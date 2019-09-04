Додано: Сер 04 вер, 2019 12:27

НАРОД ВТОМИВСЯ ВІД ВІЙНИ!

Народ втомився від війни!

То хто ж втомився? Звідки втома?

Втомились ті, чиї сини,

Впродовж війни сиділи вдома!

Втомились, хто не хоронив

І не оплакував героїв,

Хто вже давно в душі загнив,

А мозок і язик роздвоїв.

Втомились ті, хто гарував,

На дискотеці, в ресторані,

Елітні клуби штурмував

І відчував себе в нірвані.

Втомились! Бо забули вже,

Що шостий рік війна триває!

В Криму мочити фаберже

За злочин, стерво, не вважає!

Під кожне свято ця орда

Все в супермаркетах змітає,

Машин елітних, от біда,

Припаркувати місць не має!

Усі розкуплені квитки

На лоукости на пів року.

Які відвідать пам'ятки

Лиш мають, втомлені, мороку.

Ніхто й копійки на АТО

З них не пожертвував ні разу.

Їм Україна шапіто

І з жиру бісяться до сказу.

Плюси запудрили мізки́.

Втомились с..и зубожіли,

Та вірять фейкам і в казки,

Обрали блазня нам зебіли.

Тепер - державність на кону!

Хто це збагнув - вже не сміється!

Коли програємо війну,

В крові країна захлинеться…