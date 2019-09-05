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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 3895389638973898> Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували: Опитування закінчилось Нед 21 лип, 2019 12:54 Політичні дискусії 7.1 5 216 Аграрна партія України 2% 4 Батьківщина 3% 6 Голос 16% 35 Громадянська позиція 7% 15 Європейська Солідарність 26% 57 Опозиційна платформа - За життя 7% 16 Опозиційний блок 2% 5 Радикальна партія 0% 1 Самопоміч 1% 2 Свобода 5% 10 Сила і честь 1% 3 Слуга народу 20% 44 Українська стратегія 0 0 Інша 8% 18 Всього голосів : 216 Додано: Чет 05 вер, 2019 20:45 vano80 написав:

Слился. Ну ждем следующего.

Кстати. Когда зеленые сделают че-то там про внесение законов гражданами, советую зелефанам пойти по пути рашки (все равно не первый раз) и внести закон про забвение. Чтоб проклятые порохоботы не могли найти информацию старше трех лет. Слился. Ну ждем следующего.Кстати. Когда зеленые сделают че-то там про внесение законов гражданами, советую зелефанам пойти по пути рашки (все равно не первый раз) и внести закон про забвение. Чтоб проклятые порохоботы не могли найти информацию старше трех лет.

Главное, чтобы вы нашли своего лидера в Лукьяновке, тогда Зеленского выбрали не зря Главное, чтобы вы нашли своего лидера в Лукьяновке, тогда Зеленского выбрали не зря Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 1838 З нами з: 29.05.18 Подякував: 77 раз. Подякували: 511 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 05 вер, 2019 20:47 budivelnik написав: shapo написав: Обвинять кого-то в уклонении может тот, кто имеет на это моральное право, а у шоколадного его нет. Обвинять кого-то в уклонении может тот, кто имеет на это моральное право, а у шоколадного его нет. Відколи це в Україні ,казахські євреї отримали право обзивати 5-го Президента України?

Може підсрачника їм і в ізраїль до синка?



ПС

Я надіюсь коли це перекоти-поле почне жалітись що його принижують по національному принципу-спочатку пояснить чому воно пробує когось принизити по галузевому. Відколи це в Україні ,казахські євреї отримали право обзивати 5-го Президента України?Може підсрачника їм і в ізраїль до синка?ПСЯ надіюсь коли це перекоти-поле почне жалітись що його принижують по національному принципу-спочатку пояснить чому воно пробує когось принизити по галузевому.

Пятый президент и шоколадный это одно лицо? Он что из Африки? Интересно из какой? Наверное конголезец, или всё таки араб из Египта? Пятый президент и шоколадный это одно лицо? Он что из Африки? Интересно из какой? Наверное конголезец, или всё таки араб из Египта? innamax2008

Повідомлень: 344 З нами з: 11.04.18 Подякував: 5 раз. Подякували: 97 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 05 вер, 2019 21:03



1. Отпустить на свободу Цемаха и агента ФСБ просто так - это преступление. Оба обвиняются в самых тяжких преступлениях против государства и народа Украины. На свободу всех предателей, убийц, террористов и шпионов? Зеленый, ты мозгами тронулся?





2. Если это игра "меняем только тех, кто сидит". А эти уже у нас не сидят, правда? Бу-уга-га! Всех обманули. Классно? Классно. Только как судьи могли принять решение об освобождении террориста-убийцы и шпиона? Офис президента попросил от имени президента? А где здесь верховенство права и независимость судей? Там же, где была при уголовнике-рецидивисте Януковиче и при воришке-клептомане Порошенко?

Или сами судьи такое учудили? А где тогда реакция гаранта Конституции?

Вот увидите это все перерастет в первый кризис доверия.

Это ему не по сцене прыгать.

Можно и загудеть под фанфары.

Ваш Зеленый впервые на посту президента вступил в очень вонючее г., которым будет очень долго вонять.1. Отпустить на свободу Цемаха и агента ФСБ просто так - это преступление. Оба обвиняются в самых тяжких преступлениях против государства и народа Украины. На свободу всех предателей, убийц, террористов и шпионов? Зеленый, ты мозгами тронулся?2. Если это игра "меняем только тех, кто сидит". А эти уже у нас не сидят, правда? Бу-уга-га! Всех обманули. Классно? Классно. Только как судьи могли принять решение об освобождении террориста-убийцы и шпиона? Офис президента попросил от имени президента? А где здесь верховенство права и независимость судей? Там же, где была при уголовнике-рецидивисте Януковиче и при воришке-клептомане Порошенко?Или сами судьи такое учудили? А где тогда реакция гаранта Конституции?Вот увидите это все перерастет в первый кризис доверия.Это ему не по сцене прыгать.Можно и загудеть под фанфары. Libo 2

