Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Тут понятно, готовят на обмен, без Цемаха все застопорилось. А об обмене уже трубят все СМИ. Если обмен сорвется, то это будет серьезный удар по имиджу новой власти. Тем более, как пишут некоторые источники, Цемах оказался крепким орешком и на сотрудничество категорически не идет, так что использование его как свидетеля по Боингу оказалось тоже под вопросом.
По большому счету, все кто его хотел допросить, уже допросили. Два года было на допросы. А с боингом и так все понятно. В самом лучшем варианте Цемах ударит себя в грудь пяткой и закричит "я сбивал"... и что? Путя на голубом глазу ответит "все врет, их там не было". Что изменится? Будет высказана еще одна "озабоченность" и под санкции попадут еще три младших советника кума четвертого зама районного военкома Мухосранска? Или кто-то наивно полагает, что после признаний Цемаха Германия посыплет свою голову пеплом и откажется от СП-2? Все правильно делают, хватит политических игрищ. Надо парней (в отличии от диванных крикунов), воевавших за Украину, возвращать домой. И точка!
Есть простые и четкие способы доказать, откуда взлетела ракета Бука 1) Спутниковые снимки - маловероятно, что именно в момент пуска спутник не имел возможности обзора этого района. Если это даже так (хотя вероятность такого события невелика), за час с небольшим после пуска Бук не мог уйти от точки старта очень далеко, т.е. на снимках должна быть хотя бы установка, едущая или спрятанная. 2) Данные радиолокации Днепропетровского ЦУП о воздушной обстановке на момент пуска Бука. Писали, что гражданский локатор ракету обнаружить не мог - маловероятно, именно они контролируют перемещения легких спортивных самолетов и вертолетов в воздухе с ЭПР не многим больше, чем ракета. А на любого свидетеля, как известно, можно надавить так, что он признается в чем угодно - царица доказательств по степени правдоподобности тут на месте во втором десятке.
Тут понятно, готовят на обмен, без Цемаха все застопорилось. А об обмене уже трубят все СМИ. Если обмен сорвется, то это будет серьезный удар по имиджу новой власти. Тем более, как пишут некоторые источники, Цемах оказался крепким орешком и на сотрудничество категорически не идет, так что использование его как свидетеля по Боингу оказалось тоже под вопросом.
По большому счету, все кто его хотел допросить, уже допросили. Два года было на допросы. А с боингом и так все понятно. В самом лучшем варианте Цемах ударит себя в грудь пяткой и закричит "я сбивал"... и что? Путя на голубом глазу ответит "все врет, их там не было". Что изменится? Будет высказана еще одна "озабоченность" и под санкции попадут еще три младших советника кума четвертого зама районного военкома Мухосранска? Или кто-то наивно полагает, что после признаний Цемаха Германия посыплет свою голову пеплом и откажется от СП-2? Все правильно делают, хватит политических игрищ. Надо парней (в отличии от диванных крикунов), воевавших за Украину, возвращать домой. И точка!
Тут понятно, готовят на обмен, без Цемаха все застопорилось. А об обмене уже трубят все СМИ. Если обмен сорвется, то это будет серьезный удар по имиджу новой власти. Тем более, как пишут некоторые источники, Цемах оказался крепким орешком и на сотрудничество категорически не идет, так что использование его как свидетеля по Боингу оказалось тоже под вопросом.
Тут понятно, готовят на обмен, без Цемаха все застопорилось. А об обмене уже трубят все СМИ. Если обмен сорвется, то это будет серьезный удар по имиджу новой власти. Тем более, как пишут некоторые источники, Цемах оказался крепким орешком и на сотрудничество категорически не идет, так что использование его как свидетеля по Боингу оказалось тоже под вопросом.
Поэтому его надо просто отпустить.
Чисто в теории, а может можно организовать экстрадицию Цемаха Голландскому правосудию, а потом уже решать что Цемах в Голландии и Цемах в Украине весят разное количество украинцев? ))))) Так играя одним Цемахом можно повысить ставки )))
Тут понятно, готовят на обмен, без Цемаха все застопорилось. А об обмене уже трубят все СМИ. Если обмен сорвется, то это будет серьезный удар по имиджу новой власти. Тем более, как пишут некоторые источники, Цемах оказался крепким орешком и на сотрудничество категорически не идет, так что использование его как свидетеля по Боингу оказалось тоже под вопросом.
Поэтому его надо просто отпустить.
Я так понимаю, что скоро буду со своих платить пенсию родне гиви-моторрол, за потерю кормильца. А зеленая тупость будет рассказывать про мир во всем мире.
Тут понятно, готовят на обмен, без Цемаха все застопорилось. А об обмене уже трубят все СМИ. Если обмен сорвется, то это будет серьезный удар по имиджу новой власти. Тем более, как пишут некоторые источники, Цемах оказался крепким орешком и на сотрудничество категорически не идет, так что использование его как свидетеля по Боингу оказалось тоже под вопросом.
Поэтому его надо просто отпустить.
Так его никто не отпускает забесплатно, там на обмен достойный список фамилий.