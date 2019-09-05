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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 38963897389838993900> Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували: Опитування закінчилось Нед 21 лип, 2019 12:54 Політичні дискусії 7.1 5 216 Аграрна партія України 2% 4 Батьківщина 3% 6 Голос 16% 35 Громадянська позиція 7% 15 Європейська Солідарність 26% 57 Опозиційна платформа - За життя 7% 16 Опозиційний блок 2% 5 Радикальна партія 0% 1 Самопоміч 1% 2 Свобода 5% 10 Сила і честь 1% 3 Слуга народу 20% 44 Українська стратегія 0 0 Інша 8% 18 Всього голосів : 216 Додано: Чет 05 вер, 2019 23:57 Re: Політичні дискусії Все красиво розписано))



"1. Информация о розыске Рената Кузьмина, последние пять лет проживавшего в РФ и в Крыму, исчезла с сайта МВД. «Противник хунты и барыги» очень полезен зеленой братве, поэтому в парламенте он будет во что бы то ни стало. Министр-патриот Арсен Аваков контролирует ситуацию лично.



2. Отставной офицер Александр Ракушин, собиравший разведданные и вербовавший СБУшников по заданию соседней страны, освобожден из-под стражи.



3. Владимир Цемах, лично причастный к уничтожению «Боинга», ключевой свидетель для Гааги, переквалифицированный в подозреваемого, отпущен под личное обязательство. Следующий шаг - обмен с «повстанцами». Так захотели в Кремле. А для Зе желание Кремля - закон. Вопреки маскулинным селфи, распальцовке, металлу в голосе и грозному «Я сказал!!!».



Человеку, чьи показания способны кардинальным образом повлиять на содержание приговора, просто не дадут заговорить.



А что так? - спросите вы. А ничего. В Украину вернулась любимая портянка Зепиздента и, что важнее, Бени-кукловода. Вернулась и уже развернулась, как мечтала истекавшая изо всех дыр политическая шаланда (с) Зила Габуцкая. Развернулась под улюлюканье «патриотов», не видевших перед собой ничего, кроме фекалий Шария-Дубинского из каждого утюга.



Настанет день - они еще объявят Захарченко, Пушилина, Матарыло национальными героями. За самоотверженную борьбу с хунтой шоколадных барыг.



Лайкайте дальше свою портянку, беспозвоночные зелепупики.



«Ви зробили це разом»." Ethereum Повідомлень: 715 З нами з: 11.02.18 Подякував: 5 раз. Подякували: 46 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 06 вер, 2019 00:46 ЛАД написав: Модераторы, спасибо за предупреждение, но антисемитизм на сайте не тот вопрос, о котором надо писать в личку. Такие вопросы следует обсуждать вслух.

Последствия ненаказуемости налицо - budivelnik опять его поднял. А тут ещё провокатор Libo подпрягся с очередными фантазиями о протоколах сионских мудрецов и пр. бредеФорум становится всё более "европейским".

Только почему-то с уклоном в крайне правую Европу.

Европа будет очень рада приходу такой Украины. budivelnik с Libo сильно укрепят современные европейские ценности.

Хочу только напомнить, что крайне правые европейские партии почему-то поддерживают РФ и очень уважают Путина.



P.s. Может быть, предупреждать нужно не меня?

И не только предупреждать? Модераторы, спасибо за предупреждение, но антисемитизм на сайте не тот вопрос, о котором надо писать в личку. Такие вопросы следует обсуждать вслух.Последствия ненаказуемости налицо -опять его поднял. А тут ещё провокаторподпрягся с очередными фантазиями о протоколах сионских мудрецов и пр. бредеФорум становится всё более "европейским".Только почему-то с уклоном в крайне правую Европу.Европа будет очень рада приходуУкраины.сильно укрепят современные европейские ценности.Хочу только напомнить, что крайне правые европейские партии почему-то поддерживают РФ и очень уважают Путина.P.s. Может быть, предупреждать нужно не меня?И не только предупреждать?



Да ну прям …

Называется плюрализм.

Я с украинскими евреями в прекрасных отношениях. Они вполне нормальные.

А вот этот среднеазиатское грязный выпердыш, ведет тут под прикрытием своего еврейства пропаганду русского мира. А ведь бежало из Средней Азии грязное чучело не в свою поганую Россию, а к нам … А теперь льёт на нас грязь.