Повідомлень: 7302 З нами з: 14.11.11 Подякував: 313 раз. Подякували: 3645 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 05 вер, 2019 21:09

https://www.youtube.com/watch?v=jAghPlpNHhM Что это, если не государственная измена? Страну ведут просто в задницу. Schmit

Повідомлень: 546 З нами з: 08.09.09 Подякував: 4 раз. Подякували: 106 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 05 вер, 2019 21:29

Я не хочу напоминать, как с военнопленными поступали во все времена, в частности Сталин.

Я только напомню, что в подавляющем большинстве случаев для этого надо сложить оружие, бросить его на землю и поднять вверх руки. И это когда ты давал присягу и клялся защищать Родину до последнего дыхания. Дышишь, бросил оружие и поднял руки?

Это позор и самое тяжкое преступление солдата на войне.

Всегда свои тут же стреляли таких без дополнительного приказа.

А ваша власть делает из них героев и ставит в приоритет №1 все внешней политики государства. Не мир, а потом освобождение военнопленных, а сначала во что бы то ни стало освобождение этих трусов, дезертиров и предателей. Посидят в плену на баланде. Они еще давали клятву стойко переносить все трудности и невзгоды военной службы. Настоящие герои это те, кто был рядом с ними и в отличие от них продолжил защищать нас с вами до своего последнего дыхания.

А вы из этих надек, из этих отбросов и отребья наделали героев. И Зеленый аж из трусов за них выскакивает! Своими прямыми обязанностями лучше бы занялся.

Просто позор. ЗЫ И еще о военнопленных …Я не хочу напоминать, как с военнопленными поступали во все времена, в частности Сталин.Я только напомню, что в подавляющем большинстве случаев для этого надо сложить оружие, бросить его на землю и поднять вверх руки. И это когда ты давал присягу и клялся защищать Родину до последнего дыхания. Дышишь, бросил оружие и поднял руки?Это позор и самое тяжкое преступление солдата на войне.Всегда свои тут же стреляли таких без дополнительного приказа.А ваша власть делает из них героев и ставит в приоритет №1 все внешней политики государства. Не мир, а потом освобождение военнопленных, а сначала во что бы то ни стало освобождение этих трусов, дезертиров и предателей. Посидят в плену на баланде. Они еще давали клятву стойко переносить все трудности и невзгоды военной службы. Настоящие герои это те, кто был рядом с ними и в отличие от них продолжил защищать нас с вами до своего последнего дыхания.А вы из этих надек, из этих отбросов и отребья наделали героев. И Зеленый аж из трусов за них выскакивает!Своими прямыми обязанностями лучше бы занялся.Просто позор. Libo 2

Повідомлень: 7302 З нами з: 14.11.11 Подякував: 313 раз. Подякували: 3645 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 05 вер, 2019 21:36 innamax2008 написав: budivelnik написав: shapo написав: Обвинять кого-то в уклонении может тот, кто имеет на это моральное право, а у шоколадного его нет. Обвинять кого-то в уклонении может тот, кто имеет на это моральное право, а у шоколадного его нет. Відколи це в Україні ,казахські євреї отримали право обзивати 5-го Президента України?

Може підсрачника їм і в ізраїль до синка?

ПС

Я надіюсь коли це перекоти-поле почне жалітись що його принижують по національному принципу-спочатку пояснить чому воно пробує когось принизити по галузевому . Відколи це в Україні ,казахські євреї отримали право обзивати 5-го Президента України?Може підсрачника їм і в ізраїль до синка?ПСЯ надіюсь коли це перекоти-поле почне жалітись що його принижують по національному принципу-спочатку пояснить чому воно пробує когось Пятый президент и шоколадный это одно лицо? Он что из Африки? Интересно из какой? Наверное конголезец, или всё таки араб из Египта? Пятый президент и шоколадный это одно лицо? Он что из Африки? Интересно из какой? Наверное конголезец, или всё таки араб из Египта? Яскравий приклад 73%-ного ,для якого що ГАЛУЗЕВА ознака, що РАСОВА - одне і те ж..... Яскравий приклад 73%-ного ,для якого що ГАЛУЗЕВА ознака, що РАСОВА - одне і те ж..... в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 21328 З нами з: 15.01.09 Подякував: 145 раз. Подякували: 2120 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 05 вер, 2019 21:40 shapo написав: budivelnik написав: shapo написав: Обвинять кого-то в уклонении может тот, кто имеет на это моральное право, а у шоколадного его нет. Обвинять кого-то в уклонении может тот, кто имеет на это моральное право, а у шоколадного его нет. Відколи це в Україні ,казахські євреї отримали право обзивати 5-го Президента України?

