RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політичні дискусії

Політичні дискусії
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3888388938903891>

Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували:

Опитування закінчилось Нед 21 лип, 2019 12:54

Політичні дискусії 7.1 5 216
Аграрна партія України
2%
4
Батьківщина
3%
6
Голос
16%
35
Громадянська позиція
7%
15
Європейська Солідарність
26%
57
Опозиційна платформа - За життя
7%
16
Опозиційний блок
2%
5
Радикальна партія
0%
1
Самопоміч
1%
2
Свобода
5%
10
Сила і честь
1%
3
Слуга народу
20%
44
Українська стратегія
0
0
Інша
8%
18
Всього голосів : 216
Повідомлення Додано: Чет 05 вер, 2019 14:37

  Баблонавт написав:
  airmax78 написав:
  Баблонавт написав:Очень редкий и очень достойный пример самокритики от порохоботов.

К сожалению вынужден признать это. При том что мы то, вроде, сопротивлялись, там армия, мова, вира, все такое. Но 73% сами сняли штаны и встали в позу. И мы, вроде как ни причем, но, к сожалению, тоже вынуждены теперь "удовольствие получать".

Продолжайте, я не возражаю.

Да я уже понял, что вы насильникам сочувствуете.
airmax78
 
Повідомлень: 31384
З нами з: 25.10.12
Подякував: 810 раз.
Подякували: 3656 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 05 вер, 2019 14:45

  airmax78 написав:Израиль территорию своего государства отжал у носителей второго государственного языка. А мы сами находились под оккупацией носителей языка "межнационального общения". Разница очень сильная.


И у кого же Израиль отжал свое государство,не просветите?
Неужели у арабов пришедших туда в 7 веке и к 20 находящемся по контролем Османской империи , а потом под протекторатом Великобритании?
Так какое арабское государство было на территории Эрец-Исраэль в 1948г?
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
Повідомлень: 1826
З нами з: 29.05.18
Подякував: 77 раз.
Подякували: 511 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 05 вер, 2019 14:46

К сожалению вынужден признать это. При том что мы то, вроде, сопротивлялись, там армия, мова, вира, все такое. Но 73% сами сняли штаны и встали в позу. И мы, вроде как ни причем, но, к сожалению, тоже вынуждены теперь "удовольствие получать".

Это часто случается - СТРАНЕ НЕ ПОВЕЗЛО С НАРОДОМ. Удивительно другое - почему носители подобных взглядов все еще не на передовой.
Волгарь
 
Повідомлень: 7076
З нами з: 12.10.12
Подякував: 22 раз.
Подякували: 736 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 05 вер, 2019 14:46

  Баблонавт написав:Никогда хоть на секундочку не приходила в голову мысль о том, что ТАМ и ТУТ - разные государства?
В Израиле, например, ДВА государственных языка.
Ну и не только это.


Так у нас по польшам призывники тикают, потому что нет русского государственного?
А главный зеленый чего в военкомат не пошел? Ёлки с корпоративами не дали?
vano80
 
Повідомлень: 1439
З нами з: 17.09.13
Подякував: 27 раз.
Подякували: 194 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 05 вер, 2019 14:48

  Starikan написав:Что сказать-то хотели?
Какой-то бессвязный поток сознания.


Поток сознания - ваш бездарный стишок о каких-то непатриотичных гражданах неправильно относящихся к войне на Донбассе которую и войной за 5 лет никто не назвал
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
Повідомлень: 1826
З нами з: 29.05.18
Подякував: 77 раз.
Подякували: 511 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 05 вер, 2019 14:50

  vano80 написав:Так у нас по польшам призывники тикают, потому что нет русского государственного?


Это потому, что если гипотетически ( чего не будет) Россия вдруг оккупирует Украину населению ничего не грозит.
А вот если арабы победят Израиль они вырежут всех евреев


  vano80 написав:А главный зеленый чего в военкомат не пошел? Ёлки с корпоративами не дали?


Не надоело повторять бред о том, что публичного человека с расписаниями концертов нельзя найти
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
Повідомлень: 1826
З нами з: 29.05.18
Подякував: 77 раз.
Подякували: 511 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 05 вер, 2019 14:59

  shapo написав:Не надоело повторять бред о том, что публичного человека с расписаниями концертов нельзя найти


Я пишу не о работе органов. А об отношении к защите Родины того, кто нынче занимает высшее положение в стране.
Если его надо искать - ну защищать интересы страны на самом высоком уровне - мы уже видим как это происходит.
vano80
 
Повідомлень: 1439
З нами з: 17.09.13
Подякував: 27 раз.
Подякували: 194 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 05 вер, 2019 15:01

на этого цемаха можно смотреть с другой стороны, нежели "политическая целесообразность".
держать, или отпускать подследственных по желанию "сверху" - не есть гуд.
где тут правосудие?

пс. на это счёт Артемий Троицкий
https://www.youtube.com/watch?v=V-MkCYp7Fbo
19yuriy91
 
Повідомлень: 2104
З нами з: 15.09.12
Подякував: 214 раз.
Подякували: 338 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 05 вер, 2019 15:02

  vano80 написав:
  shapo написав:Не надоело повторять бред о том, что публичного человека с расписаниями концертов нельзя найти


Я пишу не о работе органов. А об отношении к защите Родины того, кто нынче занимает высшее положение в стране.
Если его надо искать - ну защищать интересы страны на самом высоком уровне - мы уже видим как это происходит.


А у нас родина в опасности и объявлена всеобщая мобилизация?
И когда это произошло?
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
Повідомлень: 1826
З нами з: 29.05.18
Подякував: 77 раз.
Подякували: 511 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 05 вер, 2019 15:17

  shapo написав:
  vano80 написав:
  shapo написав:Не надоело повторять бред о том, что публичного человека с расписаниями концертов нельзя найти


Я пишу не о работе органов. А об отношении к защите Родины того, кто нынче занимает высшее положение в стране.
Если его надо искать - ну защищать интересы страны на самом высоком уровне - мы уже видим как это происходит.


А у нас родина в опасности и объявлена всеобщая мобилизация?
И когда это произошло?


Это уже какая линия обороны? То повесток не было, теперь "а смысл ходить было" :mrgreen:
vano80
 
Повідомлень: 1439
З нами з: 17.09.13
Подякував: 27 раз.
Подякували: 194 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 3888388938903891>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: shapo і 1 гість
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Золото XAU/USD (2580)
05.09.2019 16:22
ПУМБ (23440)
05.09.2019 15:47
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.