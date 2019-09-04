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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 3890389138923893> Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували: Опитування закінчилось Нед 21 лип, 2019 12:54 Політичні дискусії 7.1 5 216 Аграрна партія України 2% 4 Батьківщина 3% 6 Голос 16% 35 Громадянська позиція 7% 15 Європейська Солідарність 26% 57 Опозиційна платформа - За життя 7% 16 Опозиційний блок 2% 5 Радикальна партія 0% 1 Самопоміч 1% 2 Свобода 5% 10 Сила і честь 1% 3 Слуга народу 20% 44 Українська стратегія 0 0 Інша 8% 18 Всього голосів : 216 Додано: Чет 05 вер, 2019 15:45 shapo написав: Sommer написав: А еще он отсиделся в кустах и на Майдане его не было. Или был и лично стрелял в беркутов?

Какая у вас там версия в методичке? Или сразу две? А еще он отсиделся в кустах и на Майдане его не было. Или был и лично стрелял в беркутов?Какая у вас там версия в методичке? Или сразу две?



Начинаю верить Волгарю про появления соммера в 16-00.

И про Майдан, и кто ,в кого, и почему стрелял ответит будущий суд если новый президент доведет дело до конца как обещал, т.к. предыдущий с подельниками сделали все чтобы на этот вопрос не ответить Начинаю верить Волгарю про появления соммера в 16-00.И про Майдан, и кто ,в кого, и почему стрелял ответит будущий суд если новый президент доведет дело до конца как обещал, т.к. предыдущий с подельниками сделали все чтобы на этот вопрос не ответить

Ну, сегодня как раз нетипичный случай - после трехдневного выходного по случаю Дня Труда библиотеку открыли на полчаса раньше. Ну, сегодня как раз нетипичный случай - после трехдневного выходного по случаю Дня Труда библиотеку открыли на полчаса раньше. Волгарь Повідомлень: 7079 З нами з: 12.10.12 Подякував: 22 раз. Подякували: 736 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 05 вер, 2019 15:49 Волгарь написав: shapo написав: Sommer написав: А еще он отсиделся в кустах и на Майдане его не было. Или был и лично стрелял в беркутов?

Какая у вас там версия в методичке? Или сразу две? А еще он отсиделся в кустах и на Майдане его не было. Или был и лично стрелял в беркутов?Какая у вас там версия в методичке? Или сразу две?



Начинаю верить Волгарю про появления соммера в 16-00.

И про Майдан, и кто ,в кого, и почему стрелял ответит будущий суд если новый президент доведет дело до конца как обещал, т.к. предыдущий с подельниками сделали все чтобы на этот вопрос не ответить Начинаю верить Волгарю про появления соммера в 16-00.И про Майдан, и кто ,в кого, и почему стрелял ответит будущий суд если новый президент доведет дело до конца как обещал, т.к. предыдущий с подельниками сделали все чтобы на этот вопрос не ответить

Ну, сегодня как раз нетипичный случай - после трехдневного выходного по случаю Дня Труда библиотеку открыли на полчаса раньше. Ну, сегодня как раз нетипичный случай - после трехдневного выходного по случаю Дня Труда библиотеку открыли на полчаса раньше.



Волгарь, ты человек знающий, цитатами умеющий.

Расскажи нам о деятелях искусств, которые в войну в военкоматы не являлись. Мож из них кто левые "брони" добывал, да за спинами товарищей в Казани сидел, а? Волгарь, ты человек знающий, цитатами умеющий.Расскажи нам о деятелях искусств, которые в войну в военкоматы не являлись. Мож из них кто левые "брони" добывал, да за спинами товарищей в Казани сидел, а? vano80 Повідомлень: 1445 З нами з: 17.09.13 Подякував: 27 раз. Подякували: 194 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 05 вер, 2019 16:05 Волгарь, ты человек знающий, цитатами умеющий.

Расскажи нам о деятелях искусств, которые в войну в военкоматы не являлись. Мож из них кто левые "брони" добывал, да за спинами товарищей в Казани сидел, а?

Было всяко. Как и в любом событии, в котором участвуют миллионы (касательно именно мобилизации) в ней были и свои герои, и свои подлецы.

О том, что война уже началась, я узнал только в два часа дня. Все утро 22 июня писал стихи и не подходил к телефону. А когда подошел, первое, что услышал: война. Сейчас же позвонил в Политуправление. Сказали, чтоб позвонил еще раз — в пять.

Шел по городу. Люди спешили, но, в общем, все было внешне спокойно, только по-особенному нервно.

Был митинг в Союзе писателей. Во дворе столпилось много народу. Среди других были многие из тех, кто, так же как и я, всего несколько дней назад вернулся из лагерей после окончания курсов военных корреспондентов. Теперь здесь, во дворе, договаривались между собой, чтоб ехать на фронт вместе, не разъединяться. Впоследствии, конечно, все те разговоры оказались наивными, и разъехались мы не туда и не так, как думали.