Може підсрачника їм і в ізраїль до синка?



ПС

Я надіюсь коли це перекоти-поле почне жалітись що його принижують по національному принципу-спочатку пояснить чому воно пробує когось принизити по галузевому. Відколи це в Україні ,казахські євреї отримали право обзивати 5-го Президента України?Може підсрачника їм і в ізраїль до синка?ПСЯ надіюсь коли це перекоти-поле почне жалітись що його принижують по національному принципу-спочатку пояснить чому воно пробує когось принизити по галузевому. В профессии с тобой говорить не о чем,т.к.ты о ней мало знаешь, ответить тебе нечего, поэтому и переходишь на хамство и обсуждение моей национальности. В профессии с тобой говорить не о чем,т.к.ты о ней мало знаешь, ответить тебе нечего, поэтому и переходишь на хамство и обсуждение моей национальности. Моя професія-підприємець , при цьому статки з 6-ма нулями , правда в гривні , але мене радує навіть це

shapo написав: По поводу моего отношения к Украине я тут уже писал,а модераторы не любящие упоминаний о Львовском погроме июня 1941г удалили, что именем родственника моего деда названа улица в Киеве.

А ты, галицкий селюк и бывший советский прапор, про пидсрачники в своём селе расскажи, вдруг испугаются По поводу моего отношения к Украине я тут уже писал,а модераторы не любящие упоминаний о Львовском погроме июня 1941г удалили, что именем родственника моего деда названа улица в Киеве.А ты, галицкий селюк и бывший советский прапор, про пидсрачники в своём селе расскажи, вдруг испугаются Моє прізвище фігурує в назві села, кількох вулиць ,одна у Львові, одна за межами Львова-це тільки ті що мені відомі...

а от хвастатись прізвищем родича діда (пята вода на киселі, навіть податкова не дасть послаблень при оподаткуванні спадщини на таких підставах...-може тільки перекоти-поле. Моя професія-підприємець , при цьому статки з 6-ма нулями , правда в гривні , але мене радує навіть цеМоє прізвище фігурує в назві села, кількох вулиць ,одна у Львові, одна за межами Львова-це тільки ті що мені відомі...а от хвастатись прізвищем(пята вода на киселі, навіть податкова не дасть послаблень при оподаткуванні спадщини на таких підставах...-може тільки перекоти-поле. в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 21328 З нами з: 15.01.09 Подякував: 145 раз. Подякували: 2120 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 05 вер, 2019 21:46 Libo написав: ЗЫ И еще о военнопленных …

Я не хочу напоминать, как с военнопленными поступали во все времена, в частности Сталин.

Я только напомню, что в подавляющем большинстве случаев для этого надо сложить оружие, бросить его на землю и поднять вверх руки. И это когда ты давал присягу и клялся защищать Родину до последнего дыхания. Дышишь, бросил оружие и поднял руки?

Это позор и самое тяжкое преступление солдата на войне.

Всегда свои тут же стреляли таких без дополнительного приказа.

А ваша власть делает из них героев и ставит в приоритет №1 все внешней политики государства. Не мир, а потом освобождение военнопленных, а сначала во что бы то ни стало освобождение этих трусов, дезертиров и предателей. Посидят в плену на баланде. Они еще давали клятву стойко переносить все трудности и невзгоды военной службы. Настоящие герои это те, кто был рядом с ними и в отличие от них продолжил защищать нас с вами до своего последнего дыхания.

А вы из этих надек, из этих отбросов и отребья наделали героев. И Зеленый аж из трусов за них выскакивает! Своими прямыми обязанностями лучше бы занялся.

Просто позор. ЗЫ И еще о военнопленных …Я не хочу напоминать, как с военнопленными поступали во все времена, в частности Сталин.Я только напомню, что в подавляющем большинстве случаев для этого надо сложить оружие, бросить его на землю и поднять вверх руки. И это когда ты давал присягу и клялся защищать Родину до последнего дыхания. Дышишь, бросил оружие и поднял руки?Это позор и самое тяжкое преступление солдата на войне.Всегда свои тут же стреляли таких без дополнительного приказа.А ваша власть делает из них героев и ставит в приоритет №1 все внешней политики государства. Не мир, а потом освобождение военнопленных, а сначала во что бы то ни стало освобождение этих трусов, дезертиров и предателей. Посидят в плену на баланде. Они еще давали клятву стойко переносить все трудности и невзгоды военной службы. Настоящие герои это те, кто был рядом с ними и в отличие от них продолжил защищать нас с вами до своего последнего дыхания.А вы из этих надек, из этих отбросов и отребья наделали героев. И Зеленый аж из трусов за них выскакивает!Своими прямыми обязанностями лучше бы занялся.Просто позор.

