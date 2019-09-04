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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Чет 05 вер, 2019 14:13
freeze написав: vano80 написав: freeze написав:
Если вы настаиваете, чтобы моряки посидели в Лефортово еще пяток лет, то вероятно сами моряки и их родственники этого не хотят.
Моряки люди военные. Как бы это не звучало, военный может, а часто и должен умереть за Родину. Иначе зачем ему быть военным, он может на форумах родинкой торговать, занедорого.
А коп может от ножа лечь. И это тоже работа, которую выбирают сознательно.
Я так понимаю, зефаны готовы признать все и вся, лишь бы слезинка ребенка не упала на землю.
Если не ошибаюсь в Израиле на одного полоумного капрала с легкой степенью умственной отсталости, даже хуже, чем у Парубия, обменяли около тысячи натуральных террористов, и возвращение капрала стало чем то вроде национального праздника в Израиле.
Вот серьезное отличие мировозрений.
Настоящие наследники Жукова, пусть там на России сидят по тюрьмам, бабы здесь еще нарожают, а мы здесь будем кормить бесплатной баландой и за деньги налогоплательщиков охранять эквивалентную массу.
Типичная зе-демагогия.
Израильское государство и народ при этом воюют.
Наш нарiд и его избранники думают об одном - кому бы сдаться.
Чтобы бесплатной баланды налили полную миску.
Востаннє редагувалось Starikan
в Чет 05 вер, 2019 14:20, всього редагувалось 1 раз.
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Kudrjavyj, ребе Нок, Грйс-мэн, Автор77, moniks, Cler, fokus, innamax2008, Александр, moldashavanin, Shram
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Додано: Чет 05 вер, 2019 14:15
sal написав:
А ему не все равно?..
Да, вы правы, лохторату Зе все равно, пока им в карман не залезут.
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Додано: Чет 05 вер, 2019 14:17
shapo написав: Starikan написав:
Логика отсутствует у вас.
Стишок про тех, кто "устал от войны".
Т.е.гуляющие в киевских и пр. кабаках и заграницах к "патриотической" прошлой власти отношения не имели?
Это не о них.
А о ком тогда?
Starikan написав:
И про тех, кто отпустил Цемаха.
А он что, уже на Донбассе?
Что значит "моряки не хотят"? Они на воинской службе.
Бред какой-то.
Те, кто сейчас сидит в окопах или погиб тоже на военной службе
Что сказать-то хотели?
Какой-то бессвязный поток сознания.
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Kudrjavyj, ребе Нок, Грйс-мэн, Автор77, moniks, Cler, fokus, innamax2008, Александр, moldashavanin, Shram
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Додано: Чет 05 вер, 2019 14:21
airmax78 написав:
Нас выипали группой в извращенной форме и бутылку в Ж засунули. А мы отряхнулись и поползли дальше. В полицию решили не обращаться, чтобы не портить отношения с теми кто нас выипал. Прекрасно, пилять, просто прекрасно.
Очень редкий и очень достойный пример самокритики от порохоботов.
Играюсь в депозиты с 1999 года. В ФГВФЛ был только один раз.
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Додано: Чет 05 вер, 2019 14:23
freeze написав: vano80 написав: freeze написав:
Если вы настаиваете, чтобы моряки посидели в Лефортово еще пяток лет, то вероятно сами моряки и их родственники этого не хотят.
Моряки люди военные. Как бы это не звучало, военный может, а часто и должен умереть за Родину. Иначе зачем ему быть военным, он может на форумах родинкой торговать, занедорого.
А коп может от ножа лечь. И это тоже работа, которую выбирают сознательно.
Я так понимаю, зефаны готовы признать все и вся, лишь бы слезинка ребенка не упала на землю.
Если не ошибаюсь в Израиле на одного полоумного капрала с легкой степенью умственной отсталости, даже хуже, чем у Парубия, обменяли около тысячи натуральных террористов, и возвращение капрала стало чем то вроде национального праздника в Израиле.
Вот серьезное отличие мировозрений.
Настоящие наследники Жукова, пусть там на России сидят по тюрьмам, бабы здесь еще нарожают, а мы здесь будем кормить бесплатной баландой и за деньги налогоплательщиков охранять эквивалентную массу.
Если не ошибаюсь, в Израиле служат почти все.
У нас же люди, покупая квартиру, бояться засветиться, вдруг повестку пришлют. А у них бизнес.
