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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Чет 05 вер, 2019 17:18
innamax2008 написав:
Госизмена Голландии.
Пусть голландцы и охраняют и выменивают если он им нужен. Как они там в ПАСЕ за рашу голосовали?
Он гражданин Украины и нужен, как свидетель больше Украине, чем Голандии.
Голандии в принципе все равно, кого обвинить в сбитии Боинга и с кого требовать компенсацию. Видно, нынешняя влысть готова слить все доказательства против РФ и повесить вину на Украину (несмотря на всю очевидность вины РФ). Так что это, если не госизмена?
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Додано: Чет 05 вер, 2019 17:34
innamax2008 написав: Schmit написав:
По Цемаху, есть надежда, что это хитрый ход Зе, чтобы не включать его в списки на обмен (какой обмен, он на свободе) и приставить к нему охрану СБУ.
Иначе это просто госизмена.
Госизмена Голландии.
Пусть голландцы и охраняют и выменивают если он им нужен. Как они там в ПАСЕ за рашу голосовали?
Под дозой были амстердамские парни - им тогда все в розовом свете виделось.
А вообще, есть один интересный вопрос: как быстро Европа выдает нам наших подследственных? К примеру, такого себе гражданина, бесконечно влюбленного в Роттердам+, Вовка?
И еще... Если у Голландии есть вопросы к Цемаху, она не должна блеять из угла "не отпускай", а взять у своего собственного суда требование о задержании Цемаха и с этим решением обратиться к Украине с просьбой о его выдаче.
Ни того, ни другого Нидерланды не сделали. Соответственно, все их желания с юридической точки зрения, выглядят не более чем хотелками.
Будет официальный запрос Нидерландов о выдаче - можно будет эту тему обсуждать.
А пока его нет, и говорить не о чем
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Додано: Чет 05 вер, 2019 17:51
innamax2008 написав: Schmit написав:
По Цемаху, есть надежда, что это хитрый ход Зе, чтобы не включать его в списки на обмен (какой обмен, он на свободе) и приставить к нему охрану СБУ.
Иначе это просто госизмена.
Госизмена Голландии.
Пусть голландцы и охраняют и выменивают если он им нужен. Как они там в ПАСЕ за рашу голосовали?
Все правильно. Нам ведь что с того что на рашку новые санкции наложат или вынесут обвинительный приговор? Ни холодно ни жарко. Они же нам ничего плохого не сделали. У нас же гражданская война, а Крым - сам ушел.
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Додано: Чет 05 вер, 2019 17:53
airmax78 написав:
Нас выипали группой в извращенной форме и бутылку в Ж засунули. А мы отряхнулись и поползли дальше. В полицию решили не обращаться, чтобы не портить отношения с теми кто нас выипал. Прекрасно, пилять, просто прекрасно.
airmax78 написав: innamax2008 написав: Schmit написав:
По Цемаху, есть надежда, что это хитрый ход Зе, чтобы не включать его в списки на обмен (какой обмен, он на свободе) и приставить к нему охрану СБУ.
Иначе это просто госизмена.
Госизмена Голландии.
Пусть голландцы и охраняют и выменивают если он им нужен. Как они там в ПАСЕ за рашу голосовали?
Все правильно. Нам ведь что с того что на рашку новые санкции наложат или вынесут обвинительный приговор? Ни холодно ни жарко. Они же нам ничего плохого не сделали. У нас же гражданская война, а Крым - сам ушел.
У Вас сегодня просто день откровений какой-то!
Играюсь в депозиты с 1999 года. В ФГВФЛ был только один раз.
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Додано: Чет 05 вер, 2019 18:20
Schmit написав: innamax2008 написав:
Госизмена Голландии.
Пусть голландцы и охраняют и выменивают если он им нужен. Как они там в ПАСЕ за рашу голосовали?
Он гражданин Украины и нужен, как свидетель больше Украине, чем Голандии.
Голандии в принципе все равно, кого обвинить в сбитии Боинга и с кого требовать компенсацию. Видно, нынешняя влысть готова слить все доказательства против РФ и повесить вину на Украину (несмотря на всю очевидность вины РФ). Так что это, если не госизмена?
Цемаха меняют персонально на Олега Сенцова.
Можно конечно сказать, пусть Сенцов досидит свою двадцатку, не будем никого на него менять. Будем еще лет пятнадцать бороться за его освобождение.
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Додано: Чет 05 вер, 2019 18:31
freeze написав: Schmit написав: innamax2008 написав:
Госизмена Голландии.
Пусть голландцы и охраняют и выменивают если он им нужен. Как они там в ПАСЕ за рашу голосовали?
Он гражданин Украины и нужен, как свидетель больше Украине, чем Голандии.
Голандии в принципе все равно, кого обвинить в сбитии Боинга и с кого требовать компенсацию. Видно, нынешняя влысть готова слить все доказательства против РФ и повесить вину на Украину (несмотря на всю очевидность вины РФ). Так что это, если не госизмена?
Цемаха меняют персонально на Олега Сенцова.
Можно конечно сказать, пусть Сенцов досидит свою двадцатку, не будем никого на него менять. Будем еще лет пятнадцать бороться за его освобождение.
Цемаха вообще ни на кого не меняют. Его просто отпустили.
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Додано: Чет 05 вер, 2019 18:37
freeze написав:
Цемаха меняют персонально на Олега Сенцова.
Можно конечно сказать, пусть Сенцов досидит свою двадцатку, не будем никого на него менять. Будем еще лет пятнадцать бороться за его освобождение.
Не может быть никаких оправданий сдачи интересов государства, потому что это интересы миллионов граждан. Если идти на такие уступки, то нужно сразу капитулировать.
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