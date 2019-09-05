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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 3895389638973898 Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували: Опитування закінчилось Нед 21 лип, 2019 12:54 Політичні дискусії 7.1 5 216 Аграрна партія України 2% 4 Батьківщина 3% 6 Голос 16% 35 Громадянська позиція 7% 15 Європейська Солідарність 26% 57 Опозиційна платформа - За життя 7% 16 Опозиційний блок 2% 5 Радикальна партія 0% 1 Самопоміч 1% 2 Свобода 5% 10 Сила і честь 1% 3 Слуга народу 20% 44 Українська стратегія 0 0 Інша 8% 18 Всього голосів : 216 Додано: Чет 05 вер, 2019 22:06 Schmit написав: Что это, если не государственная измена? Страну ведут просто в задницу.

https://www.youtube.com/watch?v=jAghPlpNHhM Что это, если не государственная измена? Страну ведут просто в задницу.

Вы радикал? Вы радикал? innamax2008

Повідомлень: 344 З нами з: 11.04.18 Подякував: 5 раз. Подякували: 97 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 05 вер, 2019 22:12 budivelnik написав: innamax2008 написав: Шоколадна галузь))) Це вже до Ляшка Шоколадна галузь))) Це вже до Ляшка Ти бачу фахівець ,розбираєшся в ізисках...

А для не фахівців,які в ляшка не консультувались

негр - расова ознака

шоколадний - по галузевій ознаці-кондитер.

Пан Порошенко володіє одним з найкрщих кондитерських бізнесів в Україні... але хіба фахівцям по заднім отворам це відомо? Шоколад туди ж не сунуть.....чи сунуть??? прошу мене вибачити ,я якось за свої 54 роки цим не встиг поцікавитись, а після міняти орієнтацію вже пізно. Ти бачу фахівець ,розбираєшся в ізисках...А для не фахівців,які в ляшка не консультувалисьнегр - расова ознакашоколадний - по галузевій ознаці-кондитер.Пан Порошенко володіє одним з найкрщих кондитерських бізнесів в Україні... але хіба фахівцям по заднім отворам це відомо? Шоколад туди ж не сунуть.....чи сунуть??? прошу мене вибачити ,я якось за свої 54 роки цим не встиг поцікавитись, а після міняти орієнтацію вже пізно.

Про негра ніхто не писав, тільки про рептілоїдів, а шоколадних ознак багато, ви про кондитера, а я про п'ятого президента, до речі він молдавський єврей, а міг бути ефіопським, в них колір шкіри більш шоколадний ніж у молдавських))) Про негра ніхто не писав, тільки про рептілоїдів, а шоколадних ознак багато, ви про кондитера, а я про п'ятого президента, до речі він молдавський єврей, а міг бути ефіопським, в них колір шкіри більш шоколадний ніж у молдавських))) innamax2008

Повідомлень: 344 З нами з: 11.04.18 Подякував: 5 раз. Подякували: 97 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 05 вер, 2019 22:14 shapo написав: По поводу моего отношения к Украине я тут уже писал,а модераторы не любящие упоминаний о Львовском погроме июня 1941г удалили, что именем родственника моего деда названа улица в Киеве.

А ты, галицкий селюк и бывший советский прапор, про пидсрачники в своём селе расскажи, вдруг испугаются По поводу моего отношения к Украине я тут уже писал,а модераторы не любящие упоминаний о Львовском погроме июня 1941г удалили, что именем родственника моего деда названа улица в Киеве.А ты, галицкий селюк и бывший советский прапор, про пидсрачники в своём селе расскажи, вдруг испугаются



Если предъявлять счета по национальному признаку, то украинский список претензий к главжиде получится намного длиннее …

Протоколы сионских мудрецов, Карл Маркс, Ульянов и Троцкий, а вместе с ними огромная еврейская банда и Гражданская война, Каганович и Голодомор, венский еврей Шикльгрубер и 2-я мировая война …

Евреи в спайке с русскими и немцами только в прошлом столетии уничтожили почти 30 млн украинцев … А сколько во Львове евреев погибло, ты знаешь, назови? А знаешь детали, кто, кого и за что?

Отож.

Так что заткнись и молчи в тряпочку.



