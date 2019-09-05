RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політичні дискусії

Політичні дискусії
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3895389638973898

Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували:

Опитування закінчилось Нед 21 лип, 2019 12:54

Політичні дискусії 7.1 5 216
Аграрна партія України
2%
4
Батьківщина
3%
6
Голос
16%
35
Громадянська позиція
7%
15
Європейська Солідарність
26%
57
Опозиційна платформа - За життя
7%
16
Опозиційний блок
2%
5
Радикальна партія
0%
1
Самопоміч
1%
2
Свобода
5%
10
Сила і честь
1%
3
Слуга народу
20%
44
Українська стратегія
0
0
Інша
8%
18
Всього голосів : 216
Повідомлення Додано: Чет 05 вер, 2019 22:06

  Schmit написав:Что это, если не государственная измена? Страну ведут просто в задницу.
https://www.youtube.com/watch?v=jAghPlpNHhM

Вы радикал?
innamax2008
Аватар користувача
 
Повідомлень: 344
З нами з: 11.04.18
Подякував: 5 раз.
Подякували: 97 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 05 вер, 2019 22:12

  budivelnik написав:
  innamax2008 написав:Шоколадна галузь))) Це вже до Ляшка
Ти бачу фахівець ,розбираєшся в ізисках...
А для не фахівців,які в ляшка не консультувались
негр - расова ознака
шоколадний - по галузевій ознаці-кондитер.
Пан Порошенко володіє одним з найкрщих кондитерських бізнесів в Україні... але хіба фахівцям по заднім отворам це відомо? Шоколад туди ж не сунуть.....чи сунуть??? прошу мене вибачити ,я якось за свої 54 роки цим не встиг поцікавитись, а після міняти орієнтацію вже пізно.

Про негра ніхто не писав, тільки про рептілоїдів, а шоколадних ознак багато, ви про кондитера, а я про п'ятого президента, до речі він молдавський єврей, а міг бути ефіопським, в них колір шкіри більш шоколадний ніж у молдавських)))
innamax2008
Аватар користувача
 
Повідомлень: 344
З нами з: 11.04.18
Подякував: 5 раз.
Подякували: 97 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 05 вер, 2019 22:14

  shapo написав:По поводу моего отношения к Украине я тут уже писал,а модераторы не любящие упоминаний о Львовском погроме июня 1941г удалили, что именем родственника моего деда названа улица в Киеве.
А ты, галицкий селюк и бывший советский прапор, про пидсрачники в своём селе расскажи, вдруг испугаются


Если предъявлять счета по национальному признаку, то украинский список претензий к главжиде получится намного длиннее …
Протоколы сионских мудрецов, Карл Маркс, Ульянов и Троцкий, а вместе с ними огромная еврейская банда и Гражданская война, Каганович и Голодомор, венский еврей Шикльгрубер и 2-я мировая война …
Евреи в спайке с русскими и немцами только в прошлом столетии уничтожили почти 30 млн украинцев … А сколько во Львове евреев погибло, ты знаешь, назови? А знаешь детали, кто, кого и за что?
Отож.
Так что заткнись и молчи в тряпочку.

ЗЫ

А у тебя еще совести хватает. Твой сын и сегодня убийца и каратель мирных жителей. Режет, убивает, вспарывает животы. Им занимайся, а не нами. Раз воспитал еврейскую зверюгу и хочь, чтоб оно жило, а не понесло заслуженное наказание.
Libo
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 7302
З нами з: 14.11.11
Подякував: 313 раз.
Подякували: 3648 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Чет 05 вер, 2019 23:05

  shapo написав:
  vano80 написав:
Слился. Ну ждем следующего.
Кстати. Когда зеленые сделают че-то там про внесение законов гражданами, советую зелефанам пойти по пути рашки (все равно не первый раз) и внести закон про забвение. Чтоб проклятые порохоботы не могли найти информацию старше трех лет.

Главное, чтобы вы нашли своего лидера в Лукьяновке, тогда Зеленского выбрали не зря


Это типа как сегодня Гудименко, или как там его, скрутили и в каталажку? А потом "у полиции к нему претензий нет"? Вова учиться у Вовы :mrgreen:
vano80
 
Повідомлень: 1450
З нами з: 17.09.13
Подякував: 27 раз.
Подякували: 194 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 05 вер, 2019 23:14

Модераторы, спасибо за предупреждение, но антисемитизм на сайте не тот вопрос, о котором надо писать в личку. Такие вопросы следует обсуждать вслух.
Последствия ненаказуемости налицо - budivelnik опять его поднял. А тут ещё провокатор Libo подпрягся с очередными фантазиями о протоколах сионских мудрецов и пр. бреде, да ещё с выражениями типа "убийца и каратель мирных жителей. Режет, убивает, вспарывает животы" и "еврейская зверюга".
Когда я протестовал против его выступлений на тему "руссишшвайне", мне отвечали: "Они же враги!".
Подтвердилась старая истина - человек, ненавидящий одну нацию, как правило, легко находит повод и для ненависти к другим расам и нациям.

