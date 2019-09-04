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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3890389138923893

Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували:

Опитування закінчилось Нед 21 лип, 2019 12:54

Політичні дискусії 7.1 5 216
Аграрна партія України
2%
4
Батьківщина
3%
6
Голос
16%
35
Громадянська позиція
7%
15
Європейська Солідарність
26%
57
Опозиційна платформа - За життя
7%
16
Опозиційний блок
2%
5
Радикальна партія
0%
1
Самопоміч
1%
2
Свобода
5%
10
Сила і честь
1%
3
Слуга народу
20%
44
Українська стратегія
0
0
Інша
8%
18
Всього голосів : 216
Повідомлення Додано: Чет 05 вер, 2019 16:32

По Цемаху, есть надежда, что это хитрый ход Зе, чтобы не включать его в списки на обмен (какой обмен, он на свободе) и приставить к нему охрану СБУ.
Иначе это просто госизмена.
Востаннє редагувалось Schmit в Чет 05 вер, 2019 16:40, всього редагувалось 1 раз.
Schmit
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Повідомлення Додано: Чет 05 вер, 2019 16:32

  vano80 написав:
  Волгарь написав:Как видите, повесток не носили - а ведь человека могло не оказаться дома, он мог уехать на дачу, сослаться на нездоровье. ПРИШЛИ ПО ЗВОНКУ и отправились на фронт....Кстати, всем очень советую почитать его 100 дней войны. В ней описаны события с 22/6 по 30/9 41-го, и правды больше, чем в трудах большинства послевоенных историков. Особенно интересны примечания - по объему едва ли сопоставимые с текстом.


Да, вот так.
А у нас ГРАЖДАНИН зеленский уклонился от выполнения своих обязанностей. А ПРЕЗИДЕНТ зеленский, наверно хочет чтобы остальные граждане их выполняли....

Никто повестки ему не приносил, так Минобороны сказало. Вы лучше расскажите, как Гена Корбан одного дятла из Свободы на фронт отвёз, а его порохоботы в краже человека обвиняли
innamax2008
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Повідомлення Додано: Чет 05 вер, 2019 16:39

  innamax2008 написав:
  vano80 написав:
  Волгарь написав:Как видите, повесток не носили - а ведь человека могло не оказаться дома, он мог уехать на дачу, сослаться на нездоровье. ПРИШЛИ ПО ЗВОНКУ и отправились на фронт....Кстати, всем очень советую почитать его 100 дней войны. В ней описаны события с 22/6 по 30/9 41-го, и правды больше, чем в трудах большинства послевоенных историков. Особенно интересны примечания - по объему едва ли сопоставимые с текстом.


Да, вот так.
А у нас ГРАЖДАНИН зеленский уклонился от выполнения своих обязанностей. А ПРЕЗИДЕНТ зеленский, наверно хочет чтобы остальные граждане их выполняли....

Никто повестки ему не приносил, так Минобороны сказало. Вы лучше расскажите, как Гена Корбан одного дятла из Свободы на фронт отвёз, а его порохоботы в краже человека обвиняли


Вранье. Он сам давал интервью про повестку. И его родители. А потом соврали что не было. и мин обороны ответило два раза. В первый про 4 повестки с датами, во второй, что не было. у тебя большой выбор кому верить :mrgreen:
vano80
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 вер, 2019 16:50

  vano80 написав:
  innamax2008 написав:
  vano80 написав:Да, вот так.
А у нас ГРАЖДАНИН зеленский уклонился от выполнения своих обязанностей. А ПРЕЗИДЕНТ зеленский, наверно хочет чтобы остальные граждане их выполняли....

Никто повестки ему не приносил, так Минобороны сказало. Вы лучше расскажите, как Гена Корбан одного дятла из Свободы на фронт отвёз, а его порохоботы в краже человека обвиняли


Вранье. Он сам давал интервью про повестку. И его родители. А потом соврали что не было. и мин обороны ответило два раза. В первый про 4 повестки с датами, во второй, что не было. у тебя большой выбор кому верить :mrgreen:

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airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 вер, 2019 17:00

  Schmit написав:По Цемаху, есть надежда, что это хитрый ход Зе, чтобы не включать его в списки на обмен (какой обмен, он на свободе) и приставить к нему охрану СБУ.
Иначе это просто госизмена.

Госизмена Голландии.
Пусть голландцы и охраняют и выменивают если он им нужен. Как они там в ПАСЕ за рашу голосовали?
innamax2008
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