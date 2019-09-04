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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 38873888388938903891> Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували: Опитування закінчилось Нед 21 лип, 2019 12:54 Політичні дискусії 7.1 5 216 Аграрна партія України 2% 4 Батьківщина 3% 6 Голос 16% 35 Громадянська позиція 7% 15 Європейська Солідарність 26% 57 Опозиційна платформа - За життя 7% 16 Опозиційний блок 2% 5 Радикальна партія 0% 1 Самопоміч 1% 2 Свобода 5% 10 Сила і честь 1% 3 Слуга народу 20% 44 Українська стратегія 0 0 Інша 8% 18 Всього голосів : 216 Додано: Чет 05 вер, 2019 14:13 freeze написав: vano80 написав: freeze написав: Если вы настаиваете, чтобы моряки посидели в Лефортово еще пяток лет, то вероятно сами моряки и их родственники этого не хотят. Если вы настаиваете, чтобы моряки посидели в Лефортово еще пяток лет, то вероятно сами моряки и их родственники этого не хотят. Моряки люди военные. Как бы это не звучало, военный может, а часто и должен умереть за Родину. Иначе зачем ему быть военным, он может на форумах родинкой торговать, занедорого.

А коп может от ножа лечь. И это тоже работа, которую выбирают сознательно.

Я так понимаю, зефаны готовы признать все и вся, лишь бы слезинка ребенка не упала на землю. Моряки люди военные. Как бы это не звучало, военный может, а часто и должен умереть за Родину. Иначе зачем ему быть военным, он может на форумах родинкой торговать, занедорого.А коп может от ножа лечь. И это тоже работа, которую выбирают сознательно.Я так понимаю, зефаны готовы признать все и вся, лишь бы слезинка ребенка не упала на землю. Если не ошибаюсь в Израиле на одного полоумного капрала с легкой степенью умственной отсталости, даже хуже, чем у Парубия, обменяли около тысячи натуральных террористов, и возвращение капрала стало чем то вроде национального праздника в Израиле.

Вот серьезное отличие мировозрений.

Настоящие наследники Жукова, пусть там на России сидят по тюрьмам, бабы здесь еще нарожают, а мы здесь будем кормить бесплатной баландой и за деньги налогоплательщиков охранять эквивалентную массу. Если не ошибаюсь в Израиле на одного полоумного капрала с легкой степенью умственной отсталости, даже хуже, чем у Парубия, обменяли около тысячи натуральных террористов, и возвращение капрала стало чем то вроде национального праздника в Израиле.Вот серьезное отличие мировозрений.Настоящие наследники Жукова, пусть там на России сидят по тюрьмам, бабы здесь еще нарожают, а мы здесь будем кормить бесплатной баландой и за деньги налогоплательщиков охранять эквивалентную массу.

Типичная зе-демагогия.

Израильское государство и народ при этом воюют.

Наш нарiд и его избранники думают об одном - кому бы сдаться.

Чтобы бесплатной баланды налили полную миску. Типичная зе-демагогия.Израильское государство и народ при этом воюют.Наш нарiд и его избранники думают об одном - кому бы сдаться.Чтобы бесплатной баланды налили полную миску. Востаннє редагувалось Starikan в Чет 05 вер, 2019 14:20, всього редагувалось 1 раз. Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Kudrjavyj, ребе Нок, Грйс-мэн, Автор77, moniks, Cler, fokus, innamax2008, Александр, moldashavanin, Shram Starikan 2 Повідомлень: 16141 З нами з: 12.10.11 Подякував: 1523 раз. Подякували: 2498 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 05 вер, 2019 14:15 Re: Політичні дискусії sal написав: А ему не все равно?.. А ему не все равно?..

Да, вы правы, лохторату Зе все равно, пока им в карман не залезут. Да, вы правы, лохторату Зе все равно, пока им в карман не залезут. Schmit

Повідомлень: 540 З нами з: 08.09.09 Подякував: 4 раз. Подякували: 106 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 05 вер, 2019 14:17 shapo написав: Starikan написав: Логика отсутствует у вас.

Стишок про тех, кто "устал от войны". Логика отсутствует у вас.Стишок про тех, кто "устал от войны". Т.е.гуляющие в киевских и пр. кабаках и заграницах к "патриотической" прошлой власти отношения не имели?

Это не о них.

