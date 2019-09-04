Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
shapo написав:А за что? Стишок ведь про тех кто как раз жил кучеряво при прежнем президенте включая его самого. А к конце приплел Зеленского который еще ничего не сделал, но,оказывается, при нем и государственность на кону, и страна вот-вот чьей-то кровью захлебнется. Логика отсутствует напрочь у этого стихоплета.
Продолжайте, не останавливайтесь То есть 5 последних лет вы жили плохо. А как же бравурное - у меня недвижимости хоть ж*** жуй, квартиры, дома ? Очередной ольгинец спалился на пустяках
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский ""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot написав:А что сказать хотели-то ? Сперва говорите, что это некие антисемиты распространяют бредни, мол Израиль не выдаёт. Забывая, что эта тема (о невыдаче) развивается РФ, когда им не выдали Невзлина. Не знать этого вы не могли. И тут же cпроецировали на некого поца, который строил пирамиды в Украине в начале 1990-х и как всё плохо в Украине. То есть, косвенно подтвердили, проблемность экстрадиции из Израиля
Повторяю еще раз. Для тех кто не понимает элементарных юридических вещей, что на человека вначале заводят уголовное дело, потом, если он исчезает, его ищут в своей стране или за ее пределами. Перечисленные вами, в т.ч. упомянутый Юфа, не был под следствием, его не искала Украина и не просила Израилю его выдать равно как и остальных перечисленных вами поскольку они все живут в Украине занимая даже должности депутатов ВР. Если у вас есть другие примеры когда Украина просила кого-либо выдать за совершенные преступления и Израиль отказал предъявите или перестаньте врать. Про Россию и Невзлина вначале разберитесь прежде чем приплетать - https://www.gazeta.ru/social/2017/12/08/11243594.shtml, https://zakon.co.il/articles/%D0%BD%D0% ... %83%D1%82/
pesikot написав:Продолжайте, не останавливайтесь То есть 5 последних лет вы жили плохо. А как же бравурное - у меня недвижимости хоть ж*** жуй, квартиры, дома ? Очередной ольгинец спалился на пустяках
Плохо конспектируете мои посты. У меня всего 2 квартиры ( 3х и 1 комнатная в Киеве)и один небольшой дом в 50км от Киева на которые я заработал задолго до шоколадного. Если для вас это предел мечтаний, то,значит, вы не видели действительно богатых людей даже у себя в Хацапетовке,не говоря о Конче-заспе. Поскольку я не беженец с Донбасса, то не голодал, но удовольствия от этой жизни когда из страны еще при Януковиче уехал единственный сын и вряд ли в нее вернется, никакого. Ну да вам этого не понять, недалекий шерлок холмс
«Евгений Бамбизов не является работником ГНС и не имеет никакого отношения к проведению налоговых проверок. По поводу высказываний Евгения Бамбизова журналистам о якобы налоговых доначислениях и наложении штрафных санкций на ряд предприятий, Государственная налоговая служба информирует, что указанные вопросы не входят в сферу полномочий Бамбизова. В настоящее время налоговые проверки этих предприятий не завершены, никаких решений не принято», - сообщили в пресс-службе.
Меня терзают смутные сомнения, ведь уже было на этом форуме, мол, Бабак не член команды ЗЕ! и про 4000$ - это фейк порохоботов. А потом, про 4000$ убрали с youtube-канала. Да и Бабак вполне себе в команде ЗЕ по вопросам образования. "Никогда такого не было и вот опять". Теперь Бамбизов не работник ГНС
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский ""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
shapo написав: Ну да вам этого не понять, недалекий шерлок холмс
Так я не об этом спрашивал. Если у вас столько недвижимости, как вы бедный еврей смогли содержать всё это ? ЖКХ по квартирам ? Затраты по дому, отопление, вывоз мусора, очистка снега ? Я спрашиваю, как владелец подобного счастья
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский ""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
shapo написав: Ну да вам этого не понять, недалекий шерлок холмс
Так я не об этом спрашивал. Если у вас столько недвижимости, как вы бедный еврей смогли содержать всё это ? ЖКХ по квартирам ? Затраты по дому, отопление, вывоз мусора, очистка снега ? Я спрашиваю, как владелец подобного счастья
1) В сельском доме зимой не живу, он и отапливается по минимуму на газовых конверторах на 2-2,5 тыс за всю зиму, в двух квартирах коммуналка зимой - максимум 3,5 и 2 тыс грн в месяц, это не бог весть какие деньги для работающего пенсионера. Вот если жить на одну украинскую пенсию, тут нужно будет или с одной из квартир, или с домом уже что-то делать. 2) А еврея зачем опять приплели?..
Тут понятно, готовят на обмен, без Цемаха все застопорилось. А об обмене уже трубят все СМИ. Если обмен сорвется, то это будет серьезный удар по имиджу новой власти. Тем более, как пишут некоторые источники, Цемах оказался крепким орешком и на сотрудничество категорически не идет, так что использование его как свидетеля по Боингу оказалось тоже под вопросом.
Тут понятно, готовят на обмен, без Цемаха все застопорилось. А об обмене уже трубят все СМИ. Если обмен сорвется, то это будет серьезный удар по имиджу новой власти. Тем более, как пишут некоторые источники, Цемах оказался крепким орешком и на сотрудничество категорически не идет, так что использование его как свидетеля по Боингу оказалось тоже под вопросом.
По большому счету, все кто его хотел допросить, уже допросили. Два месяца было на допросы. А с боингом и так все понятно. В самом лучшем варианте Цемах ударит себя в грудь пяткой и закричит "я сбивал"... и что? Путя на голубом глазу ответит "все врет, их там не было". Что изменится? Будет высказана еще одна "озабоченность" и под санкции попадут еще три младших советника кума четвертого зама районного военкома Мухосранска? Или кто-то наивно полагает, что после признаний Цемаха Германия посыплет свою голову пеплом и откажется от СП-2? Все правильно делают, хватит политических игрищ. Надо парней (в отличии от диванных крикунов), воевавших за Украину, возвращать домой. И точка!
Востаннє редагувалось antey1969 в Чет 05 вер, 2019 13:04, всього редагувалось 1 раз.