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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 3894389538963897> Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували: Опитування закінчилось Нед 21 лип, 2019 12:54 Політичні дискусії 7.1 5 216 Аграрна партія України 2% 4 Батьківщина 3% 6 Голос 16% 35 Громадянська позиція 7% 15 Європейська Солідарність 26% 57 Опозиційна платформа - За життя 7% 16 Опозиційний блок 2% 5 Радикальна партія 0% 1 Самопоміч 1% 2 Свобода 5% 10 Сила і честь 1% 3 Слуга народу 20% 44 Українська стратегія 0 0 Інша 8% 18 Всього голосів : 216 Додано: Чет 05 вер, 2019 19:54 vano80 написав: shapo написав: А что же тогда МО с ее военкоматами не открыло уголовного дела на злостного дезертира пока он в президенты не пошел?

Что, взятку взяло у него, или работать не умеет , или вообще все это вранье? А что же тогда МО с ее военкоматами не открыло уголовного дела на злостного дезертира пока он в президенты не пошел?Что, взятку взяло у него, или работать не умеет , или вообще все это вранье?



А что ты у меня спрашиваешь. Спроси у минобра, как так, два ответа - то было, то нет. пусть ответят на бланке, с подписЯми, кто отвечал в первый раз, а кто во второй. А что ты у меня спрашиваешь. Спроси у минобра, как так, два ответа - то было, то нет. пусть ответят на бланке, с подписЯми, кто отвечал в первый раз, а кто во второй.



А на хрена мне спрашивать твое порохоботское МО с разложившимися еще при совке военкоматами?

Я-то в отличие от тебя ни грамма им не верю т.к. знаю кто это.

Шавки подыгрывали своему шефу в надежде что он на этом выграет 2й президентский срок, а ты повторяй за ними дальше А на хрена мне спрашивать твое порохоботское МО с разложившимися еще при совке военкоматами?Я-то в отличие от тебя ни грамма им не верю т.к. знаю кто это.Шавки подыгрывали своему шефу в надежде что он на этом выграет 2й президентский срок, а ты повторяй за ними дальше Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 1838 З нами з: 29.05.18 Подякував: 77 раз. Подякували: 511 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 05 вер, 2019 19:55 freeze написав: airmax78 написав: Цемаха вообще ни на кого не меняют. Его просто отпустили. Цемаха вообще ни на кого не меняют. Его просто отпустили.



Детский сад.



Цемаха не отпустили, его подготовили юридически для обмена на Сенцова. Не был бы согласован обмен, Цемах бы еще много лет чалился в СИЗО, кому он нужен, пенсионер старый. Неужели вы в серьез думаете, что Цемах сейчас бегает свободный по лесам, а не окружен товарищами из СБУ, которым голову свернут, если что пойдет для обмена не так. Детский сад.Цемаха не отпустили, его подготовили юридически для обмена на Сенцова. Не был бы согласован обмен, Цемах бы еще много лет чалился в СИЗО, кому он нужен, пенсионер старый. Неужели вы в серьез думаете, что Цемах сейчас бегает свободный по лесам, а не окружен товарищами из СБУ, которым голову свернут, если что пойдет для обмена не так.



Как не отпустили? Суд его освободил. Ты хочешь сказать, что его силком где-то удерживают? На каком основании? Кто это у нас такой смелый, держать человека взаперти, отпущенного под личное обязательство? Как не отпустили? Суд его освободил. Ты хочешь сказать, что его силком где-то удерживают? На каком основании? Кто это у нас такой смелый, держать человека взаперти, отпущенного под личное обязательство? vano80 Повідомлень: 1449 З нами з: 17.09.13 Подякував: 27 раз. Подякували: 194 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 05 вер, 2019 20:02 shapo написав: vano80 написав: shapo написав: А что же тогда МО с ее военкоматами не открыло уголовного дела на злостного дезертира пока он в президенты не пошел?

Что, взятку взяло у него, или работать не умеет , или вообще все это вранье? А что же тогда МО с ее военкоматами не открыло уголовного дела на злостного дезертира пока он в президенты не пошел?Что, взятку взяло у него, или работать не умеет , или вообще все это вранье?



А что ты у меня спрашиваешь. Спроси у минобра, как так, два ответа - то было, то нет. пусть ответят на бланке, с подписЯми, кто отвечал в первый раз, а кто во второй. А что ты у меня спрашиваешь. Спроси у минобра, как так, два ответа - то было, то нет. пусть ответят на бланке, с подписЯми, кто отвечал в первый раз, а кто во второй.