А про сына убийцу мирных граждан не Либо выдумал.

Он сам нам рассказывал, что вырастил палача, который сейчас в израильской армии убивает мирных жителей, живущих на своей земле. Он говорит, это классно. А вот если украинец убивает русского убийцу, который пришел на нашу землю, это плохо.

Вот такая забавная логика у вашей смычки главжида + руссишешвайния.

А поймаешь вас на лжи, так сразу вопли про рознь и антисемитизм.

А Протоколы сионских мудрецов это далеко не выдумка.

Но это тема для отдельной дискуссии.

Я вам про них еще обязательно расскажу.

Завтра всем подходит? Да ну прям …Называется плюрализм.Я с украинскими евреями в прекрасных отношениях. Они вполне нормальные.А вот этот среднеазиатское грязный выпердыш, ведет тут под прикрытием своего еврейства пропаганду русского мира. А ведь бежало из Средней Азии грязное чучело не в свою поганую Россию, а к нам … А теперь льёт на нас грязь.А про сына убийцу мирных граждан не Либо выдумал.Он сам нам рассказывал, что вырастил палача, который сейчас в израильской армии убивает мирных жителей, живущих на своей земле. Он говорит, это классно. А вот если украинец убивает русского убийцу, который пришел на нашу землю, это плохо.Вот такая забавная логика у вашей смычки главжида + руссишешвайния.А поймаешь вас на лжи, так сразу вопли про рознь и антисемитизм.А Протоколы сионских мудрецов это далеко не выдумка.Но это тема для отдельной дискуссии.Я вам про них еще обязательно расскажу.Завтра всем подходит? Libo 2

Повідомлень: 7311 З нами з: 14.11.11 Подякував: 313 раз. Подякували: 3650 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 06 вер, 2019 00:58 Во время операции по вывозу "зенитчика ДНР" Владимира Цемаха с оккупированной части Донецкой области погиб один сотрудник СБУ, еще двое были ранены.





Об этом сообщает со ссылкой на свои источники журналистка Ирина Ромалийская на своей странице в Facebook.

“Мы сегодня максимально отработали тему Цемаха и грядущего обмена. Ключевое: Цемах в нидерландском деле об убитом из российского “БУКа” боинге не свидетель , он – подозреваемый ”, – написала она.

Журналистка также заявила, что голландские следователи прибыли в Киев для того, чтобы допросить бывшего начальника ПВО бригады наемников РФ Владимира Цемаха.

“Мои источники утверждают, что голландские следователи с субботы находятся в Киеве. Дал ли Цемах им показания, я не знаю”, – отметила она.

По ее словам, во время спецоперации погиб один сотрудник СБУ, еще двое были ранены.

“Во время беспрецедентной для Киева операции (из такого глубокого тыла врага спецназовцы еще никого не вывозили) один сотрудник СБУ погиб, двое были ранены. Украина достала Цемаха, как минимум, ценой одной жизни”, – подчеркнула Ромалийская.





Если Цемаха и фсбешника отдадут, Зеленый пропал. И внутри старны, и в глазах наших международных партнеров. Тогда уже в следующнм году он всё ... Если Цемаха и фсбешника отдадут, Зеленый пропал. И внутри старны, и в глазах наших международных партнеров. Тогда уже в следующнм году он всё ... Libo 2

Повідомлень: 7311 З нами з: 14.11.11 Подякував: 313 раз. Подякували: 3650 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 06 вер, 2019 05:02 Libo написав: shapo написав: По поводу моего отношения к Украине я тут уже писал,а модераторы не любящие упоминаний о Львовском погроме июня 1941г удалили, что именем родственника моего деда названа улица в Киеве.

А ты, галицкий селюк и бывший советский прапор, про пидсрачники в своём селе расскажи, вдруг испугаются По поводу моего отношения к Украине я тут уже писал,а модераторы не любящие упоминаний о Львовском погроме июня 1941г удалили, что именем родственника моего деда названа улица в Киеве.А ты, галицкий селюк и бывший советский прапор, про пидсрачники в своём селе расскажи, вдруг испугаются



Если предъявлять счета по национальному признаку, то украинский список претензий к главжиде получится намного длиннее …

Протоколы сионских мудрецов, Карл Маркс, Ульянов и Троцкий, а вместе с ними огромная еврейская банда и Гражданская война, Каганович и Голодомор, венский еврей Шикльгрубер и 2-я мировая война …

Евреи в спайке с русскими и немцами только в прошлом столетии уничтожили почти 30 млн украинцев … А сколько во Львове евреев погибло, ты знаешь, назови? А знаешь детали, кто, кого и за что?

