Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
innamax2008 написав:Шоколадна галузь))) Це вже до Ляшка
Ти бачу фахівець ,розбираєшся в ізисках... А для не фахівців,які в ляшка не консультувались негр - расова ознака шоколадний - по галузевій ознаці-кондитер. Пан Порошенко володіє одним з найкрщих кондитерських бізнесів в Україні... але хіба фахівцям по заднім отворам це відомо? Шоколад туди ж не сунуть.....чи сунуть??? прошу мене вибачити ,я якось за свої 54 роки цим не встиг поцікавитись, а після міняти орієнтацію вже пізно.
Про негра ніхто не писав, тільки про рептілоїдів, а шоколадних ознак багато, ви про кондитера, а я про п'ятого президента, до речі він молдавський єврей, а міг бути ефіопським, в них колір шкіри більш шоколадний ніж у молдавських)))
shapo написав:По поводу моего отношения к Украине я тут уже писал,а модераторы не любящие упоминаний о Львовском погроме июня 1941г удалили, что именем родственника моего деда названа улица в Киеве. А ты, галицкий селюк и бывший советский прапор, про пидсрачники в своём селе расскажи, вдруг испугаются
Если предъявлять счета по национальному признаку, то украинский список претензий к главжиде получится намного длиннее … Протоколы сионских мудрецов, Карл Маркс, Ульянов и Троцкий, а вместе с ними огромная еврейская банда и Гражданская война, Каганович и Голодомор, венский еврей Шикльгрубер и 2-я мировая война … Евреи в спайке с русскими и немцами только в прошлом столетии уничтожили почти 30 млн украинцев … А сколько во Львове евреев погибло, ты знаешь, назови? А знаешь детали, кто, кого и за что? Отож. Так что заткнись и молчи в тряпочку.
ЗЫ
А у тебя еще совести хватает. Твой сын и сегодня убийца и каратель мирных жителей. Режет, убивает, вспарывает животы. Им занимайся, а не нами. Раз воспитал еврейскую зверюгу и хочь, чтоб оно жило, а не понесло заслуженное наказание.
vano80 написав: Слился. Ну ждем следующего. Кстати. Когда зеленые сделают че-то там про внесение законов гражданами, советую зелефанам пойти по пути рашки (все равно не первый раз) и внести закон про забвение. Чтоб проклятые порохоботы не могли найти информацию старше трех лет.
Главное, чтобы вы нашли своего лидера в Лукьяновке, тогда Зеленского выбрали не зря
Это типа как сегодня Гудименко, или как там его, скрутили и в каталажку? А потом "у полиции к нему претензий нет"? Вова учиться у Вовы