А на хрена мне спрашивать твое порохоботское МО с разложившимися еще при совке военкоматами?

Я-то в отличие от тебя ни грамма им не верю т.к. знаю кто это.

Шавки подыгрывали своему шефу в надежде что он на этом выграет 2й президентский срок, а ты повторяй за ними дальше А на хрена мне спрашивать твое порохоботское МО с разложившимися еще при совке военкоматами?Я-то в отличие от тебя ни грамма им не верю т.к. знаю кто это.Шавки подыгрывали своему шефу в надежде что он на этом выграет 2й президентский срок, а ты повторяй за ними дальше



Ну давай по десятому кругу.

https://kp.ua/culture/444565-vladymyr-zelenskyi-o-poluchennoi-yz-voenkomata-povestke-nado-znachyt-nado-ya-vse-budu-delat-po-zakonu

"Во время презентации нового шоу "Студии Квартал-95" позвонила мама Зеленского и сообщила сыну о повестке из военкомата.

- Да какие тут шутки, - говорит Зеленский. - Мне действительно позвонила мама, которая живет в Кривом Роге, и сказала, что на наш домашний адрес принесли повестку.

"Комсомолка" позвонила родителям Владимира в Кривой Рог. Нам ответил отец Александр Зеленский, заведующий кафедрой информатики и информационных технологий Криворожского экономического института, профессор:



- Мы были весьма удивлены, получив повестку. Я уж думал, что меня зовут (смеется), ведь Вова у нас даже не прописан. Поэтому не восприняли ее всерьез. Вероятно, это какая-то ошибка военкомата. Может, у них устаревшие данные? Мы рассказали сыну, все вместе посмеялись, но он уверил нас, что со всем сам разберется. Знаете, меня мой отец буквально заставил идти в армию после института. Но я - не он. Я бы не хотел, чтобы мой сын шел в армию, поскольку понимаю, что это большой риск."

https://www.rbc.ua/rus/styler/uklonyalsya-armii-mama-zelenskogo-sdelala-1555150154.html

"Однако мама кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского в своем комментарии для "Громадского" сообщила, что на ее адрес в Кривом Роге, где Зеленский проживал до переезда в Киев, никаких повесток не приходило."



Если ему повесток не приходило, значит он соврал журналистам. если приходили, мама соврала.

Зеленский лжец? Или мама? Твой выбор? Ну давай по десятому кругу."Во время презентации нового шоу "Студии Квартал-95" позвонила мама Зеленского и сообщила сыну о повестке из военкомата.- Да какие тут шутки, - говорит Зеленский. - Мне действительно позвонила мама, которая живет в Кривом Роге, и сказала, что на наш домашний адрес принесли повестку."Комсомолка" позвонила родителям Владимира в Кривой Рог. Нам ответил отец Александр Зеленский, заведующий кафедрой информатики и информационных технологий Криворожского экономического института, профессор:- Мы были весьма удивлены, получив повестку. Я уж думал, что меня зовут (смеется), ведь Вова у нас даже не прописан. Поэтому не восприняли ее всерьез. Вероятно, это какая-то ошибка военкомата. Может, у них устаревшие данные?. Знаете, меня мой отец буквально заставил идти в армию после института. Но я - не он. Я бы не хотел, чтобы мой сын шел в армию, поскольку понимаю, что это большой риск.""Однако мама кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского в своем комментарии для "Громадского" сообщила, что на ее адрес в Кривом Роге, где Зеленский проживал до переезда в Киев, никаких повесток не приходило."Если ему повесток не приходило, значит он соврал журналистам. если приходили, мама соврала.Зеленский лжец? Или мама? Твой выбор? vano80 Повідомлень: 1449 З нами з: 17.09.13 Подякував: 27 раз. Подякували: 194 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 05 вер, 2019 20:02 vano80 написав: freeze написав: airmax78 написав: Цемаха вообще ни на кого не меняют. Его просто отпустили. Цемаха вообще ни на кого не меняют. Его просто отпустили.



Детский сад.



