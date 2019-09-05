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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3895389638973898

Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували:

Опитування закінчилось Нед 21 лип, 2019 12:54

Політичні дискусії 7.1 5 216
Аграрна партія України
2%
4
Батьківщина
3%
6
Голос
16%
35
Громадянська позиція
7%
15
Європейська Солідарність
26%
57
Опозиційна платформа - За життя
7%
16
Опозиційний блок
2%
5
Радикальна партія
0%
1
Самопоміч
1%
2
Свобода
5%
10
Сила і честь
1%
3
Слуга народу
20%
44
Українська стратегія
0
0
Інша
8%
18
Всього голосів : 216
Повідомлення Додано: Чет 05 вер, 2019 22:06

  Schmit написав:Что это, если не государственная измена? Страну ведут просто в задницу.
https://www.youtube.com/watch?v=jAghPlpNHhM

Вы радикал?
innamax2008
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Повідомлення Додано: Чет 05 вер, 2019 22:12

  budivelnik написав:
  innamax2008 написав:Шоколадна галузь))) Це вже до Ляшка
Ти бачу фахівець ,розбираєшся в ізисках...
А для не фахівців,які в ляшка не консультувались
негр - расова ознака
шоколадний - по галузевій ознаці-кондитер.
Пан Порошенко володіє одним з найкрщих кондитерських бізнесів в Україні... але хіба фахівцям по заднім отворам це відомо? Шоколад туди ж не сунуть.....чи сунуть??? прошу мене вибачити ,я якось за свої 54 роки цим не встиг поцікавитись, а після міняти орієнтацію вже пізно.

Про негра ніхто не писав, тільки про рептілоїдів, а шоколадних ознак багато, ви про кондитера, а я про п'ятого президента, до речі він молдавський єврей, а міг бути ефіопським, в них колір шкіри більш шоколадний ніж у молдавських)))
innamax2008
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Повідомлення Додано: Чет 05 вер, 2019 22:14

  shapo написав:По поводу моего отношения к Украине я тут уже писал,а модераторы не любящие упоминаний о Львовском погроме июня 1941г удалили, что именем родственника моего деда названа улица в Киеве.
А ты, галицкий селюк и бывший советский прапор, про пидсрачники в своём селе расскажи, вдруг испугаются


Если предъявлять счета по национальному признаку, то украинский список претензий к главжиде получится намного длиннее …
Протоколы сионских мудрецов, Карл Маркс, Ульянов и Троцкий, а вместе с ними огромная еврейская банда и Гражданская война, Каганович и Голодомор, венский еврей Шикльгрубер и 2-я мировая война …
Евреи в спайке с русскими и немцами только в прошлом столетии уничтожили почти 30 млн украинцев … А сколько во Львове евреев погибло, ты знаешь, назови? А знаешь детали, кто, кого и за что?
Отож.
Так что заткнись и молчи в тряпочку.

ЗЫ

А у тебя еще совести хватает. Твой сын и сегодня убийца и каратель мирных жителей. Режет, убивает, вспарывает животы. Им занимайся, а не нами. Раз воспитал еврейскую зверюгу и хочь, чтоб оно жило, а не понесло заслуженное наказание.
Libo
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Повідомлення Додано: Чет 05 вер, 2019 23:05

  shapo написав:
  vano80 написав:
Слился. Ну ждем следующего.
Кстати. Когда зеленые сделают че-то там про внесение законов гражданами, советую зелефанам пойти по пути рашки (все равно не первый раз) и внести закон про забвение. Чтоб проклятые порохоботы не могли найти информацию старше трех лет.

Главное, чтобы вы нашли своего лидера в Лукьяновке, тогда Зеленского выбрали не зря


Это типа как сегодня Гудименко, или как там его, скрутили и в каталажку? А потом "у полиции к нему претензий нет"? Вова учиться у Вовы :mrgreen:
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