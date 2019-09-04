Додано: Чет 05 вер, 2019 12:52

antey1969 написав: freeze написав: airmax78 написав: https://www.currenttime.tv/a/30147720.html?fbclid=IwAR1hRdHjIMhRZAx_zSj5nyQ19X608vP6B9zay5vWwaKBjJj4L-LFhao59q4



ПЦБЛД



Тут понятно, готовят на обмен, без Цемаха все застопорилось.

А об обмене уже трубят все СМИ.

Если обмен сорвется, то это будет серьезный удар по имиджу новой власти.

Тем более, как пишут некоторые источники, Цемах оказался крепким орешком и на сотрудничество категорически не идет, так что использование его как свидетеля по Боингу оказалось тоже под вопросом. Тут понятно, готовят на обмен, без Цемаха все застопорилось.А об обмене уже трубят все СМИ.Если обмен сорвется, то это будет серьезный удар по имиджу новой власти.Тем более, как пишут некоторые источники, Цемах оказался крепким орешком и на сотрудничество категорически не идет, так что использование его как свидетеля по Боингу оказалось тоже под вопросом.

По большому счету, все кто его хотел допросить, уже допросили. Два года было на допросы. А с боингом и так все понятно.

В самом лучшем варианте Цемах ударит себя в грудь пяткой и закричит "я сбивал"... и что? Путя на голубом глазу ответит "все врет, их там не было".

Что изменится? Будет высказана еще одна "озабоченность" и под санкции попадут еще три младших советника кума четвертого зама районного военкома Мухосранска?

Или кто-то наивно полагает, что после признаний Цемаха Германия посыплет свою голову пеплом и откажется от СП-2?

Все правильно делают, хватит политических игрищ. Надо парней (в отличии от диванных крикунов), воевавших за Украину, возвращать домой. И точка! По большому счету, все кто его хотел допросить, уже допросили. Два года было на допросы. А с боингом и так все понятно.В самом лучшем варианте Цемах ударит себя в грудь пяткой и закричит "я сбивал"... и что? Путя на голубом глазу ответит "все врет, их там не было".Что изменится? Будет высказана еще одна "озабоченность" и под санкции попадут еще три младших советника кума четвертого зама районного военкома Мухосранска?Или кто-то наивно полагает, что после признаний Цемаха Германия посыплет свою голову пеплом и откажется от СП-2?Все правильно делают, хватит политических игрищ. Надо парней (в отличии от диванных крикунов), воевавших за Украину, возвращать домой. И точка!

Есть простые и четкие способы доказать, откуда взлетела ракета Бука1) Спутниковые снимки - маловероятно, что именно в момент пуска спутник не имел возможности обзора этого района. Если это даже так (хотя вероятность такого события невелика), за час с небольшим после пуска Бук не мог уйти от точки старта очень далеко, т.е. на снимках должна быть хотя бы установка, едущая или спрятанная.2) Данные радиолокации Днепропетровского ЦУП о воздушной обстановке на момент пуска Бука. Писали, что гражданский локатор ракету обнаружить не мог - маловероятно, именно они контролируют перемещения легких спортивных самолетов и вертолетов в воздухе с ЭПР не многим больше, чем ракета.А на любого свидетеля, как известно, можно надавить так, что он признается в чем угодно - царица доказательств по степени правдоподобности тут на месте во втором десятке.