А о ком тогда? Starikan написав: И про тех, кто отпустил Цемаха. И про тех, кто отпустил Цемаха. А он что, уже на Донбассе? Т.е.гуляющие в киевских и пр. кабаках и заграницах к "патриотической" прошлой власти отношения не имели?Это не о них.А о ком тогда?А он что, уже на Донбассе? Что значит "моряки не хотят"? Они на воинской службе.

Бред какой-то. Те, кто сейчас сидит в окопах или погиб тоже на военной службе Те, кто сейчас сидит в окопах или погиб тоже на военной службе

Что сказать-то хотели?

Какой-то бессвязный поток сознания. Что сказать-то хотели?Какой-то бессвязный поток сознания. Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Kudrjavyj, ребе Нок, Грйс-мэн, Автор77, moniks, Cler, fokus, innamax2008, Александр, moldashavanin, Shram Starikan 2 Повідомлень: 16141 З нами з: 12.10.11 Подякував: 1523 раз. Подякували: 2498 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 05 вер, 2019 14:21 airmax78 написав: Нас выипали группой в извращенной форме и бутылку в Ж засунули. А мы отряхнулись и поползли дальше. В полицию решили не обращаться, чтобы не портить отношения с теми кто нас выипал. Прекрасно, пилять, просто прекрасно. Нас выипали группой в извращенной форме и бутылку в Ж засунули. А мы отряхнулись и поползли дальше. В полицию решили не обращаться, чтобы не портить отношения с теми кто нас выипал. Прекрасно, пилять, просто прекрасно.

Очень редкий и очень достойный пример самокритики от порохоботов. Очень редкий и очень достойный пример самокритики от порохоботов. Играюсь в депозиты с 1999 года. В ФГВФЛ был только один раз. Баблонавт Повідомлень: 451 З нами з: 13.03.15 Подякував: 52 раз. Подякували: 126 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 05 вер, 2019 14:23 freeze написав: vano80 написав: freeze написав:

Если вы настаиваете, чтобы моряки посидели в Лефортово еще пяток лет, то вероятно сами моряки и их родственники этого не хотят. Если вы настаиваете, чтобы моряки посидели в Лефортово еще пяток лет, то вероятно сами моряки и их родственники этого не хотят.



Моряки люди военные. Как бы это не звучало, военный может, а часто и должен умереть за Родину. Иначе зачем ему быть военным, он может на форумах родинкой торговать, занедорого.

А коп может от ножа лечь. И это тоже работа, которую выбирают сознательно.

Я так понимаю, зефаны готовы признать все и вся, лишь бы слезинка ребенка не упала на землю. Моряки люди военные. Как бы это не звучало, военный может, а часто и должен умереть за Родину. Иначе зачем ему быть военным, он может на форумах родинкой торговать, занедорого.А коп может от ножа лечь. И это тоже работа, которую выбирают сознательно.Я так понимаю, зефаны готовы признать все и вся, лишь бы слезинка ребенка не упала на землю.



Если не ошибаюсь в Израиле на одного полоумного капрала с легкой степенью умственной отсталости, даже хуже, чем у Парубия, обменяли около тысячи натуральных террористов, и возвращение капрала стало чем то вроде национального праздника в Израиле.

Вот серьезное отличие мировозрений.

Настоящие наследники Жукова, пусть там на России сидят по тюрьмам, бабы здесь еще нарожают, а мы здесь будем кормить бесплатной баландой и за деньги налогоплательщиков охранять эквивалентную массу. Если не ошибаюсь в Израиле на одного полоумного капрала с легкой степенью умственной отсталости, даже хуже, чем у Парубия, обменяли около тысячи натуральных террористов, и возвращение капрала стало чем то вроде национального праздника в Израиле.Вот серьезное отличие мировозрений.Настоящие наследники Жукова, пусть там на России сидят по тюрьмам, бабы здесь еще нарожают, а мы здесь будем кормить бесплатной баландой и за деньги налогоплательщиков охранять эквивалентную массу.



Если не ошибаюсь, в Израиле служат почти все.

У нас же люди, покупая квартиру, бояться засветиться, вдруг повестку пришлют. А у них бизнес.

