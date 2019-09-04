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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Чет 05 вер, 2019 13:33
Re: Політичні дискусії
Нас выипали группой в извращенной форме и бутылку в Ж засунули. А мы отряхнулись и поползли дальше. В полицию решили не обращаться, чтобы не портить отношения с теми кто нас выипал. Прекрасно, пилять, просто прекрасно.
Додано: Чет 05 вер, 2019 13:35
Вы реально не понимаете что происходит? Нам отдают людей, захваченных по беспределу, за которыми 0 вины. Мы отдаем международного террориста с помощью которого можно было рашке яйца прищемить.
Додано: Чет 05 вер, 2019 13:40
Re: Політичні дискусії
Если вы настаиваете, чтобы моряки посидели в Лефортово еще пяток лет, то вероятно сами моряки и их родственники этого не хотят.
Додано: Чет 05 вер, 2019 13:48
Логика отсутствует у вас.
Стишок про тех, кто "устал от войны".
И про тех, кто отпустил Цемаха.
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