RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політичні дискусії

Політичні дискусії
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 38873888388938903891>

Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували:

Опитування закінчилось Нед 21 лип, 2019 12:54

Політичні дискусії 7.1 5 216
Аграрна партія України
2%
4
Батьківщина
3%
6
Голос
16%
35
Громадянська позиція
7%
15
Європейська Солідарність
26%
57
Опозиційна платформа - За життя
7%
16
Опозиційний блок
2%
5
Радикальна партія
0%
1
Самопоміч
1%
2
Свобода
5%
10
Сила і честь
1%
3
Слуга народу
20%
44
Українська стратегія
0
0
Інша
8%
18
Всього голосів : 216
Повідомлення Додано: Чет 05 вер, 2019 14:13

  freeze написав:
vano80 написав:
  freeze написав: Если вы настаиваете, чтобы моряки посидели в Лефортово еще пяток лет, то вероятно сами моряки и их родственники этого не хотят.
Моряки люди военные. Как бы это не звучало, военный может, а часто и должен умереть за Родину. Иначе зачем ему быть военным, он может на форумах родинкой торговать, занедорого.
А коп может от ножа лечь. И это тоже работа, которую выбирают сознательно.
Я так понимаю, зефаны готовы признать все и вся, лишь бы слезинка ребенка не упала на землю.
Если не ошибаюсь в Израиле на одного полоумного капрала с легкой степенью умственной отсталости, даже хуже, чем у Парубия, обменяли около тысячи натуральных террористов, и возвращение капрала стало чем то вроде национального праздника в Израиле.
Вот серьезное отличие мировозрений.
Настоящие наследники Жукова, пусть там на России сидят по тюрьмам, бабы здесь еще нарожают, а мы здесь будем кормить бесплатной баландой и за деньги налогоплательщиков охранять эквивалентную массу.

Типичная зе-демагогия.
Израильское государство и народ при этом воюют.
Наш нарiд и его избранники думают об одном - кому бы сдаться.
Чтобы бесплатной баланды налили полную миску.
Востаннє редагувалось Starikan в Чет 05 вер, 2019 14:20, всього редагувалось 1 раз.
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Kudrjavyj, ребе Нок, Грйс-мэн, Автор77, moniks, Cler, fokus, innamax2008, Александр, moldashavanin, Shram
Starikan
2
 
Повідомлень: 16141
З нами з: 12.10.11
Подякував: 1523 раз.
Подякували: 2498 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 05 вер, 2019 14:15

Re: Політичні дискусії

  sal написав:А ему не все равно?..

Да, вы правы, лохторату Зе все равно, пока им в карман не залезут.
Schmit
Аватар користувача
 
Повідомлень: 540
З нами з: 08.09.09
Подякував: 4 раз.
Подякували: 106 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 05 вер, 2019 14:17

  shapo написав:
  Starikan написав: Логика отсутствует у вас.
Стишок про тех, кто "устал от войны".
Т.е.гуляющие в киевских и пр. кабаках и заграницах к "патриотической" прошлой власти отношения не имели?
Это не о них.
А о ком тогда?
  Starikan написав:И про тех, кто отпустил Цемаха.
А он что, уже на Донбассе?
Что значит "моряки не хотят"? Они на воинской службе.
Бред какой-то.
Те, кто сейчас сидит в окопах или погиб тоже на военной службе

Что сказать-то хотели?
Какой-то бессвязный поток сознания.
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Kudrjavyj, ребе Нок, Грйс-мэн, Автор77, moniks, Cler, fokus, innamax2008, Александр, moldashavanin, Shram
Starikan
2
 
Повідомлень: 16141
З нами з: 12.10.11
Подякував: 1523 раз.
Подякували: 2498 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 05 вер, 2019 14:21

  airmax78 написав:Нас выипали группой в извращенной форме и бутылку в Ж засунули. А мы отряхнулись и поползли дальше. В полицию решили не обращаться, чтобы не портить отношения с теми кто нас выипал. Прекрасно, пилять, просто прекрасно.

Очень редкий и очень достойный пример самокритики от порохоботов.
Играюсь в депозиты с 1999 года. В ФГВФЛ был только один раз.
Баблонавт
 
Повідомлень: 451
З нами з: 13.03.15
Подякував: 52 раз.
Подякували: 126 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 05 вер, 2019 14:23

  freeze написав:
vano80 написав:
  freeze написав:
Если вы настаиваете, чтобы моряки посидели в Лефортово еще пяток лет, то вероятно сами моряки и их родственники этого не хотят.


Моряки люди военные. Как бы это не звучало, военный может, а часто и должен умереть за Родину. Иначе зачем ему быть военным, он может на форумах родинкой торговать, занедорого.
А коп может от ножа лечь. И это тоже работа, которую выбирают сознательно.
Я так понимаю, зефаны готовы признать все и вся, лишь бы слезинка ребенка не упала на землю.


Если не ошибаюсь в Израиле на одного полоумного капрала с легкой степенью умственной отсталости, даже хуже, чем у Парубия, обменяли около тысячи натуральных террористов, и возвращение капрала стало чем то вроде национального праздника в Израиле.
Вот серьезное отличие мировозрений.
Настоящие наследники Жукова, пусть там на России сидят по тюрьмам, бабы здесь еще нарожают, а мы здесь будем кормить бесплатной баландой и за деньги налогоплательщиков охранять эквивалентную массу.