У нас президент по повесткам не ходит. Давай еще пример. Если не ошибаюсь, в Израиле служат почти все.У нас же люди, покупая квартиру, бояться засветиться, вдруг повестку пришлют. А у них бизнес.У нас президент по повесткам не ходит. Давай еще пример. vano80 Повідомлень: 1440 З нами з: 17.09.13 Подякував: 27 раз. Подякували: 194 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 05 вер, 2019 14:25 Баблонавт написав: airmax78 написав: Нас выипали группой в извращенной форме и бутылку в Ж засунули. А мы отряхнулись и поползли дальше. В полицию решили не обращаться, чтобы не портить отношения с теми кто нас выипал. Прекрасно, пилять, просто прекрасно. Нас выипали группой в извращенной форме и бутылку в Ж засунули. А мы отряхнулись и поползли дальше. В полицию решили не обращаться, чтобы не портить отношения с теми кто нас выипал. Прекрасно, пилять, просто прекрасно.

Очень редкий и очень достойный пример самокритики от порохоботов. Очень редкий и очень достойный пример самокритики от порохоботов.

К сожалению вынужден признать это. При том что мы то, вроде, сопротивлялись, там армия, мова, вира, все такое. Но 73% сами сняли штаны и встали в позу. И мы, вроде как ни причем, но, к сожалению, тоже вынуждены теперь "удовольствие получать". К сожалению вынужден признать это. При том что мы то, вроде, сопротивлялись, там армия, мова, вира, все такое. Но 73% сами сняли штаны и встали в позу. И мы, вроде как ни причем, но, к сожалению, тоже вынуждены теперь "удовольствие получать". airmax78 Повідомлень: 31384 З нами з: 25.10.12 Подякував: 810 раз. Подякували: 3656 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 05 вер, 2019 14:26 airmax78 написав: Баблонавт написав: airmax78 написав: Нас выипали группой в извращенной форме и бутылку в Ж засунули. А мы отряхнулись и поползли дальше. В полицию решили не обращаться, чтобы не портить отношения с теми кто нас выипал. Прекрасно, пилять, просто прекрасно. Нас выипали группой в извращенной форме и бутылку в Ж засунули. А мы отряхнулись и поползли дальше. В полицию решили не обращаться, чтобы не портить отношения с теми кто нас выипал. Прекрасно, пилять, просто прекрасно.

Очень редкий и очень достойный пример самокритики от порохоботов. Очень редкий и очень достойный пример самокритики от порохоботов.

К сожалению вынужден признать это. При том что мы то, вроде, сопротивлялись, там армия, мова, вира, все такое. Но 73% сами сняли штаны и встали в позу. И мы, вроде как ни причем, но, к сожалению, тоже вынуждены теперь "удовольствие получать". К сожалению вынужден признать это. При том что мы то, вроде, сопротивлялись, там армия, мова, вира, все такое. Но 73% сами сняли штаны и встали в позу. И мы, вроде как ни причем, но, к сожалению, тоже вынуждены теперь "удовольствие получать".

Продолжайте, я не возражаю. Продолжайте, я не возражаю. Играюсь в депозиты с 1999 года. В ФГВФЛ был только один раз. Баблонавт Повідомлень: 451 З нами з: 13.03.15 Подякував: 52 раз. Подякували: 126 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 05 вер, 2019 14:30 vano80 написав: freeze написав: Если не ошибаюсь в Израиле на одного полоумного капрала с легкой степенью умственной отсталости, даже хуже, чем у Парубия, обменяли около тысячи натуральных террористов, и возвращение капрала стало чем то вроде национального праздника в Израиле.

Вот серьезное отличие мировозрений.

Настоящие наследники Жукова, пусть там на России сидят по тюрьмам, бабы здесь еще нарожают, а мы здесь будем кормить бесплатной баландой и за деньги налогоплательщиков охранять эквивалентную массу. Если не ошибаюсь в Израиле на одного полоумного капрала с легкой степенью умственной отсталости, даже хуже, чем у Парубия, обменяли около тысячи натуральных террористов, и возвращение капрала стало чем то вроде национального праздника в Израиле.Вот серьезное отличие мировозрений.Настоящие наследники Жукова, пусть там на России сидят по тюрьмам, бабы здесь еще нарожают, а мы здесь будем кормить бесплатной баландой и за деньги налогоплательщиков охранять эквивалентную массу.



Если не ошибаюсь, в Израиле служат почти все.

У нас же люди, покупая квартиру, бояться засветиться, вдруг повестку пришлют. А у них бизнес.

