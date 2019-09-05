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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
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Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували:

Опитування закінчилось Нед 21 лип, 2019 12:54

Політичні дискусії 7.1 5 216
Аграрна партія України
2%
4
Батьківщина
3%
6
Голос
16%
35
Громадянська позиція
7%
15
Європейська Солідарність
26%
57
Опозиційна платформа - За життя
7%
16
Опозиційний блок
2%
5
Радикальна партія
0%
1
Самопоміч
1%
2
Свобода
5%
10
Сила і честь
1%
3
Слуга народу
20%
44
Українська стратегія
0
0
Інша
8%
18
Всього голосів : 216
Повідомлення Додано: Чет 05 вер, 2019 18:46

  airmax78 написав:
  innamax2008 написав:
  Schmit написав:По Цемаху, есть надежда, что это хитрый ход Зе, чтобы не включать его в списки на обмен (какой обмен, он на свободе) и приставить к нему охрану СБУ.
Иначе это просто госизмена.

Госизмена Голландии.
Пусть голландцы и охраняют и выменивают если он им нужен. Как они там в ПАСЕ за рашу голосовали?

Все правильно. Нам ведь что с того что на рашку новые санкции наложат или вынесут обвинительный приговор? Ни холодно ни жарко. Они же нам ничего плохого не сделали. У нас же гражданская война, а Крым - сам ушел.

Украине нужно разобраться с рыжим тараканом, а потом с остальными вопросами. Он вроде не сидит, а в Донецке русские. В Киев при порохе тараканище перебрался почву для русских готовит
innamax2008
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Повідомлення Додано: Чет 05 вер, 2019 18:49

  airmax78 написав:Цемаха вообще ни на кого не меняют. Его просто отпустили.


Детский сад.

Цемаха не отпустили, его подготовили юридически для обмена на Сенцова. Не был бы согласован обмен, Цемах бы еще много лет чалился в СИЗО, кому он нужен, пенсионер старый. Неужели вы в серьез думаете, что Цемах сейчас бегает свободный по лесам, а не окружен товарищами из СБУ, которым голову свернут, если что пойдет для обмена не так.
freeze
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Повідомлення Додано: Чет 05 вер, 2019 19:05

Отдав цемаха раше вы становитесь соучастниками убийства жертв боинга неужели не понятно или у зебр не хватает ума это понять????????????? вроде взрослые все :oops:
шурец
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Повідомлення Додано: Чет 05 вер, 2019 19:13

Re: Політичні дискусії

шурец написав:Отдав цемаха раше вы становитесь соучастниками убийства жертв боинга неужели не понятно или у зебр не хватает ума это понять????????????? вроде взрослые все :oops:


Вроде тоже взрослые, не отдав Цемаха в обмен на Сенцова вы становитесь соучастником убийства Сенцова, парень и так на ладан дышит, он и пары лет не протянет на Севере.
freeze
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Повідомлення Додано: Чет 05 вер, 2019 19:21

  innamax2008 написав:Так он уже все показания по Боингу дал, а Украине важнее без вины сидящие в раше, а не живой труп в Украине

Вся ольгинская компания с самого утра пишет, мол, свидетель неважный и все показания дал, да и вообще - освобождение заложников из РФ важнее.
Из всего этого следует:
1) РФ - государство-террорист, которое удерживает заложников у себя.
2) Свидетель по МН-17 очень важный, именно он может дать показания в суде. Да-да, ольгинцы, и вы это знаете, просто дать показания следствию необходимо, но недостаточно. Должны быть даны такие же показания в суде.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 05 вер, 2019 19:23

  freeze написав:
шурец написав:Отдав цемаха раше вы становитесь соучастниками убийства жертв боинга неужели не понятно или у зебр не хватает ума это понять????????????? вроде взрослые все :oops:


Вроде тоже взрослые, не отдав Цемаха в обмен на Сенцова вы становитесь соучастником убийства Сенцова, парень и так на ладан дышит, он и пары лет не протянет на Севере.

Демагогия замполита
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 05 вер, 2019 19:24

Украина включила свидетеля по делу о крушении рейса МН17 в обменный список
https://www.interfax.ru/world/675321
19yuriy91
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 вер, 2019 19:27

  freeze написав:Вы серьезно думаете, что мечта каждого военного сидеть в тюрьме ?
Вот не хотят и все.

Мечта российского военного, как и тебя советского - это съездить куда-нить, где платят чеками. Но в боевых действиях не участвовать. А за чеки потом купить видеоаппаратуру.
Но не у всех так, многие в цинковых гробах возвращаются
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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Повідомлення Додано: Чет 05 вер, 2019 19:33

  freeze написав:Детский сад.

Цемаха не отпустили, его подготовили юридически для обмена на Сенцова. Не был бы согласован обмен, Цемах бы еще много лет чалился в СИЗО, кому он нужен, пенсионер старый. Неужели вы в серьез думаете, что Цемах сейчас бегает свободный по лесам, а не окружен товарищами из СБУ, которым голову свернут, если что пойдет для обмена не так.

А если пойдёт что не так, а оно так и пойдет, то ты придумаешь новую формулировку.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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Повідомлення Додано: Чет 05 вер, 2019 19:36

  19yuriy91 написав:Украина включила свидетеля по делу о крушении рейса МН17 в обменный список
https://www.interfax.ru/world/675321

Интересно, как скоро мы увидим новость "Украина признала вину за сбитый Боинг".
Schmit
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