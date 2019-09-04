Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Баблонавт написав:Очень редкий и очень достойный пример самокритики от порохоботов.
К сожалению вынужден признать это. При том что мы то, вроде, сопротивлялись, там армия, мова, вира, все такое. Но 73% сами сняли штаны и встали в позу. И мы, вроде как ни причем, но, к сожалению, тоже вынуждены теперь "удовольствие получать".
airmax78 написав:Израиль территорию своего государства отжал у носителей второго государственного языка. А мы сами находились под оккупацией носителей языка "межнационального общения". Разница очень сильная.
И у кого же Израиль отжал свое государство,не просветите? Неужели у арабов пришедших туда в 7 веке и к 20 находящемся по контролем Османской империи , а потом под протекторатом Великобритании? Так какое арабское государство было на территории Эрец-Исраэль в 1948г?
К сожалению вынужден признать это. При том что мы то, вроде, сопротивлялись, там армия, мова, вира, все такое. Но 73% сами сняли штаны и встали в позу. И мы, вроде как ни причем, но, к сожалению, тоже вынуждены теперь "удовольствие получать".
Это часто случается - СТРАНЕ НЕ ПОВЕЗЛО С НАРОДОМ. Удивительно другое - почему носители подобных взглядов все еще не на передовой.
shapo написав:Не надоело повторять бред о том, что публичного человека с расписаниями концертов нельзя найти
Я пишу не о работе органов. А об отношении к защите Родины того, кто нынче занимает высшее положение в стране. Если его надо искать - ну защищать интересы страны на самом высоком уровне - мы уже видим как это происходит.
shapo написав:Не надоело повторять бред о том, что публичного человека с расписаниями концертов нельзя найти
Я пишу не о работе органов. А об отношении к защите Родины того, кто нынче занимает высшее положение в стране. Если его надо искать - ну защищать интересы страны на самом высоком уровне - мы уже видим как это происходит.
А у нас родина в опасности и объявлена всеобщая мобилизация? И когда это произошло?
shapo написав:Не надоело повторять бред о том, что публичного человека с расписаниями концертов нельзя найти
Я пишу не о работе органов. А об отношении к защите Родины того, кто нынче занимает высшее положение в стране. Если его надо искать - ну защищать интересы страны на самом высоком уровне - мы уже видим как это происходит.
А у нас родина в опасности и объявлена всеобщая мобилизация? И когда это произошло?
Это уже какая линия обороны? То повесток не было, теперь "а смысл ходить было"