Отож.

Так что заткнись и молчи в тряпочку.



ЗЫ



А у тебя еще совести хватает. Твой сын и сегодня убийца и каратель мирных жителей. Режет, убивает, вспарывает животы. Им занимайся, а не нами. Раз воспитал еврейскую зверюгу и хочь, чтоб оно жило, а не понесло заслуженное наказание. Если предъявлять счета по национальному признаку, то украинский список претензий к главжиде получится намного длиннее …Протоколы сионских мудрецов, Карл Маркс, Ульянов и Троцкий, а вместе с ними огромная еврейская банда и Гражданская война, Каганович и Голодомор, венский еврей Шикльгрубер и 2-я мировая война …Евреи в спайке с русскими и немцами только в прошлом столетии уничтожили почти 30 млн украинцев … А сколько во Львове евреев погибло, ты знаешь, назови? А знаешь детали, кто, кого и за что?Отож.Так что заткнись и молчи в тряпочку.ЗЫА у тебя еще совести хватает. Твой сын и сегодня убийца и каратель мирных жителей. Режет, убивает, вспарывает животы. Им занимайся, а не нами. Раз воспитал еврейскую зверюгу и хочь, чтоб оно жило, а не понесло заслуженное наказание.

Чмо из подворотни, ЦАХАЛ одна из самых гуманных армий и в мире в отличие от тех где был ты.

Протоколы сионских мудрецов - фальшивка состряпанная в охранном отделении Российской империи которой пользуются зоологические антисемиты, в т. ч. якобы такие украинские националисты как ты.

Остальной твой словесный понос может быть интересен только твоему психиатру Чмо из подворотни, ЦАХАЛ одна из самых гуманных армий и в мире в отличие от тех где был ты.Протоколы сионских мудрецов - фальшивка состряпанная в охранном отделении Российской империи которой пользуются зоологические антисемиты, в т. ч. якобы такие украинские националисты как ты.Остальной твой словесный понос может быть интересен только твоему психиатру Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 1849 З нами з: 29.05.18 Подякував: 77 раз. Подякували: 511 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 06 вер, 2019 05:12 budivelnik написав: Моє прізвище фігурує в назві села, кількох вулиць ,одна у Львові, одна за межами Львова-це тільки ті що мені відомі...

а от хвастатись прізвищем родича діда (пята вода на киселі, навіть податкова не дасть послаблень при оподаткуванні спадщини на таких підставах...-може тільки перекоти-поле. Моє прізвище фігурує в назві села, кількох вулиць ,одна у Львові, одна за межами Львова-це тільки ті що мені відомі...а от хвастатись прізвищем(пята вода на киселі, навіть податкова не дасть послаблень при оподаткуванні спадщини на таких підставах...-може тільки перекоти-поле.

Убогий, повторяю ещё раз для "коренных" галичан.

Я живу на земле на которой жили предки моей матери.

"Родственник" это двоюродный брат,советский писатель Леонид Первомайский. Сам дед умер в подвале в Полтаве от голода в 1932г который якобы устроили евреи в Украине как пишет тут местный тупорылый хвастун. И очутился он в этом подвале после того как у него забрали все евреи-большевики, включая дома в Краснограде Харьковской области. Убогий, повторяю ещё раз для "коренных" галичан.Я живу на земле на которой жили предки моей матери."Родственник" это двоюродный брат,советский писатель Леонид Первомайский. Сам дед умер в подвале в Полтаве от голода в 1932г который якобы устроили евреи в Украине как пишет тут местный тупорылый хвастун. И очутился он в этом подвале после того как у него забрали все евреи-большевики, включая дома в Краснограде Харьковской области. Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 1849 З нами з: 29.05.18 Подякував: 77 раз. Подякували: 511 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 06 вер, 2019 05:32 shapo написав: Протоколы сионских мудрецов - фальшивка состряпанная в охранном отделении Российской империи которой пользуются зоологические антисемиты, в т. ч. якобы такие украинские националисты как ты.