Цемаха не отпустили, его подготовили юридически для обмена на Сенцова. Не был бы согласован обмен, Цемах бы еще много лет чалился в СИЗО, кому он нужен, пенсионер старый. Неужели вы в серьез думаете, что Цемах сейчас бегает свободный по лесам, а не окружен товарищами из СБУ, которым голову свернут, если что пойдет для обмена не так. Детский сад.Цемаха не отпустили, его подготовили юридически для обмена на Сенцова. Не был бы согласован обмен, Цемах бы еще много лет чалился в СИЗО, кому он нужен, пенсионер старый. Неужели вы в серьез думаете, что Цемах сейчас бегает свободный по лесам, а не окружен товарищами из СБУ, которым голову свернут, если что пойдет для обмена не так.



Как не отпустили? Суд его освободил. Ты хочешь сказать, что его силком где-то удерживают? На каком основании? Кто это у нас такой смелый, держать человека взаперти, отпущенного под личное обязательство? Как не отпустили? Суд его освободил. Ты хочешь сказать, что его силком где-то удерживают? На каком основании? Кто это у нас такой смелый, держать человека взаперти, отпущенного под личное обязательство?

freeze уже очень давно желаемое выдает за действительное. freeze уже очень давно желаемое выдает за действительное. airmax78 Повідомлень: 31395 З нами з: 25.10.12 Подякував: 810 раз. Подякували: 3657 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 05 вер, 2019 20:03 shapo написав: vano80 написав: shapo написав: А что же тогда МО с ее военкоматами не открыло уголовного дела на злостного дезертира пока он в президенты не пошел?

Что, взятку взяло у него, или работать не умеет , или вообще все это вранье? А что же тогда МО с ее военкоматами не открыло уголовного дела на злостного дезертира пока он в президенты не пошел?Что, взятку взяло у него, или работать не умеет , или вообще все это вранье?



А что ты у меня спрашиваешь. Спроси у минобра, как так, два ответа - то было, то нет. пусть ответят на бланке, с подписЯми, кто отвечал в первый раз, а кто во второй. А что ты у меня спрашиваешь. Спроси у минобра, как так, два ответа - то было, то нет. пусть ответят на бланке, с подписЯми, кто отвечал в первый раз, а кто во второй.



А на хрена мне спрашивать твое порохоботское МО с разложившимися еще при совке военкоматами?

Я-то в отличие от тебя ни грамма им не верю т.к. знаю кто это.

Шавки подыгрывали своему шефу в надежде что он на этом выграет 2й президентский срок, а ты повторяй за ними дальше А на хрена мне спрашивать твое порохоботское МО с разложившимися еще при совке военкоматами?Я-то в отличие от тебя ни грамма им не верю т.к. знаю кто это.Шавки подыгрывали своему шефу в надежде что он на этом выграет 2й президентский срок, а ты повторяй за ними дальше

Да не надо спрашивать у "порохоботсокого МО". Можно просто спросить у родителей Зели - получали они повестки или нет. А если нет, то кто это ему тогда из дома звонил во время концерта? Лексус и Вован? Да не надо спрашивать у "порохоботсокого МО". Можно просто спросить у родителей Зели - получали они повестки или нет. А если нет, то кто это ему тогда из дома звонил во время концерта? Лексус и Вован? airmax78 Повідомлень: 31395 З нами з: 25.10.12 Подякував: 810 раз. Подякували: 3657 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 05 вер, 2019 20:14 airmax78 написав: Да не надо спрашивать у "порохоботсокого МО". Можно просто спросить у родителей Зели - получали они повестки или нет. А если нет, то кто это ему тогда из дома звонил во время концерта? Лексус и Вован? Да не надо спрашивать у "порохоботсокого МО". Можно просто спросить у родителей Зели - получали они повестки или нет. А если нет, то кто это ему тогда из дома звонил во время концерта? Лексус и Вован?



Понятия не имею и мне на это наплевать кто кому звонил и какие повестки носил.

Если человек сам не расписался на повестке,ее можно спустить в унитаз.