Если не ошибаюсь, в Израиле служат почти все.
У нас же люди, покупая квартиру, бояться засветиться, вдруг повестку пришлют. А у них бизнес.
У нас президент по повесткам не ходит. Давай еще пример.
vano80
 
Повідомлень: 1440
З нами з: 17.09.13
Подякував: 27 раз.
Подякували: 194 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 05 вер, 2019 14:25

  Баблонавт написав:
  airmax78 написав:Нас выипали группой в извращенной форме и бутылку в Ж засунули. А мы отряхнулись и поползли дальше. В полицию решили не обращаться, чтобы не портить отношения с теми кто нас выипал. Прекрасно, пилять, просто прекрасно.

Очень редкий и очень достойный пример самокритики от порохоботов.

К сожалению вынужден признать это. При том что мы то, вроде, сопротивлялись, там армия, мова, вира, все такое. Но 73% сами сняли штаны и встали в позу. И мы, вроде как ни причем, но, к сожалению, тоже вынуждены теперь "удовольствие получать".
airmax78
 
Повідомлень: 31384
З нами з: 25.10.12
Подякував: 810 раз.
Подякували: 3656 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 05 вер, 2019 14:26

  airmax78 написав:
  Баблонавт написав:
  airmax78 написав:Нас выипали группой в извращенной форме и бутылку в Ж засунули. А мы отряхнулись и поползли дальше. В полицию решили не обращаться, чтобы не портить отношения с теми кто нас выипал. Прекрасно, пилять, просто прекрасно.

Очень редкий и очень достойный пример самокритики от порохоботов.

К сожалению вынужден признать это. При том что мы то, вроде, сопротивлялись, там армия, мова, вира, все такое. Но 73% сами сняли штаны и встали в позу. И мы, вроде как ни причем, но, к сожалению, тоже вынуждены теперь "удовольствие получать".

Продолжайте, я не возражаю.
Играюсь в депозиты с 1999 года. В ФГВФЛ был только один раз.
Баблонавт
 
Повідомлень: 451
З нами з: 13.03.15
Подякував: 52 раз.
Подякували: 126 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 05 вер, 2019 14:30

  vano80 написав:
  freeze написав:Если не ошибаюсь в Израиле на одного полоумного капрала с легкой степенью умственной отсталости, даже хуже, чем у Парубия, обменяли около тысячи натуральных террористов, и возвращение капрала стало чем то вроде национального праздника в Израиле.
Вот серьезное отличие мировозрений.
Настоящие наследники Жукова, пусть там на России сидят по тюрьмам, бабы здесь еще нарожают, а мы здесь будем кормить бесплатной баландой и за деньги налогоплательщиков охранять эквивалентную массу.


Если не ошибаюсь, в Израиле служат почти все.
У нас же люди, покупая квартиру, бояться засветиться, вдруг повестку пришлют. А у них бизнес.
У нас президент по повесткам не ходит. Давай еще пример.

Никогда хоть на секундочку не приходила в голову мысль о том, что ТАМ и ТУТ - разные государства?
В Израиле, например, ДВА государственных языка.
Ну и не только это.
Играюсь в депозиты с 1999 года. В ФГВФЛ был только один раз.
Баблонавт
 
Повідомлень: 451
З нами з: 13.03.15
Подякував: 52 раз.
Подякували: 126 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 05 вер, 2019 14:35

Гимн завистника.
  Schmit написав:.............
Під кожне свято ця орда
Все в супермаркетах змітає,
Машин елітних, от біда,
Припаркувати місць не має!
Усі розкуплені квитки
На лоукости на пів року.
Які відвідать пам'ятки
Лиш мають, втомлені, мороку.
Ніхто й копійки на АТО
З них не пожертвував ні разу.
Їм Україна шапіто
І з жиру бісяться до сказу.
Плюси запудрили мізки́.
Втомились с..и зубожіли,
Та вірять фейкам і в казки
...................
Играюсь в депозиты с 1999 года. В ФГВФЛ был только один раз.
Баблонавт
 
Повідомлень: 451
З нами з: 13.03.15
Подякував: 52 раз.
Подякували: 126 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 05 вер, 2019 14:35

  Баблонавт написав:
  vano80 написав:
  freeze написав:Если не ошибаюсь в Израиле на одного полоумного капрала с легкой степенью умственной отсталости, даже хуже, чем у Парубия, обменяли около тысячи натуральных террористов, и возвращение капрала стало чем то вроде национального праздника в Израиле.
Вот серьезное отличие мировозрений.
Настоящие наследники Жукова, пусть там на России сидят по тюрьмам, бабы здесь еще нарожают, а мы здесь будем кормить бесплатной баландой и за деньги налогоплательщиков охранять эквивалентную массу.


Если не ошибаюсь, в Израиле служат почти все.
У нас же люди, покупая квартиру, бояться засветиться, вдруг повестку пришлют. А у них бизнес.
У нас президент по повесткам не ходит. Давай еще пример.

Никогда хоть на секундочку не приходила в голову мысль о том, что ТАМ и ТУТ - разные государства?
В Израиле, например, ДВА государственных языка.
Ну и не только это.

Израиль территорию своего государства отжал у носителей второго государственного языка. А мы сами находились под оккупацией носителей языка "межнационального общения". Разница очень сильная.
airmax78
 
Повідомлень: 31384
З нами з: 25.10.12
Подякував: 810 раз.
Подякували: 3656 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 38873888388938903891>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: shapo, vano80 і 2 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Золото XAU/USD (2580)
05.09.2019 16:22
ПУМБ (23440)
05.09.2019 15:47
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.