Протоколы сионских мудрецов - фальшивка состряпанная в охранном отделении Российской империи которой пользуются зоологические антисемиты, в т. ч. якобы такие украинские националисты как ты.



Открещиваешься от программы вашей главжиды?

Легче всего всё свалить на какую-нибудь охранку, когда поймали вас за руку на горячем.

Европейские суды признали, что это никакая не фальшивка, а настоящая программа еврейства по захвату власти.

А Карл Маркс, Ульянов, Троцкий, Каганович с их учениями, практиками и с десятками миллионов жертв, тоже выдумка зоологических антисемитов и украинских националистов?

А венский еврей Шикльгрубер, автор Холокоста, тоже наша выдумка?

Вы мастера всё перевирать.

Если в кране нет воды,

Воду выпили ... украинские националисты.







Открещиваешься от программы вашей главжиды?Легче всего всё свалить на какую-нибудь охранку, когда поймали вас за руку на горячем.Европейские суды признали, что это никакая не фальшивка, а настоящая программа еврейства по захвату власти.А Карл Маркс, Ульянов, Троцкий, Каганович с их учениями, практиками и с десятками миллионов жертв, тоже выдумка зоологических антисемитов и украинских националистов?А венский еврей Шикльгрубер, автор Холокоста, тоже наша выдумка?Вы мастера всё перевирать.Если в кране нет воды,Воду выпили ... украинские националисты. Libo 2

Повідомлень: 7311 З нами з: 14.11.11 Подякував: 313 раз. Подякували: 3650 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 06 вер, 2019 05:32 Libo написав: ЗЫ И еще о военнопленных …

Я не хочу напоминать, как с военнопленными поступали во все времена, в частности Сталин.

Я только напомню, что в подавляющем большинстве случаев для этого надо сложить оружие, бросить его на землю и поднять вверх руки. И это когда ты давал присягу и клялся защищать Родину до последнего дыхания. Дышишь, бросил оружие и поднял руки?

Это позор и самое тяжкое преступление солдата на войне.

Всегда свои тут же стреляли таких без дополнительного приказа.

А ваша власть делает из них героев и ставит в приоритет №1 все внешней политики государства. Не мир, а потом освобождение военнопленных, а сначала во что бы то ни стало освобождение этих трусов, дезертиров и предателей. Посидят в плену на баланде. Они еще давали клятву стойко переносить все трудности и невзгоды военной службы. Настоящие герои это те, кто был рядом с ними и в отличие от них продолжил защищать нас с вами до своего последнего дыхания.

А вы из этих надек, из этих отбросов и отребья наделали героев. И Зеленый аж из трусов за них выскакивает! Своими прямыми обязанностями лучше бы занялся.

Просто позор. ЗЫ И еще о военнопленных …Я не хочу напоминать, как с военнопленными поступали во все времена, в частности Сталин.Я только напомню, что в подавляющем большинстве случаев для этого надо сложить оружие, бросить его на землю и поднять вверх рукиДышишь, бросил оружие и поднял руки?Это позор и самое тяжкое преступление солдата на войне.Всегда свои тут же стреляли таких без дополнительного приказа.А ваша власть делает из них героев и ставит в приоритет №1 все внешней политики государства. Не мир, а потом освобождение военнопленных, а сначала во что бы то ни стало освобождение этих трусов, дезертиров и предателей. Посидят в плену на баланде.Настоящие герои это те, кто был рядом с ними и в отличие от них продолжил защищать нас с вами до своего последнего дыхания.А вы из этих надек, из этих отбросов и отребья наделали героев. И Зеленый аж из трусов за них выскакивает!Своими прямыми обязанностями лучше бы занялся.Просто позор.



Знакомые слова из текста советской присяги которую я когда-то давал.

В якобы кровожадной израильской армии якобы вспарывающей животы арабским младенцам под прицелами многочисленных корреспондентов всегда тусующихся именно на этом, самом безопасном для них клочке земли Ближнего Востока, а вовсе не какой-то Сирии, Ираке или Ливии где их убьют и даже не извинятся, так вот в этой армии солдату предписано сделать все чтобы сохранить свою жизнь в плену сразу рассказав все, что знает чтобы избежать пыток.

Эти глупые евреи меняют одного солдата на 1000 убийц с несколькими пожизненными сроками хотя сейчас идут дебаты что этого нельзя делать и пора ввести для них смертную казнь, а не лечить, учить и давать комфортные условия в израильских тюрьмах где эти обиженные зеки поднимают восстания из-за того, что глушат их мобильные телефоны.

