупо наезжают на всё, что связано с ИТ
По его словам, новая модель состоит из четырех платежей. Это - 5% единого налога, 1,5% военного сбора, единый социальный взнос с двух минимальных зарплат и взнос в Фонд развития человеческого капитала, который планируется создать для развития отрасли. .... Стоит отметить, что размер отчисления в Фонд развития человеческого капитала (второе название – Фонд IT Creative) будет постепенно увеличиваться: в 2020-м году он составит 1%, в 2021-м – 2%, в 2022-м – 3%, в 2023-м – 4%, в 2024-2029 годах – 5%.
Это создание некого общака, в который должны делится ИТ-шники ?
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский ""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
shapo написав:1) Не надоело повторять антисемитский бред о том, что Израиль не выдает преступников совершивших преступления на другой территории?
lapay написав:Видає. За весь весь час видав Україні одного, який скоїв вбивство міліціонера ще до втечі в Їзраїль і то, після 8 років судової тяганини. Так що грановські, юфи, коломойські, рабіновичи і їм подібні, можуть повторити прецедент, років через 100. Зеленський точно їх не посуне з черги.
На перечисленных вами людей открыто уголовное дело,они скрываются в Израиле и на запрос украинской прокуратуры Израиль их не выдает? Я тут вижу довольно известных людей проживающих сейчас в Украине и не находящихся в ней ни под каким следствием . И даже Семен Юфа, создатель одной из первых в 90-е финансовых пирамид тоже живет в Украине и не находится ни под каким следствием - https://www.segodnya.ua/ukraine/sozdate ... 24688.html
Schmit написав:НАРОД ВТОМИВСЯ ВІД ВІЙНИ! Народ втомився від війни! То хто ж втомився? Звідки втома? Втомились ті, чиї сини, Впродовж війни сиділи вдома! Втомились, хто не хоронив І не оплакував героїв, Хто вже давно в душі загнив, А мозок і язик роздвоїв. Втомились ті, хто гарував, На дискотеці, в ресторані, Елітні клуби штурмував І відчував себе в нірвані. Втомились! Бо забули вже, Що шостий рік війна триває! В Криму мочити фаберже За злочин, стерво, не вважає! Під кожне свято ця орда Все в супермаркетах змітає, Машин елітних, от біда, Припаркувати місць не має! Усі розкуплені квитки На лоукости на пів року. Які відвідать пам'ятки Лиш мають, втомлені, мороку. Ніхто й копійки на АТО З них не пожертвував ні разу. Їм Україна шапіто І з жиру бісяться до сказу. Плюси запудрили мізки́. Втомились с..и зубожіли, Та вірять фейкам і в казки, Обрали блазня нам зебіли. Тепер - державність на кону! Хто це збагнув - вже не сміється! Коли програємо війну, В крові країна захлинеться…
Schmit написав:НАРОД ВТОМИВСЯ ВІД ВІЙНИ! Народ втомився від війни! То хто ж втомився? Звідки втома? Втомились ті, чиї сини, Впродовж війни сиділи вдома! Втомились, хто не хоронив І не оплакував героїв, Хто вже давно в душі загнив, А мозок і язик роздвоїв. Втомились ті, хто гарував, На дискотеці, в ресторані, Елітні клуби штурмував І відчував себе в нірвані. Втомились! Бо забули вже, Що шостий рік війна триває! В Криму мочити фаберже За злочин, стерво, не вважає! Під кожне свято ця орда Все в супермаркетах змітає, Машин елітних, от біда, Припаркувати місць не має! Усі розкуплені квитки На лоукости на пів року. Які відвідать пам'ятки Лиш мають, втомлені, мороку. Ніхто й копійки на АТО З них не пожертвував ні разу. Їм Україна шапіто І з жиру бісяться до сказу. Плюси запудрили мізки́. Втомились с..и зубожіли, Та вірять фейкам і в казки, Обрали блазня нам зебіли. Тепер - державність на кону! Хто це збагнув - вже не сміється! Коли програємо війну, В крові країна захлинеться…
Многократно плюсую!
А за что? Стишок ведь про тех кто как раз жил кучеряво при прежнем президенте включая его самого. А к конце приплел Зеленского который еще ничего не сделал, но,оказывается, при нем и государственность на кону, и страна вот-вот чьей-то кровью захлебнется. Логика отсутствует напрочь у этого стихоплета.
А что сказать хотели-то ? Сперва говорите, что это некие антисемиты распространяют бредни, мол Израиль не выдаёт. Забывая, что эта тема (о невыдаче) развивается РФ, когда им не выдали Невзлина. Не знать этого вы не могли. И тут же cпроецировали на некого поца, который строил пирамиды в Украине в начале 1990-х и как всё плохо в Украине. То есть, косвенно подтвердили, проблемность экстрадиции из Израиля
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский ""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой