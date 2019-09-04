Додано: Чет 05 вер, 2019 15:30

Цемаха отпустили, несмотря на просьбы Нидерландов выдать им как ключевого свидетеля.



Это несомненно очередная победа презедента на внешнеполитическом фронте!



Молодцы, вы сделали это вместе.

Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...

- Не хотелось бы хвалить Зеленского, но дела в России при нём идут ещё хуже, чем при Порошенко.