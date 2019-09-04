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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Чет 05 вер, 2019 15:22
Это уже какая линия обороны? То повесток не было, теперь "а смысл ходить было"
Сейчас трудно поверить, что в столь ненавистном airmaxy CCCР 23-го июня 41-го никаких повесток никому не разносили - просто объявили по радио и опубликовали в газетах, что призываются граждане 1906-1918-го годов рождения (19-ый - 21-ый уже служили), и 5 млн. мужчин пришло в военкоматы.
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Волгарь
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Додано: Чет 05 вер, 2019 15:23
vano80 написав:
Это уже какая линия обороны? То повесток не было, теперь "а смысл ходить было"
Это элементарные вопросы на которые нужно было ответить еще 5 лет назад и называть вещи своими именами.
А то 2 года активных боевых действий также активно торговали с агрессором и порохоботы считали это нормальным
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shapo
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Додано: Чет 05 вер, 2019 15:25
Волгарь написав:
Сейчас трудно поверить, что в столь ненавистном airmaxy CCCР 23-го июня 41-го никаких повесток никому не разносили - просто объявили по радио и опубликовали в газетах, что призываются граждане 1906-1918-го годов рождения (19-ый - 21-ый уже служили), и 5 млн. мужчин пришло в военкоматы.
Так в 2014г в Украине также был добровольческий энтузиазм, но он быстро сошел на нет когда люди увидели чем занимается власть
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Додано: Чет 05 вер, 2019 15:26
shapo написав: vano80 написав:
Это уже какая линия обороны? То повесток не было, теперь "а смысл ходить было"
Это элементарные вопросы на которые нужно было ответить еще 5 лет назад и называть вещи своими именами.
А то 2 года активных боевых действий также активно торговали с агрессором и порохоботы считали это нормальным
Да-да, торговля на крови и все такое. Главное вопрос про президента ссыкуна и ложь родственников заболтать.
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vano80
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Додано: Чет 05 вер, 2019 15:27
vano80 написав:
Да-да, торговля на крови и все такое. Главное вопрос про президента ссыкуна и ложь родственников заболтать.
Вы про какого, этого или предыдущего у которого якобы сын где-то послужил прежде чем попасть в ВР, а сам он, будучи в вполне призывном возрасте тоже откосил?
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shapo
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Додано: Чет 05 вер, 2019 15:30
Цемаха отпустили, несмотря на просьбы Нидерландов выдать им как ключевого свидетеля.
Это несомненно очередная победа презедента на внешнеполитическом фронте!
Молодцы, вы сделали это вместе.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
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Sommer
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Додано: Чет 05 вер, 2019 15:31
shapo написав: vano80 написав:
Да-да, торговля на крови и все такое. Главное вопрос про президента ссыкуна и ложь родственников заболтать.
Вы про какого, этого или предыдущего у которого якобы сын где-то послужил прежде чем попасть в ВР, а сам он, будучи в вполне призывном возрасте тоже откосил?
А еще он отсиделся в кустах и на Майдане его не было. Или был и лично стрелял в беркутов?
Какая у вас там версия в методичке? Или сразу две?
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
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Sommer
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Додано: Чет 05 вер, 2019 15:38
Sommer написав:
Цемаха отпустили, несмотря на просьбы Нидерландов выдать им как ключевого свидетеля.
А когда такие просьбы от голландцев были?
Теперь уже точно не вернусь
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Shram
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Додано: Чет 05 вер, 2019 15:40
Sommer написав:
А еще он отсиделся в кустах и на Майдане его не было. Или был и лично стрелял в беркутов?
Какая у вас там версия в методичке? Или сразу две?
Начинаю верить Волгарю про появления соммера в 16-00.
И про Майдан, и кто ,в кого, и почему стрелял ответит будущий суд если новый президент доведет дело до конца как обещал, т.к. предыдущий с подельниками сделали все чтобы на этот вопрос не ответить
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shapo
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Додано: Чет 05 вер, 2019 15:41
shapo написав: vano80 написав:
Да-да, торговля на крови и все такое. Главное вопрос про президента ссыкуна и ложь родственников заболтать.
Вы про какого, этого или предыдущего у которого якобы сын где-то послужил прежде чем попасть в ВР, а сам он, будучи в вполне призывном возрасте тоже откосил?
Видишь ли какая штука. Он где-то, да послужил. Можно говорить про "где-то". А про этого и такого сказать нельзя.
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vano80
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