ЗЫ



А у тебя еще совести хватает. Твой сын и сегодня убийца и каратель мирных жителей. Режет, убивает, вспарывает животы. Им занимайся, а не нами. Раз воспитал еврейскую зверюгу и хочь, чтоб оно жило, а не понесло заслуженное наказание. Если предъявлять счета по национальному признаку, то украинский список претензий к главжиде получится намного длиннее …Протоколы сионских мудрецов, Карл Маркс, Ульянов и Троцкий, а вместе с ними огромная еврейская банда и Гражданская война, Каганович и Голодомор, венский еврей Шикльгрубер и 2-я мировая война …Евреи в спайке с русскими и немцами только в прошлом столетии уничтожили почти 30 млн украинцев … А сколько во Львове евреев погибло, ты знаешь, назови? А знаешь детали, кто, кого и за что?Отож.Так что заткнись и молчи в тряпочку.ЗЫА у тебя еще совести хватает. Твой сын и сегодня убийца и каратель мирных жителей. Режет, убивает, вспарывает животы. Им занимайся, а не нами. Раз воспитал еврейскую зверюгу и хочь, чтоб оно жило, а не понесло заслуженное наказание. Libo 2

Повідомлень: 7302 З нами з: 14.11.11 Подякував: 313 раз. Подякували: 3648 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 05 вер, 2019 23:05 shapo написав: vano80 написав:

Слился. Ну ждем следующего.

Кстати. Когда зеленые сделают че-то там про внесение законов гражданами, советую зелефанам пойти по пути рашки (все равно не первый раз) и внести закон про забвение. Чтоб проклятые порохоботы не могли найти информацию старше трех лет. Слился. Ну ждем следующего.Кстати. Когда зеленые сделают че-то там про внесение законов гражданами, советую зелефанам пойти по пути рашки (все равно не первый раз) и внести закон про забвение. Чтоб проклятые порохоботы не могли найти информацию старше трех лет.

Главное, чтобы вы нашли своего лидера в Лукьяновке, тогда Зеленского выбрали не зря Главное, чтобы вы нашли своего лидера в Лукьяновке, тогда Зеленского выбрали не зря



Это типа как сегодня Гудименко, или как там его, скрутили и в каталажку? А потом "у полиции к нему претензий нет"? Вова учиться у Вовы Это типа как сегодня Гудименко, или как там его, скрутили и в каталажку? А потом "у полиции к нему претензий нет"? Вова учиться у Вовы vano80 Повідомлень: 1450 З нами з: 17.09.13 Подякував: 27 раз. Подякували: 194 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 05 вер, 2019 23:14

Последствия ненаказуемости налицо - budivelnik опять его поднял. А тут ещё провокатор Libo подпрягся с очередными фантазиями о протоколах сионских мудрецов и пр. бреде, да ещё с выражениями типа "убийца и каратель мирных жителей. Режет, убивает, вспарывает животы" и "еврейская зверюга".

Когда я протестовал против его выступлений на тему "руссишшвайне", мне отвечали: "Они же враги!".

Подтвердилась старая истина - человек, ненавидящий одну нацию, как правило, легко находит повод и для ненависти к другим расам и нациям.



Форум становится всё более "европейским".

Только почему-то с уклоном в крайне правую Европу.

Европа будет очень рада приходу такой Украины. budivelnik с Libo сильно укрепят современные европейские ценности.

Хочу только напомнить, что крайне правые европейские партии почему-то поддерживают РФ и очень уважают Путина.



P.s. Может быть, предупреждать нужно не меня?

И не только предупреждать? Модераторы, спасибо за предупреждение, но антисемитизм на сайте не тот вопрос, о котором надо писать в личку. Такие вопросы следует обсуждать вслух.Последствия ненаказуемости налицо -опять его поднял. А тут ещё провокаторподпрягся с очередными фантазиями о протоколах сионских мудрецов и пр. бреде, да ещё с выражениями типа "убийца и каратель мирных жителей. Режет, убивает, вспарывает животы" и "еврейская зверюга".Когда я протестовал против его выступлений на тему "руссишшвайне", мне отвечали: "Они же враги!".Подтвердилась старая истина - человек, ненавидящий одну нацию, как правило, легко находит повод и для ненависти к другим расам и нациям.Форум становится всё более "европейским".Только почему-то с уклоном в крайне правую Европу.Европа будет очень рада приходуУкраины.сильно укрепят современные европейские ценности.Хочу только напомнить, что крайне правые европейские партии почему-то поддерживают РФ и очень уважают Путина.P.s. Может быть, предупреждать нужно не меня?И не только предупреждать? Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 13967 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4249 раз. Подякували: 3945 раз. Попередження: 1 Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Чет 05 вер, 2019 23:51 Starikan написав: freeze написав: Если вы настаиваете, чтобы моряки посидели в Лефортово еще пяток лет, то вероятно сами моряки и их родственники этого не хотят. Если вы настаиваете, чтобы моряки посидели в Лефортово еще пяток лет, то вероятно сами моряки и их родственники этого не хотят.

