Додано: Сер 04 вер, 2019 19:34

pesikot написав: Продолжайте, не останавливайтесь

То есть 5 последних лет вы жили плохо. А как же бравурное - у меня недвижимости хоть ж*** жуй, квартиры, дома ?

Очередной ольгинец спалился на пустяках Продолжайте, не останавливайтесьТо есть 5 последних лет вы жили плохо. А как же бравурное - у меня недвижимости хоть ж*** жуй, квартиры, дома ?Очередной ольгинец спалился на пустяках

Плохо конспектируете мои посты.У меня всего 2 квартиры ( 3х и 1 комнатная в Киеве)и один небольшой дом в 50км от Киева на которые я заработал задолго до шоколадного.Если для вас это предел мечтаний, то,значит, вы не видели действительно богатых людей даже у себя в Хацапетовке,не говоря о Конче-заспе.Поскольку я не беженец с Донбасса, то не голодал, но удовольствия от этой жизни когда из страны еще при Януковиче уехал единственный сын и вряд ли в нее вернется, никакого.Ну да вам этого не понять, недалекий шерлок холмс