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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 3890389138923893 Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували: Опитування закінчилось Нед 21 лип, 2019 12:54 Політичні дискусії 7.1 5 216 Аграрна партія України 2% 4 Батьківщина 3% 6 Голос 16% 35 Громадянська позиція 7% 15 Європейська Солідарність 26% 57 Опозиційна платформа - За життя 7% 16 Опозиційний блок 2% 5 Радикальна партія 0% 1 Самопоміч 1% 2 Свобода 5% 10 Сила і честь 1% 3 Слуга народу 20% 44 Українська стратегія 0 0 Інша 8% 18 Всього голосів : 216 Додано: Чет 05 вер, 2019 17:18 Re: Політичні дискусії innamax2008 написав: Госизмена Голландии.

Пусть голландцы и охраняют и выменивают если он им нужен. Как они там в ПАСЕ за рашу голосовали? Госизмена Голландии.Пусть голландцы и охраняют и выменивают если он им нужен. Как они там в ПАСЕ за рашу голосовали?

Он гражданин Украины и нужен, как свидетель больше Украине, чем Голандии.

Голандии в принципе все равно, кого обвинить в сбитии Боинга и с кого требовать компенсацию. Видно, нынешняя влысть готова слить все доказательства против РФ и повесить вину на Украину (несмотря на всю очевидность вины РФ). Так что это, если не госизмена? Он гражданин Украины и нужен, как свидетель больше Украине, чем Голандии.Голандии в принципе все равно, кого обвинить в сбитии Боинга и с кого требовать компенсацию. Видно, нынешняя влысть готова слить все доказательства против РФ и повесить вину на Украину (несмотря на всю очевидность вины РФ). Так что это, если не госизмена? Schmit

Повідомлень: 543 З нами з: 08.09.09 Подякував: 4 раз. Подякували: 106 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 05 вер, 2019 17:34 innamax2008 написав: Schmit написав: По Цемаху, есть надежда, что это хитрый ход Зе, чтобы не включать его в списки на обмен (какой обмен, он на свободе) и приставить к нему охрану СБУ.

Иначе это просто госизмена. По Цемаху, есть надежда, что это хитрый ход Зе, чтобы не включать его в списки на обмен (какой обмен, он на свободе) и приставить к нему охрану СБУ.Иначе это просто госизмена.

Госизмена Голландии.

Пусть голландцы и охраняют и выменивают если он им нужен. Как они там в ПАСЕ за рашу голосовали? Госизмена Голландии.Пусть голландцы и охраняют и выменивают если он им нужен. Как они там в ПАСЕ за рашу голосовали?

Под дозой были амстердамские парни - им тогда все в розовом свете виделось.

А вообще, есть один интересный вопрос: как быстро Европа выдает нам наших подследственных? К примеру, такого себе гражданина, бесконечно влюбленного в Роттердам+, Вовка?

И еще... Если у Голландии есть вопросы к Цемаху, она не должна блеять из угла "не отпускай", а взять у своего собственного суда требование о задержании Цемаха и с этим решением обратиться к Украине с просьбой о его выдаче.

Ни того, ни другого Нидерланды не сделали. Соответственно, все их желания с юридической точки зрения, выглядят не более чем хотелками.

Будет официальный запрос Нидерландов о выдаче - можно будет эту тему обсуждать.

А пока его нет, и говорить не о чем Под дозой были амстердамские парни - им тогда все в розовом свете виделось.А вообще, есть один интересный вопрос: как быстро Европа выдает нам наших подследственных? К примеру, такого себе гражданина, бесконечно влюбленного в Роттердам+, Вовка?И еще... Если у Голландии есть вопросы к Цемаху, она не должна блеять из угла "не отпускай", а взять у своего собственного суда требование о задержании Цемаха и с этим решением обратиться к Украине с просьбой о его выдаче.Ни того, ни другого Нидерланды не сделали. Соответственно, все их желания с юридической точки зрения, выглядят не более чем хотелками.Будет официальный запрос Нидерландов о выдаче - можно будет эту тему обсуждать.А пока его нет, и говорить не о чем antey1969 1

Повідомлень: 8698 З нами з: 30.11.11 Подякував: 1028 раз. Подякували: 2298 раз. Профіль 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 05 вер, 2019 17:51 innamax2008 написав: Schmit написав: По Цемаху, есть надежда, что это хитрый ход Зе, чтобы не включать его в списки на обмен (какой обмен, он на свободе) и приставить к нему охрану СБУ.

Иначе это просто госизмена. По Цемаху, есть надежда, что это хитрый ход Зе, чтобы не включать его в списки на обмен (какой обмен, он на свободе) и приставить к нему охрану СБУ.Иначе это просто госизмена.

Госизмена Голландии.

Пусть голландцы и охраняют и выменивают если он им нужен. Как они там в ПАСЕ за рашу голосовали? Госизмена Голландии.Пусть голландцы и охраняют и выменивают если он им нужен. Как они там в ПАСЕ за рашу голосовали?

