pesikot написав:

innamax2008 написав: Так он уже все показания по Боингу дал, а Украине важнее без вины сидящие в раше, а не живой труп в Украине Так он уже все показания по Боингу дал, а Украине важнее без вины сидящие в раше, а не живой труп в Украине

Вся ольгинская компания с самого утра пишет, мол, свидетель неважный и все показания дал, да и вообще - освобождение заложников из РФ важнее.Из всего этого следует:1) РФ - государство-террорист, которое удерживает заложников у себя.2) Свидетель по МН-17 очень важный, именно он может дать показания в суде. Да-да, ольгинцы, и вы это знаете, просто дать показания следствию необходимо, но недостаточно. Должны быть даны такие же показания в суде.