На следующий день нас — первую партию — человек тридцать вызвали в Политуправление и распределили по газетам.

https://www.litmir.me/br/?b=236046

Это К.Симонов о начале войны. Как видите, повесток не носили - а ведь человека могло не оказаться дома, он мог уехать на дачу, сослаться на нездоровье. ПРИШЛИ ПО ЗВОНКУ и отправились на фронт....Кстати, всем очень советую почитать его 100 дней войны . В ней описаны события с 22/6 по 30/9 41-го, и правды больше, чем в трудах большинства послевоенных историков. Особенно интересны примечания - по объему едва ли сопоставимые с текстом. Было всяко. Как и в любом событии, в котором участвуют миллионы (касательно именно мобилизации) в ней были и свои герои, и свои подлецы.Это К.Симонов о начале войны. Как видите, повесток не носили - а ведь человека могло не оказаться дома, он мог уехать на дачу, сослаться на нездоровье. ПРИШЛИ ПО ЗВОНКУ и отправились на фронт....Кстати, всем очень советую почитать его. В ней описаны события с 22/6 по 30/9 41-го, и правды больше, чем в трудах большинства послевоенных историков. Особенно интересны примечания - по объему едва ли сопоставимые с текстом. Волгарь Повідомлень: 7079 З нами з: 12.10.12 Подякував: 22 раз. Подякували: 736 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 05 вер, 2019 16:16 airmax78 написав: Баблонавт написав: airmax78 написав: Нас выипали группой в извращенной форме и бутылку в Ж засунули. А мы отряхнулись и поползли дальше. В полицию решили не обращаться, чтобы не портить отношения с теми кто нас выипал. Прекрасно, пилять, просто прекрасно. Нас выипали группой в извращенной форме и бутылку в Ж засунули. А мы отряхнулись и поползли дальше. В полицию решили не обращаться, чтобы не портить отношения с теми кто нас выипал. Прекрасно, пилять, просто прекрасно.

Очень редкий и очень достойный пример самокритики от порохоботов. Очень редкий и очень достойный пример самокритики от порохоботов.

К сожалению вынужден признать это. При том что мы то, вроде, сопротивлялись, там армия, мова, вира, все такое. Но 73% сами сняли штаны и встали в позу. И мы, вроде как ни причем, но, к сожалению, тоже вынуждены теперь "удовольствие получать". К сожалению вынужден признать это. При том что мы то, вроде, сопротивлялись, там армия, мова, вира, все такое. Но 73% сами сняли штаны и встали в позу. И мы, вроде как ни причем, но, к сожалению, тоже вынуждены теперь "удовольствие получать".

Наслаждайтесь Наслаждайтесь innamax2008

Повідомлень: 334 З нами з: 11.04.18 Подякував: 5 раз. Подякували: 97 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 05 вер, 2019 16:19 vano80 написав: shapo написав: vano80 написав: Это уже какая линия обороны? То повесток не было, теперь "а смысл ходить было" Это уже какая линия обороны? То повесток не было, теперь "а смысл ходить было"



Это элементарные вопросы на которые нужно было ответить еще 5 лет назад и называть вещи своими именами.

А то 2 года активных боевых действий также активно торговали с агрессором и порохоботы считали это нормальным Это элементарные вопросы на которые нужно было ответить еще 5 лет назад и называть вещи своими именами.А то 2 года активных боевых действий также активно торговали с агрессором и порохоботы считали это нормальным



Да-да, торговля на крови и все такое. Главное вопрос про президента ссыкуна и ложь родственников заболтать. Да-да, торговля на крови и все такое. Главное вопрос про президента ссыкуна и ложь родственников заболтать.

Это вы про пороха, мало того, что сцыкун так ещё и жадный до ужаса Это вы про пороха, мало того, что сцыкун так ещё и жадный до ужаса innamax2008

Повідомлень: 334 З нами з: 11.04.18 Подякував: 5 раз. Подякували: 97 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 05 вер, 2019 16:22 Sommer написав: Цемаха отпустили, несмотря на просьбы Нидерландов выдать им как ключевого свидетеля.



Это несомненно очередная победа презедента на внешнеполитическом фронте!