Для такого военного хероя в прошлом как ты ( если верить всей той ахинеи что ты тут накропал)стыдно хвастаться своими поездками за границу и купленной любовью у представителей этой древней профессии доказывая кому-то что ты еще не импотент.

Нужно было еще 5 лет назад как истинному патриоту сформировать из местных патриотов и,как правило, порохоботов, взвод и воевать вначале на Донбассе, а потом в Крыму до победного конца, т.е. изгнания России.

А вы тут, сраные "патриоты", только языком ляпаете когда гибнут другие Знакомые слова из текста советской присяги которую я когда-то давал.В якобы кровожадной израильской армии якобы вспарывающей животы арабским младенцам под прицелами многочисленных корреспондентов всегда тусующихся именно на этом, самом безопасном для них клочке земли Ближнего Востока, а вовсе не какой-то Сирии, Ираке или Ливии где их убьют и даже не извинятся, так вот в этой армии солдату предписано сделать все чтобы сохранить свою жизнь в плену сразу рассказав все, что знает чтобы избежать пыток.Эти глупые евреи меняют одного солдата на 1000 убийц с несколькими пожизненными сроками хотя сейчас идут дебаты что этого нельзя делать и пора ввести для них смертную казнь, а не лечить, учить и давать комфортные условия в израильских тюрьмах где эти обиженные зеки поднимают восстания из-за того, что глушат их мобильные телефоны.Для такого военного хероя в прошлом как ты ( если верить всей той ахинеи что ты тут накропал)стыдно хвастаться своими поездками за границу и купленной любовью у представителей этой древней профессии доказывая кому-то что ты еще не импотент.Нужно было еще 5 лет назад как истинному патриоту сформировать из местных патриотов и,как правило, порохоботов, взвод и воевать вначале на Донбассе, а потом в Крыму до победного конца, т.е. изгнания России.А вы тут, сраные "патриоты", только языком ляпаете когда гибнут другие Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 1849 З нами з: 29.05.18 Подякував: 77 раз. Подякували: 511 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 06 вер, 2019 05:35 Libo написав: shapo написав: Протоколы сионских мудрецов - фальшивка состряпанная в охранном отделении Российской империи которой пользуются зоологические антисемиты, в т. ч. якобы такие украинские националисты как ты.

Протоколы сионских мудрецов - фальшивка состряпанная в охранном отделении Российской империи которой пользуются зоологические антисемиты, в т. ч. якобы такие украинские националисты как ты.



Открещиваешься от программы вашей главжиды?

Легче всего всё свалить на какую-нибудь охранку, когда поймали вас за руку на горячем.

Европейские суды признали, что это никакая не фальшивка, а настоящая программа еврейства по захвату власти.

А Карл Маркс, Ульянов, Троцкий, Каганович с их учениями, практиками и с десятками миллионов жертв, тоже выдумка зоологических антисемитов и украинских националистов?

А венский еврей Шикльгрубер, автор Холокоста, тоже наша выдумка?

Вы мастера всё перевирать.

Если в кране нет воды,

Воду выпили ... украинские националисты.







Открещиваешься от программы вашей главжиды?Легче всего всё свалить на какую-нибудь охранку, когда поймали вас за руку на горячем., что это никакая не фальшивка, а настоящая программа еврейства по захвату власти.А Карл Маркс, Ульянов, Троцкий, Каганович с их учениями, практиками и с десятками миллионов жертв, тоже выдумка зоологических антисемитов и украинских националистов?А венский еврей Шикльгрубер, автор Холокоста, тоже наша выдумка?Вы мастера всё перевирать.Если в кране нет воды,Воду выпили ... украинские националисты.



Решения европейских судов в студию, дешевка.

Да в большинстве стран европы ты сядешь в тюрьму за отрицание Холокоста, диванный вояка. Решения европейских судов в студию, дешевка.Да в большинстве стран европы ты сядешь в тюрьму за отрицание Холокоста, диванный вояка. Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 1849 З нами з: 29.05.18 Подякував: 77 раз. Подякували: 511 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 06 вер, 2019 05:38 ЛАД написав: Модераторы, спасибо за предупреждение, но антисемитизм на сайте не тот вопрос, о котором надо писать в личку. Такие вопросы следует обсуждать вслух.

