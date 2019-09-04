Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Sommer написав:А еще он отсиделся в кустах и на Майдане его не было. Или был и лично стрелял в беркутов? Какая у вас там версия в методичке? Или сразу две?
Начинаю верить Волгарю про появления соммера в 16-00. И про Майдан, и кто ,в кого, и почему стрелял ответит будущий суд если новый президент доведет дело до конца как обещал, т.к. предыдущий с подельниками сделали все чтобы на этот вопрос не ответить
Ну, сегодня как раз нетипичный случай - после трехдневного выходного по случаю Дня Труда библиотеку открыли на полчаса раньше.
Sommer написав:А еще он отсиделся в кустах и на Майдане его не было. Или был и лично стрелял в беркутов? Какая у вас там версия в методичке? Или сразу две?
Начинаю верить Волгарю про появления соммера в 16-00. И про Майдан, и кто ,в кого, и почему стрелял ответит будущий суд если новый президент доведет дело до конца как обещал, т.к. предыдущий с подельниками сделали все чтобы на этот вопрос не ответить
Ну, сегодня как раз нетипичный случай - после трехдневного выходного по случаю Дня Труда библиотеку открыли на полчаса раньше.
Волгарь, ты человек знающий, цитатами умеющий. Расскажи нам о деятелях искусств, которые в войну в военкоматы не являлись. Мож из них кто левые "брони" добывал, да за спинами товарищей в Казани сидел, а?
Волгарь, ты человек знающий, цитатами умеющий. Расскажи нам о деятелях искусств, которые в войну в военкоматы не являлись. Мож из них кто левые "брони" добывал, да за спинами товарищей в Казани сидел, а?
Было всяко. Как и в любом событии, в котором участвуют миллионы (касательно именно мобилизации) в ней были и свои герои, и свои подлецы.
О том, что война уже началась, я узнал только в два часа дня. Все утро 22 июня писал стихи и не подходил к телефону. А когда подошел, первое, что услышал: война. Сейчас же позвонил в Политуправление. Сказали, чтоб позвонил еще раз — в пять. Шел по городу. Люди спешили, но, в общем, все было внешне спокойно, только по-особенному нервно. Был митинг в Союзе писателей. Во дворе столпилось много народу. Среди других были многие из тех, кто, так же как и я, всего несколько дней назад вернулся из лагерей после окончания курсов военных корреспондентов. Теперь здесь, во дворе, договаривались между собой, чтоб ехать на фронт вместе, не разъединяться. Впоследствии, конечно, все те разговоры оказались наивными, и разъехались мы не туда и не так, как думали. На следующий день нас — первую партию — человек тридцать вызвали в Политуправление и распределили по газетам.
https://www.litmir.me/br/?b=236046 Это К.Симонов о начале войны. Как видите, повесток не носили - а ведь человека могло не оказаться дома, он мог уехать на дачу, сослаться на нездоровье. ПРИШЛИ ПО ЗВОНКУ и отправились на фронт....Кстати, всем очень советую почитать его 100 дней войны. В ней описаны события с 22/6 по 30/9 41-го, и правды больше, чем в трудах большинства послевоенных историков. Особенно интересны примечания - по объему едва ли сопоставимые с текстом.
airmax78 написав:Нас выипали группой в извращенной форме и бутылку в Ж засунули. А мы отряхнулись и поползли дальше. В полицию решили не обращаться, чтобы не портить отношения с теми кто нас выипал. Прекрасно, пилять, просто прекрасно.
Очень редкий и очень достойный пример самокритики от порохоботов.
К сожалению вынужден признать это. При том что мы то, вроде, сопротивлялись, там армия, мова, вира, все такое. Но 73% сами сняли штаны и встали в позу. И мы, вроде как ни причем, но, к сожалению, тоже вынуждены теперь "удовольствие получать".
vano80 написав:Это уже какая линия обороны? То повесток не было, теперь "а смысл ходить было"
Это элементарные вопросы на которые нужно было ответить еще 5 лет назад и называть вещи своими именами. А то 2 года активных боевых действий также активно торговали с агрессором и порохоботы считали это нормальным
Да-да, торговля на крови и все такое. Главное вопрос про президента ссыкуна и ложь родственников заболтать.
Это вы про пороха, мало того, что сцыкун так ещё и жадный до ужаса
Волгарь написав:Как видите, повесток не носили - а ведь человека могло не оказаться дома, он мог уехать на дачу, сослаться на нездоровье. ПРИШЛИ ПО ЗВОНКУ и отправились на фронт....Кстати, всем очень советую почитать его 100 дней войны. В ней описаны события с 22/6 по 30/9 41-го, и правды больше, чем в трудах большинства послевоенных историков. Особенно интересны примечания - по объему едва ли сопоставимые с текстом.
Да, вот так. А у нас ГРАЖДАНИН зеленский уклонился от выполнения своих обязанностей. А ПРЕЗИДЕНТ зеленский, наверно хочет чтобы остальные граждане их выполняли....
Schmit написав:............. Під кожне свято ця орда Все в супермаркетах змітає, Машин елітних, от біда, Припаркувати місць не має! Усі розкуплені квитки На лоукости на пів року. Які відвідать пам'ятки Лиш мають, втомлені, мороку. Ніхто й копійки на АТО З них не пожертвував ні разу. Їм Україна шапіто І з жиру бісяться до сказу. Плюси запудрили мізки́. Втомились с..и зубожіли, Та вірять фейкам і в казки ...................
Это уже какая линия обороны? То повесток не было, теперь "а смысл ходить было"
Сейчас трудно поверить, что в столь ненавистном airmaxy CCCР 23-го июня 41-го никаких повесток никому не разносили - просто объявили по радио и опубликовали в газетах, что призываются граждане 1906-1918-го годов рождения (19-ый - 21-ый уже служили), и 5 млн. мужчин пришло в военкоматы.
Фантастика! Советской хроники начитались. Из братьев моего деда только один на фронте был, рассказывал как Неман форсировали, это был полный п@ц. Остальным красная армия нафиг не нужна была