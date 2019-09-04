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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Чет 05 вер, 2019 16:32
По Цемаху, есть надежда, что это хитрый ход Зе, чтобы не включать его в списки на обмен (какой обмен, он на свободе) и приставить к нему охрану СБУ.
Иначе это просто госизмена.
Востаннє редагувалось Schmit
в Чет 05 вер, 2019 16:40, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 05 вер, 2019 16:32
vano80 написав: Волгарь написав:
Как видите, повесток не носили - а ведь человека могло не оказаться дома, он мог уехать на дачу, сослаться на нездоровье. ПРИШЛИ ПО ЗВОНКУ и отправились на фронт....Кстати, всем очень советую почитать его 100 дней войны
. В ней описаны события с 22/6 по 30/9 41-го, и правды больше, чем в трудах большинства послевоенных историков. Особенно интересны примечания - по объему едва ли сопоставимые с текстом.
Да, вот так.
А у нас ГРАЖДАНИН зеленский уклонился от выполнения своих обязанностей. А ПРЕЗИДЕНТ зеленский, наверно хочет чтобы остальные граждане их выполняли....
Никто повестки ему не приносил, так Минобороны сказало. Вы лучше расскажите, как Гена Корбан одного дятла из Свободы на фронт отвёз, а его порохоботы в краже человека обвиняли
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innamax2008
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Додано: Чет 05 вер, 2019 16:39
innamax2008 написав: vano80 написав: Волгарь написав:
Как видите, повесток не носили - а ведь человека могло не оказаться дома, он мог уехать на дачу, сослаться на нездоровье. ПРИШЛИ ПО ЗВОНКУ и отправились на фронт....Кстати, всем очень советую почитать его 100 дней войны
. В ней описаны события с 22/6 по 30/9 41-го, и правды больше, чем в трудах большинства послевоенных историков. Особенно интересны примечания - по объему едва ли сопоставимые с текстом.
Да, вот так.
А у нас ГРАЖДАНИН зеленский уклонился от выполнения своих обязанностей. А ПРЕЗИДЕНТ зеленский, наверно хочет чтобы остальные граждане их выполняли....
Никто повестки ему не приносил, так Минобороны сказало. Вы лучше расскажите, как Гена Корбан одного дятла из Свободы на фронт отвёз, а его порохоботы в краже человека обвиняли
Вранье. Он сам давал интервью про повестку. И его родители. А потом соврали что не было. и мин обороны ответило два раза. В первый про 4 повестки с датами, во второй, что не было. у тебя большой выбор кому верить
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vano80
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Додано: Чет 05 вер, 2019 16:50
vano80 написав: innamax2008 написав: vano80 написав:
Да, вот так.
А у нас ГРАЖДАНИН зеленский уклонился от выполнения своих обязанностей. А ПРЕЗИДЕНТ зеленский, наверно хочет чтобы остальные граждане их выполняли....
Никто повестки ему не приносил, так Минобороны сказало. Вы лучше расскажите, как Гена Корбан одного дятла из Свободы на фронт отвёз, а его порохоботы в краже человека обвиняли
Вранье. Он сам давал интервью про повестку. И его родители. А потом соврали что не было. и мин обороны ответило два раза. В первый про 4 повестки с датами, во второй, что не было. у тебя большой выбор кому верить
Забалтывают.
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Додано: Чет 05 вер, 2019 17:00
Schmit написав:
По Цемаху, есть надежда, что это хитрый ход Зе, чтобы не включать его в списки на обмен (какой обмен, он на свободе) и приставить к нему охрану СБУ.
Иначе это просто госизмена.
Госизмена Голландии.
Пусть голландцы и охраняют и выменивают если он им нужен. Как они там в ПАСЕ за рашу голосовали?
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