Последствия ненаказуемости налицо - budivelnik опять его поднял. А тут ещё провокатор Libo подпрягся с очередными фантазиями о протоколах сионских мудрецов и пр. бреде, да ещё с выражениями типа "убийца и каратель мирных жителей. Режет, убивает, вспарывает животы" и "еврейская зверюга".

Когда я протестовал против его выступлений на тему "руссишшвайне", мне отвечали: "Они же враги!".

Подтвердилась старая истина - человек, ненавидящий одну нацию, как правило, легко находит повод и для ненависти к другим расам и нациям.



Форум становится всё более "европейским".

Только почему-то с уклоном в крайне правую Европу.

Европа будет очень рада приходу такой Украины. budivelnik с Libo сильно укрепят современные европейские ценности.

Хочу только напомнить, что крайне правые европейские партии почему-то поддерживают РФ и очень уважают Путина.



P.s. Может быть, предупреждать нужно не меня?

И не только предупреждать? Модераторы, спасибо за предупреждение, но антисемитизм на сайте не тот вопрос, о котором надо писать в личку. Такие вопросы следует обсуждать вслух.Последствия ненаказуемости налицо -опять его поднял. А тут ещё провокаторподпрягся с очередными фантазиями о протоколах сионских мудрецов и пр. бреде, да ещё с выражениями типа "убийца и каратель мирных жителей. Режет, убивает, вспарывает животы" и "еврейская зверюга".Когда я протестовал против его выступлений на тему "руссишшвайне", мне отвечали: "Они же враги!".Подтвердилась старая истина - человек, ненавидящий одну нацию, как правило, легко находит повод и для ненависти к другим расам и нациям.Форум становится всё более "европейским".Только почему-то с уклоном в крайне правую Европу.Европа будет очень рада приходуУкраины.сильно укрепят современные европейские ценности.Хочу только напомнить, что крайне правые европейские партии почему-то поддерживают РФ и очень уважают Путина.P.s. Может быть, предупреждать нужно не меня?И не только предупреждать?



Что за предупреждения?

Меня обычно просто местные ревнители объективности банят после того как отвечаю их протеже Что за предупреждения?Меня обычно просто местные ревнители объективности банят после того как отвечаю их протеже Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 1849 З нами з: 29.05.18 Подякував: 77 раз. Подякували: 511 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 06 вер, 2019 05:41 shapo написав: Для такого военного хероя в прошлом как ты ( если верить всей той ахинеи что ты тут накропал)стыдно хвастаться своими поездками за границу и купленной любовью у представителей этой древней профессии доказывая кому-то что ты еще не импотент.

Нужно было еще 5 лет назад как истинному патриоту сформировать из местных патриотов и,как правило, порохоботов, взвод и воевать вначале на Донбассе, а потом в Крыму до победного конца, т.е. изгнания России.

А вы тут, сраные "патриоты", только языком ляпаете когда гибнут другие Для такого военного хероя в прошлом как ты ( если верить всей той ахинеи что ты тут накропал)стыдно хвастаться своими поездками за границу и купленной любовью у представителей этой древней профессии доказывая кому-то что ты еще не импотент.Нужно было еще 5 лет назад как истинному патриоту сформировать из местных патриотов и,как правило, порохоботов, взвод и воевать вначале на Донбассе, а потом в Крыму до победного конца, т.е. изгнания России.А вы тут, сраные "патриоты", только языком ляпаете когда гибнут другие



Я в своей жизни нормально повоевал и стараюсь помогать по максимуму своему народу. Езжу, но свой народ и страну не бросил. В отличии от тебя. А ты был презренен и изгнан отовсюду, как бродячая безродная падаль. Тебя приютила Украины, а ты подонок еще гадишь на нее. Чего в свой любимый Израиль не валишь? Да потому что не хочешь жить среди таких же, как сам. Я в своей жизни нормально повоевал и стараюсь помогать по максимуму своему народу. Езжу, но свой народ и страну не бросил. В отличии от тебя. А ты был презренен и изгнан отовсюду, как бродячая безродная падаль. Тебя приютила Украины, а ты подонок еще гадишь на нее. Чего в свой любимый Израиль не валишь? Да потому что не хочешь жить среди таких же, как сам. Libo 2

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