А если Зеленский дезертир и скрывался от службы, то под суд тогда нужно отдать работников военкомата которые или были им подкуплены, или проявили халатность не доведя дело до суда. Понятия не имею и мне на это наплевать кто кому звонил и какие повестки носил.Если человек сам не расписался на повестке,ее можно спустить в унитаз.А если Зеленский дезертир и скрывался от службы, то под суд тогда нужно отдать работников военкомата которые или были им подкуплены, или проявили халатность не доведя дело до суда. Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 1838 З нами з: 29.05.18 Подякував: 77 раз. Подякували: 511 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 05 вер, 2019 20:19 vano80 написав: Ну давай по десятому кругу.

https://kp.ua/culture/444565-vladymyr-zelenskyi-o-poluchennoi-yz-voenkomata-povestke-nado-znachyt-nado-ya-vse-budu-delat-po-zakonu

"Во время презентации нового шоу "Студии Квартал-95" позвонила мама Зеленского и сообщила сыну о повестке из военкомата.

- Да какие тут шутки, - говорит Зеленский. - Мне действительно позвонила мама, которая живет в Кривом Роге, и сказала, что на наш домашний адрес принесли повестку.

"Комсомолка" позвонила родителям Владимира в Кривой Рог. Нам ответил отец Александр Зеленский, заведующий кафедрой информатики и информационных технологий Криворожского экономического института, профессор:

- Мы были весьма удивлены, получив повестку. Я уж думал, что меня зовут (смеется), ведь Вова у нас даже не прописан. Поэтому не восприняли ее всерьез. Вероятно, это какая-то ошибка военкомата. Может, у них устаревшие данные? Мы рассказали сыну, все вместе посмеялись, но он уверил нас, что со всем сам разберется. Знаете, меня мой отец буквально заставил идти в армию после института. Но я - не он. Я бы не хотел, чтобы мой сын шел в армию, поскольку понимаю, что это большой риск."

https://www.rbc.ua/rus/styler/uklonyalsya-armii-mama-zelenskogo-sdelala-1555150154.html

"Однако мама кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского в своем комментарии для "Громадского" сообщила, что на ее адрес в Кривом Роге, где Зеленский проживал до переезда в Киев, никаких повесток не приходило."

Если ему повесток не приходило, значит он соврал журналистам. если приходили, мама соврала.

Зеленский лжец? Или мама? Твой выбор? Ну давай по десятому кругу."Во время презентации нового шоу "Студии Квартал-95" позвонила мама Зеленского и сообщила сыну о повестке из военкомата.- Да какие тут шутки, - говорит Зеленский. - Мне действительно позвонила мама, которая живет в Кривом Роге, и сказала, что на наш домашний адрес принесли повестку."Комсомолка" позвонила родителям Владимира в Кривой Рог. Нам ответил отец Александр Зеленский, заведующий кафедрой информатики и информационных технологий Криворожского экономического института, профессор:- Мы были весьма удивлены, получив повестку. Я уж думал, что меня зовут (смеется), ведь Вова у нас даже не прописан. Поэтому не восприняли ее всерьез. Вероятно, это какая-то ошибка военкомата. Может, у них устаревшие данные?. Знаете, меня мой отец буквально заставил идти в армию после института. Но я - не он. Я бы не хотел, чтобы мой сын шел в армию, поскольку понимаю, что это большой риск.""Однако мама кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского в своем комментарии для "Громадского" сообщила, что на ее адрес в Кривом Роге, где Зеленский проживал до переезда в Киев, никаких повесток не приходило."Если ему повесток не приходило, значит он соврал журналистам. если приходили, мама соврала.Зеленский лжец? Или мама? Твой выбор?



Мой выбор - му-даки в военкомате шлющие повестки не по месту его прописки и такие же му-даки в порошенковском предвыборном штабе придумавшие эту хрень для дискредитации конкурента.

Обвинять кого-то в уклонении может тот, кто имеет на это моральное право, а у шоколадного его нет. Мой выбор - му-даки в военкомате шлющие повестки не по месту его прописки и такие же му-даки в порошенковском предвыборном штабе придумавшие эту хрень для дискредитации конкурента.Обвинять кого-то в уклонении может тот, кто имеет на это моральное право, а у шоколадного его нет. Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 1838 З нами з: 29.05.18 Подякував: 77 раз. Подякували: 511 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 05 вер, 2019 20:21 shapo написав: Обвинять кого-то в уклонении может тот, кто имеет на это моральное право, а у шоколадного его нет. Обвинять кого-то в уклонении может тот, кто имеет на это моральное право, а у шоколадного его нет. Відколи це в Україні ,казахські євреї отримали право обзивати 5-го Президента України?

Може підсрачника їм і в ізраїль до синка?