Форум становится всё более "европейским". :)
Только почему-то с уклоном в крайне правую Европу. :)
Европа будет очень рада приходу такой Украины. budivelnik с Libo сильно укрепят современные европейские ценности.
Хочу только напомнить, что крайне правые европейские партии почему-то поддерживают РФ и очень уважают Путина.

P.s. Может быть, предупреждать нужно не меня?
И не только предупреждать?
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 13967
З нами з: 31.08.10
Подякував: 4249 раз.
Подякували: 3945 раз.
Попередження: 1
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Чет 05 вер, 2019 23:51

  Starikan написав:
  freeze написав: Если вы настаиваете, чтобы моряки посидели в Лефортово еще пяток лет, то вероятно сами моряки и их родственники этого не хотят.

Что значит "моряки не хотят"? Они на воинской службе.
Бред какой-то.

Знаете, остальным просто не хочу отвечать, но Вы всё-таки не "порохобот".
Не обижайтесь, но Вы не забыли, что у нас пока что всеобщая воинская повинность и, по крайней мере один Ваш сын легко и быстро тоже может стать военным. Да и второй, если ещё не поменял гражданство, тоже. Правда, из Штатов его призвать будет сложновато. :)
Но он же у Вас, надеюсь, сознательный гражданин, да и Вы ему скажете, что нехорошо укрываться от армии. :)

Израильское государство и народ при этом воюют.
Наш нарiд и его избранники думают об одном - кому бы сдаться.
Чтобы бесплатной баланды налили полную миску.

shapo Вам уже ответил - последствия поражения для израильских евреев и для украинцев сильно разные. Думаю, Вы и сами это хорошо знаете.

Вся эта донбасская банда расползется по Украине и начнется террор.

Уже несколько раз предлагал обсудить - что делать с Донбассом?
Что предлагаете Вы - отказаться от Донбасса, чтобы "вся эта донбасская банда" не расползлась по Украине? Что-то другое?

P.s. О Цемехе писать не буду. Слишком мало о нём и обо всей ситуации знаю, поэтому судить не могу.













-
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 13967
З нами з: 31.08.10
Подякував: 4249 раз.
Подякували: 3945 раз.
Попередження: 1
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Чет 05 вер, 2019 23:57

Re: Політичні дискусії

Все красиво розписано))

"1. Информация о розыске Рената Кузьмина, последние пять лет проживавшего в РФ и в Крыму, исчезла с сайта МВД. «Противник хунты и барыги» очень полезен зеленой братве, поэтому в парламенте он будет во что бы то ни стало. Министр-патриот Арсен Аваков контролирует ситуацию лично.

2. Отставной офицер Александр Ракушин, собиравший разведданные и вербовавший СБУшников по заданию соседней страны, освобожден из-под стражи.

3. Владимир Цемах, лично причастный к уничтожению «Боинга», ключевой свидетель для Гааги, переквалифицированный в подозреваемого, отпущен под личное обязательство. Следующий шаг - обмен с «повстанцами». Так захотели в Кремле. А для Зе желание Кремля - закон. Вопреки маскулинным селфи, распальцовке, металлу в голосе и грозному «Я сказал!!!».

Человеку, чьи показания способны кардинальным образом повлиять на содержание приговора, просто не дадут заговорить.

А что так? - спросите вы. А ничего. В Украину вернулась любимая портянка Зепиздента и, что важнее, Бени-кукловода. Вернулась и уже развернулась, как мечтала истекавшая изо всех дыр политическая шаланда (с) Зила Габуцкая. Развернулась под улюлюканье «патриотов», не видевших перед собой ничего, кроме фекалий Шария-Дубинского из каждого утюга.

Настанет день - они еще объявят Захарченко, Пушилина, Матарыло национальными героями. За самоотверженную борьбу с хунтой шоколадных барыг.

Лайкайте дальше свою портянку, беспозвоночные зелепупики.

«Ви зробили це разом»."
Ethereum
 
Повідомлень: 715
З нами з: 11.02.18
Подякував: 5 раз.
Подякували: 46 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 3895389638973898
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (75596)
06.09.2019 00:33
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.