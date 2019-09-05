Главное, чтобы вы нашли своего лидера в Лукьяновке, тогда Зеленского выбрали не зря
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Чет 05 вер, 2019 20:45
Главное, чтобы вы нашли своего лидера в Лукьяновке, тогда Зеленского выбрали не зря
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
Додано: Чет 05 вер, 2019 20:47
Пятый президент и шоколадный это одно лицо? Он что из Африки? Интересно из какой? Наверное конголезец, или всё таки араб из Египта?
Додано: Чет 05 вер, 2019 21:03
Ваш Зеленый впервые на посту президента вступил в очень вонючее г., которым будет очень долго вонять.
1. Отпустить на свободу Цемаха и агента ФСБ просто так - это преступление. Оба обвиняются в самых тяжких преступлениях против государства и народа Украины. На свободу всех предателей, убийц, террористов и шпионов? Зеленый, ты мозгами тронулся?
2. Если это игра "меняем только тех, кто сидит". А эти уже у нас не сидят, правда? Бу-уга-га! Всех обманули. Классно? Классно. Только как судьи могли принять решение об освобождении террориста-убийцы и шпиона? Офис президента попросил от имени президента? А где здесь верховенство права и независимость судей? Там же, где была при уголовнике-рецидивисте Януковиче и при воришке-клептомане Порошенко?
Или сами судьи такое учудили? А где тогда реакция гаранта Конституции?
Вот увидите это все перерастет в первый кризис доверия.
Это ему не по сцене прыгать.
Можно и загудеть под фанфары.
Додано: Чет 05 вер, 2019 21:09
Что это, если не государственная измена? Страну ведут просто в задницу.
Додано: Чет 05 вер, 2019 21:29
ЗЫ И еще о военнопленных …
Я не хочу напоминать, как с военнопленными поступали во все времена, в частности Сталин.
Я только напомню, что в подавляющем большинстве случаев для этого надо сложить оружие, бросить его на землю и поднять вверх руки. И это когда ты давал присягу и клялся защищать Родину до последнего дыхания. Дышишь, бросил оружие и поднял руки?
Это позор и самое тяжкое преступление солдата на войне.
Всегда свои тут же стреляли таких без дополнительного приказа.
А ваша власть делает из них героев и ставит в приоритет №1 все внешней политики государства. Не мир, а потом освобождение военнопленных, а сначала во что бы то ни стало освобождение этих трусов, дезертиров и предателей. Посидят в плену на баланде. Они еще давали клятву стойко переносить все трудности и невзгоды военной службы. Настоящие герои это те, кто был рядом с ними и в отличие от них продолжил защищать нас с вами до своего последнего дыхания.
А вы из этих надек, из этих отбросов и отребья наделали героев. И Зеленый аж из трусов за них выскакивает! Своими прямыми обязанностями лучше бы занялся.
Просто позор.
Додано: Чет 05 вер, 2019 21:36
Яскравий приклад 73%-ного ,для якого що ГАЛУЗЕВА ознака, що РАСОВА - одне і те ж.....
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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