Все правильно. Нам ведь что с того что на рашку новые санкции наложат или вынесут обвинительный приговор? Ни холодно ни жарко. Они же нам ничего плохого не сделали. У нас же гражданская война, а Крым - сам ушел. Все правильно. Нам ведь что с того что на рашку новые санкции наложат или вынесут обвинительный приговор? Ни холодно ни жарко. Они же нам ничего плохого не сделали. У нас же гражданская война, а Крым - сам ушел. airmax78 Повідомлень: 31389 З нами з: 25.10.12 Подякував: 810 раз. Подякували: 3657 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 05 вер, 2019 17:53 airmax78 написав: Нас выипали группой в извращенной форме и бутылку в Ж засунули. А мы отряхнулись и поползли дальше. В полицию решили не обращаться, чтобы не портить отношения с теми кто нас выипал. Прекрасно, пилять, просто прекрасно. Нас выипали группой в извращенной форме и бутылку в Ж засунули. А мы отряхнулись и поползли дальше. В полицию решили не обращаться, чтобы не портить отношения с теми кто нас выипал. Прекрасно, пилять, просто прекрасно.

airmax78 написав: innamax2008 написав: Schmit написав: По Цемаху, есть надежда, что это хитрый ход Зе, чтобы не включать его в списки на обмен (какой обмен, он на свободе) и приставить к нему охрану СБУ.

Иначе это просто госизмена. По Цемаху, есть надежда, что это хитрый ход Зе, чтобы не включать его в списки на обмен (какой обмен, он на свободе) и приставить к нему охрану СБУ.Иначе это просто госизмена.

Госизмена Голландии.

Пусть голландцы и охраняют и выменивают если он им нужен. Как они там в ПАСЕ за рашу голосовали? Госизмена Голландии.Пусть голландцы и охраняют и выменивают если он им нужен. Как они там в ПАСЕ за рашу голосовали?

Все правильно. Нам ведь что с того что на рашку новые санкции наложат или вынесут обвинительный приговор? Ни холодно ни жарко. Они же нам ничего плохого не сделали. У нас же гражданская война, а Крым - сам ушел. Все правильно. Нам ведь что с того что на рашку новые санкции наложат или вынесут обвинительный приговор? Ни холодно ни жарко. Они же нам ничего плохого не сделали. У нас же гражданская война, а Крым - сам ушел.

У Вас сегодня просто день откровений какой-то! У Вас сегодня просто день откровений какой-то! Играюсь в депозиты с 1999 года. В ФГВФЛ был только один раз. Баблонавт Повідомлень: 452 З нами з: 13.03.15 Подякував: 52 раз. Подякували: 126 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 05 вер, 2019 18:20 Schmit написав: innamax2008 написав: Госизмена Голландии.

Пусть голландцы и охраняют и выменивают если он им нужен. Как они там в ПАСЕ за рашу голосовали? Госизмена Голландии.Пусть голландцы и охраняют и выменивают если он им нужен. Как они там в ПАСЕ за рашу голосовали?

Он гражданин Украины и нужен, как свидетель больше Украине, чем Голандии.

Голандии в принципе все равно, кого обвинить в сбитии Боинга и с кого требовать компенсацию. Видно, нынешняя влысть готова слить все доказательства против РФ и повесить вину на Украину (несмотря на всю очевидность вины РФ). Так что это, если не госизмена? Он гражданин Украины и нужен, как свидетель больше Украине, чем Голандии.Голандии в принципе все равно, кого обвинить в сбитии Боинга и с кого требовать компенсацию. Видно, нынешняя влысть готова слить все доказательства против РФ и повесить вину на Украину (несмотря на всю очевидность вины РФ). Так что это, если не госизмена?



Цемаха меняют персонально на Олега Сенцова.

Можно конечно сказать, пусть Сенцов досидит свою двадцатку, не будем никого на него менять. Будем еще лет пятнадцать бороться за его освобождение. Цемаха меняют персонально на Олега Сенцова.Можно конечно сказать, пусть Сенцов досидит свою двадцатку, не будем никого на него менять. Будем еще лет пятнадцать бороться за его освобождение. freeze 4 Повідомлень: 12668 З нами з: 02.07.14 Подякував: 3643 раз. Подякували: 5304 раз. Профіль 19 2 4 ВідповістиЦитата Додано: Чет 05 вер, 2019 18:31 freeze написав: Schmit написав: innamax2008 написав: Госизмена Голландии.

Пусть голландцы и охраняют и выменивают если он им нужен. Как они там в ПАСЕ за рашу голосовали? Госизмена Голландии.Пусть голландцы и охраняют и выменивают если он им нужен. Как они там в ПАСЕ за рашу голосовали?

Он гражданин Украины и нужен, как свидетель больше Украине, чем Голандии.

Голандии в принципе все равно, кого обвинить в сбитии Боинга и с кого требовать компенсацию. Видно, нынешняя влысть готова слить все доказательства против РФ и повесить вину на Украину (несмотря на всю очевидность вины РФ). Так что это, если не госизмена? Он гражданин Украины и нужен, как свидетель больше Украине, чем Голандии.Голандии в принципе все равно, кого обвинить в сбитии Боинга и с кого требовать компенсацию. Видно, нынешняя влысть готова слить все доказательства против РФ и повесить вину на Украину (несмотря на всю очевидность вины РФ). Так что это, если не госизмена?



Цемаха меняют персонально на Олега Сенцова.

Можно конечно сказать, пусть Сенцов досидит свою двадцатку, не будем никого на него менять. Будем еще лет пятнадцать бороться за его освобождение. Цемаха меняют персонально на Олега Сенцова.Можно конечно сказать, пусть Сенцов досидит свою двадцатку, не будем никого на него менять. Будем еще лет пятнадцать бороться за его освобождение.

Цемаха вообще ни на кого не меняют. Его просто отпустили. Цемаха вообще ни на кого не меняют. Его просто отпустили. airmax78 Повідомлень: 31389 З нами з: 25.10.12 Подякував: 810 раз. Подякували: 3657 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 3890389138923893 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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