У нас президент по повесткам не ходит. Давай еще пример.
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Додано: Чет 05 вер, 2019 14:25
Баблонавт написав: airmax78 написав:
Нас выипали группой в извращенной форме и бутылку в Ж засунули. А мы отряхнулись и поползли дальше. В полицию решили не обращаться, чтобы не портить отношения с теми кто нас выипал. Прекрасно, пилять, просто прекрасно.
Очень редкий и очень достойный пример самокритики от порохоботов.
К сожалению вынужден признать это. При том что мы то, вроде, сопротивлялись, там армия, мова, вира, все такое. Но 73% сами сняли штаны и встали в позу. И мы, вроде как ни причем, но, к сожалению, тоже вынуждены теперь "удовольствие получать".
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Додано: Чет 05 вер, 2019 14:26
airmax78 написав: Баблонавт написав: airmax78 написав:
Нас выипали группой в извращенной форме и бутылку в Ж засунули. А мы отряхнулись и поползли дальше. В полицию решили не обращаться, чтобы не портить отношения с теми кто нас выипал. Прекрасно, пилять, просто прекрасно.
Очень редкий и очень достойный пример самокритики от порохоботов.
К сожалению вынужден признать это. При том что мы то, вроде, сопротивлялись, там армия, мова, вира, все такое. Но 73% сами сняли штаны и встали в позу. И мы, вроде как ни причем, но, к сожалению, тоже вынуждены теперь "удовольствие получать".
Продолжайте, я не возражаю.
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Додано: Чет 05 вер, 2019 14:30
vano80 написав: freeze написав:
Если не ошибаюсь в Израиле на одного полоумного капрала с легкой степенью умственной отсталости, даже хуже, чем у Парубия, обменяли около тысячи натуральных террористов, и возвращение капрала стало чем то вроде национального праздника в Израиле.
Вот серьезное отличие мировозрений.
Настоящие наследники Жукова, пусть там на России сидят по тюрьмам, бабы здесь еще нарожают, а мы здесь будем кормить бесплатной баландой и за деньги налогоплательщиков охранять эквивалентную массу.
Если не ошибаюсь, в Израиле служат почти все.
У нас же люди, покупая квартиру, бояться засветиться, вдруг повестку пришлют. А у них бизнес.
У нас президент по повесткам не ходит. Давай еще пример.
Никогда хоть на секундочку не приходила в голову мысль о том, что ТАМ и ТУТ - разные государства?
В Израиле, например, ДВА государственных языка.
Ну и не только это.
Играюсь в депозиты с 1999 года. В ФГВФЛ был только один раз.
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Додано: Чет 05 вер, 2019 14:35
Гимн завистника.
Schmit написав:
.............
Під кожне свято ця орда
Все в супермаркетах змітає,
Машин елітних, от біда,
Припаркувати місць не має!
Усі розкуплені квитки
На лоукости на пів року.
Які відвідать пам'ятки
Лиш мають, втомлені, мороку.
Ніхто й копійки на АТО
З них не пожертвував ні разу.
Їм Україна шапіто
І з жиру бісяться до сказу.
Плюси запудрили мізки́.
Втомились с..и зубожіли,
Та вірять фейкам і в казки
...................
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Додано: Чет 05 вер, 2019 14:35
Баблонавт написав: vano80 написав: freeze написав:
Если не ошибаюсь в Израиле на одного полоумного капрала с легкой степенью умственной отсталости, даже хуже, чем у Парубия, обменяли около тысячи натуральных террористов, и возвращение капрала стало чем то вроде национального праздника в Израиле.
Вот серьезное отличие мировозрений.
Настоящие наследники Жукова, пусть там на России сидят по тюрьмам, бабы здесь еще нарожают, а мы здесь будем кормить бесплатной баландой и за деньги налогоплательщиков охранять эквивалентную массу.
Если не ошибаюсь, в Израиле служат почти все.
У нас же люди, покупая квартиру, бояться засветиться, вдруг повестку пришлют. А у них бизнес.
У нас президент по повесткам не ходит. Давай еще пример.
Никогда хоть на секундочку не приходила в голову мысль о том, что ТАМ и ТУТ - разные государства?
В Израиле, например, ДВА государственных языка.
Ну и не только это.
Израиль территорию своего государства отжал у носителей второго государственного языка. А мы сами находились под оккупацией носителей языка "межнационального общения". Разница очень сильная.
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