У нас президент по повесткам не ходит. Давай еще пример. Если не ошибаюсь, в Израиле служат почти все.У нас же люди, покупая квартиру, бояться засветиться, вдруг повестку пришлют. А у них бизнес.У нас президент по повесткам не ходит. Давай еще пример.

Никогда хоть на секундочку не приходила в голову мысль о том, что ТАМ и ТУТ - разные государства?

В Израиле, например, ДВА государственных языка.

Ну и не только это. Никогда хоть на секундочку не приходила в голову мысль о том, что ТАМ и ТУТ - разные государства?В Израиле, например, ДВА государственных языка.Ну и не только это. Играюсь в депозиты с 1999 года. В ФГВФЛ был только один раз. Баблонавт Повідомлень: 451 З нами з: 13.03.15 Подякував: 52 раз. Подякували: 126 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 05 вер, 2019 14:35 Гимн завистника.

Schmit написав: .............

Під кожне свято ця орда

Все в супермаркетах змітає,

Машин елітних, от біда,

Припаркувати місць не має!

Усі розкуплені квитки

На лоукости на пів року.

Які відвідать пам'ятки

Лиш мають, втомлені, мороку.

Ніхто й копійки на АТО

З них не пожертвував ні разу.

Їм Україна шапіто

І з жиру бісяться до сказу.

Плюси запудрили мізки́.

Втомились с..и зубожіли,

Та вірять фейкам і в казки

................... .............Під кожне свято ця ордаВсе в супермаркетах змітає,Машин елітних, от біда,Припаркувати місць не має!Усі розкуплені квиткиНа лоукости на пів року.Які відвідать пам'яткиЛиш мають, втомлені, мороку.Ніхто й копійки на АТОЗ них не пожертвував ні разу.Їм Україна шапітоІ з жиру бісяться до сказу.Плюси запудрили мізки́.Втомились с..и зубожіли,Та вірять фейкам і в казки................... Играюсь в депозиты с 1999 года. В ФГВФЛ был только один раз. Баблонавт Повідомлень: 451 З нами з: 13.03.15 Подякував: 52 раз. Подякували: 126 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 05 вер, 2019 14:35 Баблонавт написав: vano80 написав: freeze написав: Если не ошибаюсь в Израиле на одного полоумного капрала с легкой степенью умственной отсталости, даже хуже, чем у Парубия, обменяли около тысячи натуральных террористов, и возвращение капрала стало чем то вроде национального праздника в Израиле.

Вот серьезное отличие мировозрений.

Настоящие наследники Жукова, пусть там на России сидят по тюрьмам, бабы здесь еще нарожают, а мы здесь будем кормить бесплатной баландой и за деньги налогоплательщиков охранять эквивалентную массу. Если не ошибаюсь в Израиле на одного полоумного капрала с легкой степенью умственной отсталости, даже хуже, чем у Парубия, обменяли около тысячи натуральных террористов, и возвращение капрала стало чем то вроде национального праздника в Израиле.Вот серьезное отличие мировозрений.Настоящие наследники Жукова, пусть там на России сидят по тюрьмам, бабы здесь еще нарожают, а мы здесь будем кормить бесплатной баландой и за деньги налогоплательщиков охранять эквивалентную массу.



Если не ошибаюсь, в Израиле служат почти все.

У нас же люди, покупая квартиру, бояться засветиться, вдруг повестку пришлют. А у них бизнес.

У нас президент по повесткам не ходит. Давай еще пример. Если не ошибаюсь, в Израиле служат почти все.У нас же люди, покупая квартиру, бояться засветиться, вдруг повестку пришлют. А у них бизнес.У нас президент по повесткам не ходит. Давай еще пример.

Никогда хоть на секундочку не приходила в голову мысль о том, что ТАМ и ТУТ - разные государства?

В Израиле, например, ДВА государственных языка.

Ну и не только это. Никогда хоть на секундочку не приходила в голову мысль о том, что ТАМ и ТУТ - разные государства?В Израиле, например, ДВА государственных языка.Ну и не только это.

Израиль территорию своего государства отжал у носителей второго государственного языка. А мы сами находились под оккупацией носителей языка "межнационального общения". Разница очень сильная. Израиль территорию своего государства отжал у носителей второго государственного языка. А мы сами находились под оккупацией носителей языка "межнационального общения". Разница очень сильная. airmax78 Повідомлень: 31384 З нами з: 25.10.12 Подякував: 810 раз. Подякували: 3656 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 38873888388938903891> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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