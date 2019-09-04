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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
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Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували:

Опитування закінчилось Нед 21 лип, 2019 12:54

Політичні дискусії 7.1 5 216
Аграрна партія України
2%
4
Батьківщина
3%
6
Голос
16%
35
Громадянська позиція
7%
15
Європейська Солідарність
26%
57
Опозиційна платформа - За життя
7%
16
Опозиційний блок
2%
5
Радикальна партія
0%
1
Самопоміч
1%
2
Свобода
5%
10
Сила і честь
1%
3
Слуга народу
20%
44
Українська стратегія
0
0
Інша
8%
18
Всього голосів : 216
Повідомлення Додано: Чет 05 вер, 2019 15:22

Это уже какая линия обороны? То повесток не было, теперь "а смысл ходить было"

Сейчас трудно поверить, что в столь ненавистном airmaxy CCCР 23-го июня 41-го никаких повесток никому не разносили - просто объявили по радио и опубликовали в газетах, что призываются граждане 1906-1918-го годов рождения (19-ый - 21-ый уже служили), и 5 млн. мужчин пришло в военкоматы.
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Повідомлення Додано: Чет 05 вер, 2019 15:23

  vano80 написав:Это уже какая линия обороны? То повесток не было, теперь "а смысл ходить было" :mrgreen:


Это элементарные вопросы на которые нужно было ответить еще 5 лет назад и называть вещи своими именами.
А то 2 года активных боевых действий также активно торговали с агрессором и порохоботы считали это нормальным
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shapo
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 вер, 2019 15:25

  Волгарь написав:Сейчас трудно поверить, что в столь ненавистном airmaxy CCCР 23-го июня 41-го никаких повесток никому не разносили - просто объявили по радио и опубликовали в газетах, что призываются граждане 1906-1918-го годов рождения (19-ый - 21-ый уже служили), и 5 млн. мужчин пришло в военкоматы.


Так в 2014г в Украине также был добровольческий энтузиазм, но он быстро сошел на нет когда люди увидели чем занимается власть
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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Повідомлення Додано: Чет 05 вер, 2019 15:26

  shapo написав:
  vano80 написав:Это уже какая линия обороны? То повесток не было, теперь "а смысл ходить было" :mrgreen:


Это элементарные вопросы на которые нужно было ответить еще 5 лет назад и называть вещи своими именами.
А то 2 года активных боевых действий также активно торговали с агрессором и порохоботы считали это нормальным


Да-да, торговля на крови и все такое. Главное вопрос про президента ссыкуна и ложь родственников заболтать.
vano80
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 вер, 2019 15:27

  vano80 написав:Да-да, торговля на крови и все такое. Главное вопрос про президента ссыкуна и ложь родственников заболтать.


Вы про какого, этого или предыдущего у которого якобы сын где-то послужил прежде чем попасть в ВР, а сам он, будучи в вполне призывном возрасте тоже откосил?
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shapo
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 вер, 2019 15:30

Это очередная победа!

Цемаха отпустили, несмотря на просьбы Нидерландов выдать им как ключевого свидетеля.

Это несомненно очередная победа презедента на внешнеполитическом фронте!

Молодцы, вы сделали это вместе.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
- Не хотелось бы хвалить Зеленского, но дела в России при нём идут ещё хуже, чем при Порошенко.
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 вер, 2019 15:31

  shapo написав:
  vano80 написав:Да-да, торговля на крови и все такое. Главное вопрос про президента ссыкуна и ложь родственников заболтать.


Вы про какого, этого или предыдущего у которого якобы сын где-то послужил прежде чем попасть в ВР, а сам он, будучи в вполне призывном возрасте тоже откосил?


А еще он отсиделся в кустах и на Майдане его не было. Или был и лично стрелял в беркутов?

Какая у вас там версия в методичке? Или сразу две? :mrgreen:
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
- Не хотелось бы хвалить Зеленского, но дела в России при нём идут ещё хуже, чем при Порошенко.
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 вер, 2019 15:38

  Sommer написав:Цемаха отпустили, несмотря на просьбы Нидерландов выдать им как ключевого свидетеля.


А когда такие просьбы от голландцев были?
Теперь уже точно не вернусь
Shram
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 вер, 2019 15:40

  Sommer написав:А еще он отсиделся в кустах и на Майдане его не было. Или был и лично стрелял в беркутов?
Какая у вас там версия в методичке? Или сразу две? :mrgreen:


Начинаю верить Волгарю про появления соммера в 16-00.
И про Майдан, и кто ,в кого, и почему стрелял ответит будущий суд если новый президент доведет дело до конца как обещал, т.к. предыдущий с подельниками сделали все чтобы на этот вопрос не ответить
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shapo
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 вер, 2019 15:41

  shapo написав:
  vano80 написав:Да-да, торговля на крови и все такое. Главное вопрос про президента ссыкуна и ложь родственников заболтать.


Вы про какого, этого или предыдущего у которого якобы сын где-то послужил прежде чем попасть в ВР, а сам он, будучи в вполне призывном возрасте тоже откосил?


Видишь ли какая штука. Он где-то, да послужил. Можно говорить про "где-то". А про этого и такого сказать нельзя.
vano80
 
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