ПС

Я надіюсь коли це перекоти-поле почне жалітись що його принижують по національному принципу-спочатку пояснить чому воно пробує когось принизити по галузевому. Відколи це в Україні ,казахські євреї отримали право обзивати 5-го Президента України?Може підсрачника їм і в ізраїль до синка?ПСЯ надіюсь коли це перекоти-поле почне жалітись що його принижують по національному принципу-спочатку пояснить чому воно пробує когось принизити по галузевому. Востаннє редагувалось budivelnik в Чет 05 вер, 2019 20:22, всього редагувалось 1 раз. в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 21324 З нами з: 15.01.09 Подякував: 145 раз. Подякували: 2120 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 05 вер, 2019 20:22 shapo написав: airmax78 написав: Да не надо спрашивать у "порохоботсокого МО". Можно просто спросить у родителей Зели - получали они повестки или нет. А если нет, то кто это ему тогда из дома звонил во время концерта? Лексус и Вован? Да не надо спрашивать у "порохоботсокого МО". Можно просто спросить у родителей Зели - получали они повестки или нет. А если нет, то кто это ему тогда из дома звонил во время концерта? Лексус и Вован?



Понятия не имею и мне на это наплевать кто кому звонил и какие повестки носил.

Если человек сам не расписался на повестке,ее можно спустить в унитаз.

А если Зеленский дезертир и скрывался от службы, то под суд тогда нужно отдать работников военкомата которые или были им подкуплены, или проявили халатность не доведя дело до суда. Понятия не имею и мне на это наплевать кто кому звонил и какие повестки носил.Если человек сам не расписался на повестке,ее можно спустить в унитаз.А если Зеленский дезертир и скрывался от службы, то под суд тогда нужно отдать работников военкомата которые или были им подкуплены, или проявили халатность не доведя дело до суда.



Слился. Ну ждем следующего.

Кстати. Когда зеленые сделают че-то там про внесение законов гражданами, советую зелефанам пойти по пути рашки (все равно не первый раз) и внести закон про забвение. Чтоб проклятые порохоботы не могли найти информацию старше трех лет. Слился. Ну ждем следующего.Кстати. Когда зеленые сделают че-то там про внесение законов гражданами, советую зелефанам пойти по пути рашки (все равно не первый раз) и внести закон про забвение. Чтоб проклятые порохоботы не могли найти информацию старше трех лет. vano80 Повідомлень: 1449 З нами з: 17.09.13 Подякував: 27 раз. Подякували: 194 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 05 вер, 2019 20:40 budivelnik написав: shapo написав: Обвинять кого-то в уклонении может тот, кто имеет на это моральное право, а у шоколадного его нет. Обвинять кого-то в уклонении может тот, кто имеет на это моральное право, а у шоколадного его нет. Відколи це в Україні ,казахські євреї отримали право обзивати 5-го Президента України?

Може підсрачника їм і в ізраїль до синка?



ПС

Я надіюсь коли це перекоти-поле почне жалітись що його принижують по національному принципу-спочатку пояснить чому воно пробує когось принизити по галузевому. Відколи це в Україні ,казахські євреї отримали право обзивати 5-го Президента України?Може підсрачника їм і в ізраїль до синка?ПСЯ надіюсь коли це перекоти-поле почне жалітись що його принижують по національному принципу-спочатку пояснить чому воно пробує когось принизити по галузевому.

В профессии с тобой говорить не о чем,т.к.ты о ней мало знаешь, ответить тебе нечего, поэтому и переходишь на хамство и обсуждение моей национальности.



По поводу моего отношения к Украине я тут уже писал,а модераторы не любящие упоминаний о Львовском погроме июня 1941г удалили, что именем родственника моего деда названа улица в Киеве.

А ты, галицкий селюк и бывший советский прапор, про пидсрачники в своём селе расскажи, вдруг испугаются В профессии с тобой говорить не о чем,т.к.ты о ней мало знаешь, ответить тебе нечего, поэтому и переходишь на хамство и обсуждение моей национальности.По поводу моего отношения к Украине я тут уже писал,а модераторы не любящие упоминаний о Львовском погроме июня 1941г удалили, что именем родственника моего деда названа улица в Киеве.А ты, галицкий селюк и бывший советский прапор, про пидсрачники в своём селе расскажи, вдруг испугаются Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 1838 З нами з: 29.05.18 Подякував: 77 раз. Подякували: 511 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 3894389538963897> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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