Моряки буксира должны были, я так понимаю в Кремль томогавком шмальнуть. Нет на буксире томогавков. К Зеленскому нет ни каких вопросов, меняет Сенцова на биомусор. В Украину Сенцова в рашу мусор Моряки буксира должны были, я так понимаю в Кремль томогавком шмальнуть. Нет на буксире томогавков. К Зеленскому нет ни каких вопросов, меняет Сенцова на биомусор. В Украину Сенцова в рашу мусор innamax2008

Повідомлень: 344 З нами з: 11.04.18 Подякував: 5 раз. Подякували: 97 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 05 вер, 2019 21:56 budivelnik написав: innamax2008 написав: shapo написав: Обвинять кого-то в уклонении может тот, кто имеет на это моральное право, а у шоколадного его нет. Обвинять кого-то в уклонении может тот, кто имеет на это моральное право, а у шоколадного его нет. Відколи це в Україні ,казахські євреї отримали право обзивати 5-го Президента України?

Може підсрачника їм і в ізраїль до синка?

ПС

Я надіюсь коли це перекоти-поле почне жалітись що його принижують по національному принципу-спочатку пояснить чому воно пробує когось принизити по галузевому . Відколи це в Україні ,казахські євреї отримали право обзивати 5-го Президента України?Може підсрачника їм і в ізраїль до синка?ПСЯ надіюсь коли це перекоти-поле почне жалітись що його принижують по національному принципу-спочатку пояснить чому воно пробує когось Пятый президент и шоколадный это одно лицо? Он что из Африки? Интересно из какой? Наверное конголезец, или всё таки араб из Египта? Пятый президент и шоколадный это одно лицо? Он что из Африки? Интересно из какой? Наверное конголезец, или всё таки араб из Египта? Яскравий приклад 73%-ного ,для якого що ГАЛУЗЕВА ознака, що РАСОВА - одне і те ж.....[/quote]



Шоколадна галузь))) Це вже до Ляшка він там спеціаліст. А може рептілоїди планету захопили? Герберта Уелса читали? Чи тільки Карпенка-Карого? Чия земля? Калитчина. Гроші, багатства. Сільський менталітет зашкалює!!! Яскравий приклад 73%-ного ,для якого що ГАЛУЗЕВА ознака, що РАСОВА - одне і те ж.....[/quote]Шоколадна галузь))) Це вже до Ляшка він там спеціаліст. А може рептілоїди планету захопили? Герберта Уелса читали? Чи тільки Карпенка-Карого? Чия земля? Калитчина. Гроші, багатства. Сільський менталітет зашкалює!!! innamax2008

Повідомлень: 344 З нами з: 11.04.18 Подякував: 5 раз. Подякували: 97 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 05 вер, 2019 22:00 Re: Політичні дискусії innamax2008 написав: Шоколадна галузь))) Це вже до Ляшка Шоколадна галузь))) Це вже до Ляшка Ти бачу фахівець ,розбираєшся в ізисках...

А для не фахівців,які в ляшка не консультувались

негр - расова ознака

шоколадний - по галузевій ознаці-кондитер.

Пан Порошенко володіє одним з найкрщих кондитерських бізнесів в Україні... але хіба фахівцям по заднім отворам це відомо? Шоколад туди ж не сунуть.....чи сунуть??? прошу мене вибачити ,я якось за свої 54 роки цим не встиг поцікавитись, а після міняти орієнтацію вже пізно. Ти бачу фахівець ,розбираєшся в ізисках...А для не фахівців,які в ляшка не консультувалисьнегр - расова ознакашоколадний - по галузевій ознаці-кондитер.Пан Порошенко володіє одним з найкрщих кондитерських бізнесів в Україні... але хіба фахівцям по заднім отворам це відомо? Шоколад туди ж не сунуть.....чи сунуть??? прошу мене вибачити ,я якось за свої 54 роки цим не встиг поцікавитись, а після міняти орієнтацію вже пізно. в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 21328 З нами з: 15.01.09 Подякував: 145 раз. Подякували: 2120 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 3895389638973898> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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