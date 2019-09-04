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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Чет 05 вер, 2019 13:33
Нас выипали группой в извращенной форме и бутылку в Ж засунули. А мы отряхнулись и поползли дальше. В полицию решили не обращаться, чтобы не портить отношения с теми кто нас выипал. Прекрасно, пилять, просто прекрасно.
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Додано: Чет 05 вер, 2019 13:35
freeze написав:
airmax78 написав:Поэтому его надо просто отпустить.
Так его никто не отпускает забесплатно, там на обмен достойный список фамилий.
Вы реально не понимаете что происходит? Нам отдают людей, захваченных по беспределу, за которыми 0 вины. Мы отдаем международного террориста с помощью которого можно было рашке яйца прищемить.
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Додано: Чет 05 вер, 2019 13:40
airmax78 написав: freeze написав:
airmax78 написав:Поэтому его надо просто отпустить.
Так его никто не отпускает забесплатно, там на обмен достойный список фамилий.
Вы реально не понимаете что происходит? Нам отдают людей, захваченных по беспределу, за которыми 0 вины. Мы отдаем международного террориста с помощью которого можно было рашке яйца прищемить.
Если вы настаиваете, чтобы моряки посидели в Лефортово еще пяток лет, то вероятно сами моряки и их родственники этого не хотят.
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Додано: Чет 05 вер, 2019 13:48
shapo написав:
Starikan написав:
Многократно плюсую!
А за что?
Стишок ведь про тех кто как раз жил кучеряво при прежнем президенте включая его самого.
А к конце приплел Зеленского который еще ничего не сделал, но,оказывается, при нем и государственность на кону, и страна вот-вот чьей-то кровью захлебнется.
Логика отсутствует напрочь у этого стихоплета.
Логика отсутствует у вас.
Стишок про тех, кто "устал от войны".
И про тех, кто отпустил Цемаха.
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Kudrjavyj, ребе Нок, Грйс-мэн, Автор77, moniks, Cler, fokus, innamax2008, Александр, moldashavanin, Shram
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