Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
shapo написав:А что же тогда МО с ее военкоматами не открыло уголовного дела на злостного дезертира пока он в президенты не пошел? Что, взятку взяло у него, или работать не умеет , или вообще все это вранье?
А что ты у меня спрашиваешь. Спроси у минобра, как так, два ответа - то было, то нет. пусть ответят на бланке, с подписЯми, кто отвечал в первый раз, а кто во второй.
А на хрена мне спрашивать твое порохоботское МО с разложившимися еще при совке военкоматами? Я-то в отличие от тебя ни грамма им не верю т.к. знаю кто это. Шавки подыгрывали своему шефу в надежде что он на этом выграет 2й президентский срок, а ты повторяй за ними дальше
airmax78 написав:Цемаха вообще ни на кого не меняют. Его просто отпустили.
Детский сад.
Цемаха не отпустили, его подготовили юридически для обмена на Сенцова. Не был бы согласован обмен, Цемах бы еще много лет чалился в СИЗО, кому он нужен, пенсионер старый. Неужели вы в серьез думаете, что Цемах сейчас бегает свободный по лесам, а не окружен товарищами из СБУ, которым голову свернут, если что пойдет для обмена не так.
Как не отпустили? Суд его освободил. Ты хочешь сказать, что его силком где-то удерживают? На каком основании? Кто это у нас такой смелый, держать человека взаперти, отпущенного под личное обязательство?
shapo написав:А что же тогда МО с ее военкоматами не открыло уголовного дела на злостного дезертира пока он в президенты не пошел? Что, взятку взяло у него, или работать не умеет , или вообще все это вранье?
А что ты у меня спрашиваешь. Спроси у минобра, как так, два ответа - то было, то нет. пусть ответят на бланке, с подписЯми, кто отвечал в первый раз, а кто во второй.
А на хрена мне спрашивать твое порохоботское МО с разложившимися еще при совке военкоматами? Я-то в отличие от тебя ни грамма им не верю т.к. знаю кто это. Шавки подыгрывали своему шефу в надежде что он на этом выграет 2й президентский срок, а ты повторяй за ними дальше
- Мы были весьма удивлены, получив повестку. Я уж думал, что меня зовут (смеется), ведь Вова у нас даже не прописан. Поэтому не восприняли ее всерьез. Вероятно, это какая-то ошибка военкомата. Может, у них устаревшие данные? Мы рассказали сыну, все вместе посмеялись, но он уверил нас, что со всем сам разберется. Знаете, меня мой отец буквально заставил идти в армию после института. Но я - не он. Я бы не хотел, чтобы мой сын шел в армию, поскольку понимаю, что это большой риск." https://www.rbc.ua/rus/styler/uklonyalsya-armii-mama-zelenskogo-sdelala-1555150154.html "Однако мама кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского в своем комментарии для "Громадского" сообщила, что на ее адрес в Кривом Роге, где Зеленский проживал до переезда в Киев, никаких повесток не приходило."
Если ему повесток не приходило, значит он соврал журналистам. если приходили, мама соврала. Зеленский лжец? Или мама? Твой выбор?
airmax78 написав:Цемаха вообще ни на кого не меняют. Его просто отпустили.
Детский сад.
Цемаха не отпустили, его подготовили юридически для обмена на Сенцова. Не был бы согласован обмен, Цемах бы еще много лет чалился в СИЗО, кому он нужен, пенсионер старый. Неужели вы в серьез думаете, что Цемах сейчас бегает свободный по лесам, а не окружен товарищами из СБУ, которым голову свернут, если что пойдет для обмена не так.
Как не отпустили? Суд его освободил. Ты хочешь сказать, что его силком где-то удерживают? На каком основании? Кто это у нас такой смелый, держать человека взаперти, отпущенного под личное обязательство?
freeze уже очень давно желаемое выдает за действительное.
shapo написав:А что же тогда МО с ее военкоматами не открыло уголовного дела на злостного дезертира пока он в президенты не пошел? Что, взятку взяло у него, или работать не умеет , или вообще все это вранье?
А что ты у меня спрашиваешь. Спроси у минобра, как так, два ответа - то было, то нет. пусть ответят на бланке, с подписЯми, кто отвечал в первый раз, а кто во второй.
А на хрена мне спрашивать твое порохоботское МО с разложившимися еще при совке военкоматами? Я-то в отличие от тебя ни грамма им не верю т.к. знаю кто это. Шавки подыгрывали своему шефу в надежде что он на этом выграет 2й президентский срок, а ты повторяй за ними дальше
Да не надо спрашивать у "порохоботсокого МО". Можно просто спросить у родителей Зели - получали они повестки или нет. А если нет, то кто это ему тогда из дома звонил во время концерта? Лексус и Вован?