Молодцы, вы сделали это вместе. Цемаха отпустили, несмотря на просьбы Нидерландов выдать им как ключевого свидетеля.Это несомненно очередная победа презедента на внешнеполитическом фронте!Молодцы, вы сделали это вместе. А вам он зачем? Голландцы на нас на референдуме об ассоциации положили большой прибор, пусть у раши этого террориста выменивают выменивают А вам он зачем? Голландцы на нас на референдуме об ассоциации положили большой прибор, пусть у раши этого террориста выменивают выменивают innamax2008

Повідомлень: 334 З нами з: 11.04.18 Подякував: 5 раз. Подякували: 97 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 05 вер, 2019 16:23 Волгарь написав: Как видите, повесток не носили - а ведь человека могло не оказаться дома, он мог уехать на дачу, сослаться на нездоровье. ПРИШЛИ ПО ЗВОНКУ и отправились на фронт....Кстати, всем очень советую почитать его 100 дней войны . В ней описаны события с 22/6 по 30/9 41-го, и правды больше, чем в трудах большинства послевоенных историков. Особенно интересны примечания - по объему едва ли сопоставимые с текстом. Как видите, повесток не носили - а ведь человека могло не оказаться дома, он мог уехать на дачу, сослаться на нездоровье. ПРИШЛИ ПО ЗВОНКУ и отправились на фронт....Кстати, всем очень советую почитать его. В ней описаны события с 22/6 по 30/9 41-го, и правды больше, чем в трудах большинства послевоенных историков. Особенно интересны примечания - по объему едва ли сопоставимые с текстом.



Да, вот так.

А у нас ГРАЖДАНИН зеленский уклонился от выполнения своих обязанностей. А ПРЕЗИДЕНТ зеленский, наверно хочет чтобы остальные граждане их выполняли.... Да, вот так.А у нас ГРАЖДАНИН зеленский уклонился от выполнения своих обязанностей. А ПРЕЗИДЕНТ зеленский, наверно хочет чтобы остальные граждане их выполняли.... vano80 Повідомлень: 1445 З нами з: 17.09.13 Подякував: 27 раз. Подякували: 194 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 05 вер, 2019 16:24 Баблонавт написав: Гимн завистника.

Schmit написав: .............

Під кожне свято ця орда

Все в супермаркетах змітає,

Машин елітних, от біда,

Припаркувати місць не має!

Усі розкуплені квитки

На лоукости на пів року.

Які відвідать пам'ятки

Лиш мають, втомлені, мороку.

Ніхто й копійки на АТО

З них не пожертвував ні разу.

Їм Україна шапіто

І з жиру бісяться до сказу.

Плюси запудрили мізки́.

Втомились с..и зубожіли,

Та вірять фейкам і в казки

................... .............Під кожне свято ця ордаВсе в супермаркетах змітає,Машин елітних, от біда,Припаркувати місць не має!Усі розкуплені квиткиНа лоукости на пів року.Які відвідать пам'яткиЛиш мають, втомлені, мороку.Ніхто й копійки на АТОЗ них не пожертвував ні разу.Їм Україна шапітоІ з жиру бісяться до сказу.Плюси запудрили мізки́.Втомились с..и зубожіли,Та вірять фейкам і в казки...................



Нет, это про "зубожилых". Нет, это про "зубожилых". Schmit

Повідомлень: 542 З нами з: 08.09.09 Подякував: 4 раз. Подякували: 106 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 05 вер, 2019 16:25 innamax2008 написав: Это вы про пороха, мало того, что сцыкун так ещё и жадный до ужаса Это вы про пороха, мало того, что сцыкун так ещё и жадный до ужаса



Это да. Стадион так стадион. Не начинай, а? А то пойдем по десятому кругу, как нынешнее ссыкло в офшорках бабло прятал, да на рашке зарабатывал. Это да. Стадион так стадион. Не начинай, а? А то пойдем по десятому кругу, как нынешнее ссыкло в офшорках бабло прятал, да на рашке зарабатывал. vano80 Повідомлень: 1445 З нами з: 17.09.13 Подякував: 27 раз. Подякували: 194 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 05 вер, 2019 16:28 Волгарь написав: Это уже какая линия обороны? То повесток не было, теперь "а смысл ходить было"

Сейчас трудно поверить, что в столь ненавистном airmaxy CCCР 23-го июня 41-го никаких повесток никому не разносили - просто объявили по радио и опубликовали в газетах, что призываются граждане 1906-1918-го годов рождения (19-ый - 21-ый уже служили), и 5 млн. мужчин пришло в военкоматы. Сейчас трудно поверить, что в столь ненавистном airmaxy CCCР 23-го июня 41-го никаких повесток никому не разносили - просто объявили по радио и опубликовали в газетах, что призываются граждане 1906-1918-го годов рождения (19-ый - 21-ый уже служили), и 5 млн. мужчин пришло в военкоматы.

Фантастика! Советской хроники начитались. Из братьев моего деда только один на фронте был, рассказывал как Неман форсировали, это был полный п@ц. Остальным красная армия нафиг не нужна была Фантастика! Советской хроники начитались. Из братьев моего деда только один на фронте был, рассказывал как Неман форсировали, это был полный п@ц. Остальным красная армия нафиг не нужна была innamax2008

Повідомлень: 334 З нами з: 11.04.18 Подякував: 5 раз. Подякували: 97 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 3890389138923893> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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