Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
innamax2008 написав:Шоколадна галузь))) Це вже до Ляшка
Ти бачу фахівець ,розбираєшся в ізисках... А для не фахівців,які в ляшка не консультувались негр - расова ознака шоколадний - по галузевій ознаці-кондитер. Пан Порошенко володіє одним з найкрщих кондитерських бізнесів в Україні... але хіба фахівцям по заднім отворам це відомо? Шоколад туди ж не сунуть.....чи сунуть??? прошу мене вибачити ,я якось за свої 54 роки цим не встиг поцікавитись, а після міняти орієнтацію вже пізно.
Про негра ніхто не писав, тільки про рептілоїдів, а шоколадних ознак багато, ви про кондитера, а я про п'ятого президента, до речі він молдавський єврей, а міг бути ефіопським, в них колір шкіри більш шоколадний ніж у молдавських)))
shapo написав:По поводу моего отношения к Украине я тут уже писал,а модераторы не любящие упоминаний о Львовском погроме июня 1941г удалили, что именем родственника моего деда названа улица в Киеве. А ты, галицкий селюк и бывший советский прапор, про пидсрачники в своём селе расскажи, вдруг испугаются
Если предъявлять счета по национальному признаку, то украинский список претензий к главжиде получится намного длиннее … Протоколы сионских мудрецов, Карл Маркс, Ульянов и Троцкий, а вместе с ними огромная еврейская банда и Гражданская война, Каганович и Голодомор, венский еврей Шикльгрубер и 2-я мировая война … Евреи в спайке с русскими и немцами только в прошлом столетии уничтожили почти 30 млн украинцев … А сколько во Львове евреев погибло, ты знаешь, назови? А знаешь детали, кто, кого и за что? Отож. Так что заткнись и молчи в тряпочку.
ЗЫ
А у тебя еще совести хватает. Твой сын и сегодня убийца и каратель мирных жителей. Режет, убивает, вспарывает животы. Им занимайся, а не нами. Раз воспитал еврейскую зверюгу и хочь, чтоб оно жило, а не понесло заслуженное наказание.
vano80 написав: Слился. Ну ждем следующего. Кстати. Когда зеленые сделают че-то там про внесение законов гражданами, советую зелефанам пойти по пути рашки (все равно не первый раз) и внести закон про забвение. Чтоб проклятые порохоботы не могли найти информацию старше трех лет.
Главное, чтобы вы нашли своего лидера в Лукьяновке, тогда Зеленского выбрали не зря
Это типа как сегодня Гудименко, или как там его, скрутили и в каталажку? А потом "у полиции к нему претензий нет"? Вова учиться у Вовы
Модераторы, спасибо за предупреждение, но антисемитизм на сайте не тот вопрос, о котором надо писать в личку. Такие вопросы следует обсуждать вслух. Последствия ненаказуемости налицо - budivelnik опять его поднял. А тут ещё провокатор Libo подпрягся с очередными фантазиями о протоколах сионских мудрецов и пр. бреде, да ещё с выражениями типа "убийца и каратель мирных жителей. Режет, убивает, вспарывает животы" и "еврейская зверюга". Когда я протестовал против его выступлений на тему "руссишшвайне", мне отвечали: "Они же враги!". Подтвердилась старая истина - человек, ненавидящий одну нацию, как правило, легко находит повод и для ненависти к другим расам и нациям.
Форум становится всё более "европейским". Только почему-то с уклоном в крайне правую Европу. Европа будет очень рада приходу такой Украины. budivelnik с Libo сильно укрепят современные европейские ценности. Хочу только напомнить, что крайне правые европейские партии почему-то поддерживают РФ и очень уважают Путина.
P.s. Может быть, предупреждать нужно не меня? И не только предупреждать?
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala. Yuri_T, Вася - бан.
freeze написав: Если вы настаиваете, чтобы моряки посидели в Лефортово еще пяток лет, то вероятно сами моряки и их родственники этого не хотят.
Что значит "моряки не хотят"? Они на воинской службе. Бред какой-то.
Знаете, остальным просто не хочу отвечать, но Вы всё-таки не "порохобот". Не обижайтесь, но Вы не забыли, что у нас пока что всеобщая воинская повинность и, по крайней мере один Ваш сын легко и быстро тоже может стать военным. Да и второй, если ещё не поменял гражданство, тоже. Правда, из Штатов его призвать будет сложновато. Но он же у Вас, надеюсь, сознательный гражданин, да и Вы ему скажете, что нехорошо укрываться от армии.
Израильское государство и народ при этом воюют. Наш нарiд и его избранники думают об одном - кому бы сдаться. Чтобы бесплатной баланды налили полную миску.
shapo Вам уже ответил - последствия поражения для израильских евреев и для украинцев сильно разные. Думаю, Вы и сами это хорошо знаете.
Вся эта донбасская банда расползется по Украине и начнется террор.
Уже несколько раз предлагал обсудить - что делать с Донбассом? Что предлагаете Вы - отказаться от Донбасса, чтобы "вся эта донбасская банда" не расползлась по Украине? Что-то другое?
P.s. О Цемехе писать не буду. Слишком мало о нём и обо всей ситуации знаю, поэтому судить не могу.
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Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala. Yuri_T, Вася - бан.
"1. Информация о розыске Рената Кузьмина, последние пять лет проживавшего в РФ и в Крыму, исчезла с сайта МВД. «Противник хунты и барыги» очень полезен зеленой братве, поэтому в парламенте он будет во что бы то ни стало. Министр-патриот Арсен Аваков контролирует ситуацию лично.
2. Отставной офицер Александр Ракушин, собиравший разведданные и вербовавший СБУшников по заданию соседней страны, освобожден из-под стражи.
3. Владимир Цемах, лично причастный к уничтожению «Боинга», ключевой свидетель для Гааги, переквалифицированный в подозреваемого, отпущен под личное обязательство. Следующий шаг - обмен с «повстанцами». Так захотели в Кремле. А для Зе желание Кремля - закон. Вопреки маскулинным селфи, распальцовке, металлу в голосе и грозному «Я сказал!!!».
Человеку, чьи показания способны кардинальным образом повлиять на содержание приговора, просто не дадут заговорить.
А что так? - спросите вы. А ничего. В Украину вернулась любимая портянка Зепиздента и, что важнее, Бени-кукловода. Вернулась и уже развернулась, как мечтала истекавшая изо всех дыр политическая шаланда (с) Зила Габуцкая. Развернулась под улюлюканье «патриотов», не видевших перед собой ничего, кроме фекалий Шария-Дубинского из каждого утюга.
Настанет день - они еще объявят Захарченко, Пушилина, Матарыло национальными героями. За самоотверженную борьбу с хунтой шоколадных барыг.
Лайкайте дальше свою портянку, беспозвоночные зелепупики.