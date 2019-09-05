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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
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Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували:

Опитування закінчилось Нед 21 лип, 2019 12:54

Політичні дискусії 7.1 5 216
Аграрна партія України
2%
4
Батьківщина
3%
6
Голос
16%
35
Громадянська позиція
7%
15
Європейська Солідарність
26%
57
Опозиційна платформа - За життя
7%
16
Опозиційний блок
2%
5
Радикальна партія
0%
1
Самопоміч
1%
2
Свобода
5%
10
Сила і честь
1%
3
Слуга народу
20%
44
Українська стратегія
0
0
Інша
8%
18
Всього голосів : 216
Повідомлення Додано: Чет 05 вер, 2019 19:39

  shapo написав:Начинаю верить Волгарю про появления соммера в 16-00.

Так вы же из одной конторы, бывших агентурных КГБ.
У вас даже нет мыслей, что кто-то может быть занят на работе, вы же сами строчите на форуме непрерывно :)
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 05 вер, 2019 19:40

  pesikot написав:
  innamax2008 написав:Так он уже все показания по Боингу дал, а Украине важнее без вины сидящие в раше, а не живой труп в Украине

Вся ольгинская компания с самого утра пишет, мол, свидетель неважный и все показания дал, да и вообще - освобождение заложников из РФ важнее.
Из всего этого следует:
1) РФ - государство-террорист, которое удерживает заложников у себя.
2) Свидетель по МН-17 очень важный, именно он может дать показания в суде. Да-да, ольгинцы, и вы это знаете, просто дать показания следствию необходимо, но недостаточно. Должны быть даны такие же показания в суде.

Как там в Чернигове, погода хорошая?
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Повідомлення Додано: Чет 05 вер, 2019 19:40

  shapo написав:Вы про какого, этого или предыдущего у которого якобы сын где-то послужил прежде чем попасть в ВР, а сам он, будучи в вполне призывном возрасте тоже откосил?


  vano80 написав:Видишь ли какая штука. Он где-то, да послужил. Можно говорить про "где-то". А про этого и такого сказать нельзя.


Так послужил что никто нигде его не видел, особенно там где убить могут.
А верить продажным лживым украинским военкоматам может только тот кто с ними ни разу не сталкивался.
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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Повідомлення Додано: Чет 05 вер, 2019 19:41

  pesikot написав:
  shapo написав:Начинаю верить Волгарю про появления соммера в 16-00.

Так вы же из одной конторы, бывших агентурных КГБ.
У вас даже нет мыслей, что кто-то может быть занят на работе, вы же сами строчите на форуме непрерывно :)

Бывших агентурных не бывает, порох тому пример
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Повідомлення Додано: Чет 05 вер, 2019 19:43

Re: Політичні дискусії

pesikot написав:
  freeze написав:
шурец написав:Отдав цемаха раше вы становитесь соучастниками убийства жертв боинга неужели не понятно или у зебр не хватает ума это понять????????????? вроде взрослые все :oops:


Вроде тоже взрослые, не отдав Цемаха в обмен на Сенцова вы становитесь соучастником убийства Сенцова, парень и так на ладан дышит, он и пары лет не протянет на Севере.

Демагогия замполита


Диванный воин, не хочешь двадцаточку в тундре оттянуть, на передовую тоже не хочешь, могут убить да дел много, поэтому повоюю за клавитурой.

Я не раз видел таких провокаторов, которые кричали громче всех.
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Повідомлення Додано: Чет 05 вер, 2019 19:44

  vano80 написав:Да, вот так.
А у нас ГРАЖДАНИН зеленский уклонился от выполнения своих обязанностей. А ПРЕЗИДЕНТ зеленский, наверно хочет чтобы остальные граждане их выполняли....


А что же тогда МО с ее военкоматами не открыло уголовного дела на злостного дезертира пока он в президенты не пошел?
Что, взятку взяло у него, или работать не умеет , или вообще все это вранье?
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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Повідомлення Додано: Чет 05 вер, 2019 19:44

  pesikot написав:
  freeze написав:
шурец написав:Отдав цемаха раше вы становитесь соучастниками убийства жертв боинга неужели не понятно или у зебр не хватает ума это понять????????????? вроде взрослые все :oops:


Вроде тоже взрослые, не отдав Цемаха в обмен на Сенцова вы становитесь соучастником убийства Сенцова, парень и так на ладан дышит, он и пары лет не протянет на Севере.

Демагогия замполита

Ничего себе, такие слова знаете. И демагогия и замполит. Морполит закончили?
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Повідомлення Додано: Чет 05 вер, 2019 19:46

  pesikot написав:
  shapo написав:Начинаю верить Волгарю про появления соммера в 16-00.

Так вы же из одной конторы, бывших агентурных КГБ.
У вас даже нет мыслей, что кто-то может быть занят на работе, вы же сами строчите на форуме непрерывно :)


Серьезно?
Так-таки непрерывно, с утра до вечера 24/7?
А на что же мы тогда живем? Путин, что ли ,платит?
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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Повідомлення Додано: Чет 05 вер, 2019 19:49

  pesikot написав:
  freeze написав:Вы серьезно думаете, что мечта каждого военного сидеть в тюрьме ?
Вот не хотят и все.

Мечта российского военного, как и тебя советского - это съездить куда-нить, где платят чеками. Но в боевых действиях не участвовать. А за чеки потом купить видеоаппаратуру.
Но не у всех так, многие в цинковых гробах возвращаются

Чеки, да, на Берлинского чековый был и на Леси Украинки был. Вы морполит закончили, таких в ГДР не отправляли
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Повідомлення Додано: Чет 05 вер, 2019 19:50

  shapo написав:
  vano80 написав:Да, вот так.
А у нас ГРАЖДАНИН зеленский уклонился от выполнения своих обязанностей. А ПРЕЗИДЕНТ зеленский, наверно хочет чтобы остальные граждане их выполняли....


А что же тогда МО с ее военкоматами не открыло уголовного дела на злостного дезертира пока он в президенты не пошел?
Что, взятку взяло у него, или работать не умеет , или вообще все это вранье?


А что ты у меня спрашиваешь. Спроси у минобра, как так, два ответа - то было, то нет. пусть ответят на бланке, с подписЯми, кто отвечал в первый раз, а кто во второй.
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