Что значит "моряки не хотят"? Они на воинской службе.

Бред какой-то. Что значит "моряки не хотят"? Они на воинской службе.Бред какой-то.

Знаете, остальным просто не хочу отвечать, но Вы всё-таки не "порохобот".

Не обижайтесь, но Вы не забыли, что у нас пока что всеобщая воинская повинность и, по крайней мере один Ваш сын легко и быстро тоже может стать военным. Да и второй, если ещё не поменял гражданство, тоже. Правда, из Штатов его призвать будет сложновато.

Но он же у Вас, надеюсь, сознательный гражданин, да и Вы ему скажете, что нехорошо укрываться от армии.



Израильское государство и народ при этом воюют.

Наш нарiд и его избранники думают об одном - кому бы сдаться.

Чтобы бесплатной баланды налили полную миску.

shapo Вам уже ответил - последствия поражения для израильских евреев и для украинцев сильно разные. Думаю, Вы и сами это хорошо знаете.



Вся эта донбасская банда расползется по Украине и начнется террор.

Уже несколько раз предлагал обсудить - что делать с Донбассом?

Что предлагаете Вы - отказаться от Донбасса, чтобы "вся эта донбасская банда" не расползлась по Украине? Что-то другое?



P.s. О Цемехе писать не буду. Слишком мало о нём и обо всей ситуации знаю, поэтому судить не могу.



























- Знаете, остальным просто не хочу отвечать, но Вы всё-таки не "порохобот".Не обижайтесь, но Вы не забыли, что у нас пока что всеобщая воинская повинность и, по крайней мере один Ваш сын легко и быстро тоже может стать военным. Да и второй, если ещё не поменял гражданство, тоже. Правда, из Штатов его призвать будет сложновато.Но он же у Вас, надеюсь, сознательный гражданин, да и Вы ему скажете, что нехорошо укрываться от армии.Вам уже ответил - последствия поражения для израильских евреев и для украинцев сильно разные. Думаю, Вы и сами это хорошо знаете.Уже несколько раз предлагал обсудить - что делать с Донбассом?Что предлагаете Вы - отказаться от Донбасса, чтобы "вся эта донбасская банда" не расползлась по Украине? Что-то другое?P.s. О Цемехе писать не буду. Слишком мало о нём и обо всей ситуации знаю, поэтому судить не могу. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 13967 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4249 раз. Подякували: 3945 раз. Попередження: 1 Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Чет 05 вер, 2019 23:57 Re: Політичні дискусії Все красиво розписано))



"1. Информация о розыске Рената Кузьмина, последние пять лет проживавшего в РФ и в Крыму, исчезла с сайта МВД. «Противник хунты и барыги» очень полезен зеленой братве, поэтому в парламенте он будет во что бы то ни стало. Министр-патриот Арсен Аваков контролирует ситуацию лично.



2. Отставной офицер Александр Ракушин, собиравший разведданные и вербовавший СБУшников по заданию соседней страны, освобожден из-под стражи.



3. Владимир Цемах, лично причастный к уничтожению «Боинга», ключевой свидетель для Гааги, переквалифицированный в подозреваемого, отпущен под личное обязательство. Следующий шаг - обмен с «повстанцами». Так захотели в Кремле. А для Зе желание Кремля - закон. Вопреки маскулинным селфи, распальцовке, металлу в голосе и грозному «Я сказал!!!».



Человеку, чьи показания способны кардинальным образом повлиять на содержание приговора, просто не дадут заговорить.



А что так? - спросите вы. А ничего. В Украину вернулась любимая портянка Зепиздента и, что важнее, Бени-кукловода. Вернулась и уже развернулась, как мечтала истекавшая изо всех дыр политическая шаланда (с) Зила Габуцкая. Развернулась под улюлюканье «патриотов», не видевших перед собой ничего, кроме фекалий Шария-Дубинского из каждого утюга.



Настанет день - они еще объявят Захарченко, Пушилина, Матарыло национальными героями. За самоотверженную борьбу с хунтой шоколадных барыг.



Лайкайте дальше свою портянку, беспозвоночные зелепупики.



«Ви зробили це разом»." Ethereum Повідомлень: 715 З нами з: 11.02.18 Подякував: 5 раз. Подякували: 46 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 3895389638973898 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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