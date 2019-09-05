Мерзкий лжец и грязный провокатор, мой сын служил срочную военным врачом в подразделении Гивати, в т. ч. в операции Несокрушимая скала в июле 2014г за что награждён медалью
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: П'ят 06 вер, 2019 05:50
Мерзкий лжец и грязный провокатор, мой сын служил срочную военным врачом в подразделении Гивати, в т. ч. в операции Несокрушимая скала в июле 2014г за что награждён медалью
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
Додано: П'ят 06 вер, 2019 05:51
Я отрицал Холокост?
Отнюдь.
Я только сказал, что в его организации виноват... еврей Шикльгрубер, он же Адольф Гитлер.
Ты обвиняешь в расстрелах евреев украинцев, но забываешь при этом, что всех евреев в нацистских лагерях в газовые камеры гнали сами евреи, раздевали жертв, закрывали двери в камеры и откручивали газовые краны … Про еврейских капо или Kazetpolizei в лагерях знаешь или тебе рассказать?
Почему в геноциде обвиняете украинцев, а про себя молчите? Евреи убили евреев в тысячи раз больше, чем украинцы.
Додано: П'ят 06 вер, 2019 05:53
У тебя, чмо, забыл спросить когда ещё при СССР переехал из одной советской республики в другую.
На шлюх здоровья хватает, а воевать уже нет, херой диванный?
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
Додано: П'ят 06 вер, 2019 06:02
Йозеф Менгеле в Освенциме тоже был военным врачом, тоже орденоносец, но на его руках кровь 400 тыс. людей. Ты должен был слышать. Потом окажется, что и сынок твой тоже такой же … Так что молчало бы … Стыдно должно быть за такую семейку ...
Яка хата, такий тин, який батько, такий син.
Додано: П'ят 06 вер, 2019 06:06
Мерзкий лжец, а чего только про Гитлера, еще и про Эйхмана расскажи или выкреста Торквемада.
В нацистских лагерях,оказывается, евреи встречали поезда которые из гетто отправили тоже евреи, охраняли лагеря Освенциме, Треблинке, Майданеке и пр. тоже евреи.
Евреи же расстреливали капо и вообще придумали все расовые законы в 1933г в Германии , а в 1942г утвердили окончательное решение еврейского вопроса в Ванзее.
В украинском голодоморе забирали спрятанное зерно украинцы же из соседнего села, а вовсе не евреи-коммунисты которые бы его никогда не нашли, да и не было их столько.
Так это украинцы сами себе устроили голодомор?
А сколько расстрелов было во Львове в тюрьмах с 1939 по 1941г и сколько там было расстреляно евреев и поляков?
Ты давай решения европейских судов о Протоколов сионских мудрецов, мерзкий лжец, а не переводи стрелки
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
Додано: П'ят 06 вер, 2019 06:07
Не сомневаюсь. С молоду гоняют отовсюду, никому такой еврейский *г**** не нужен. Даже Израиль к себе не пустил. Встань перед моей Украиной на колени, что приютила и кормит такую никчему и бездарь.
Додано: П'ят 06 вер, 2019 06:08
Пока ясно видно, что ты мерзкий лжец и грязный провокатор, лже-вояка и импотент
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
Додано: П'ят 06 вер, 2019 06:10
Т.е. когда ты вештаешься по миру это тебя не выгнали с Украины?
Израиль пускает всех у кого есть минимум четверть еврейской крови, у кого нет уголовного прошлого или тем более настоящего и кто исповедует иудаизм или атеист.
ГДЕ РЕШЕНИЯ ЕВРОПЕЙСКИХ СУДОВ ПО ПРОТОКОЛАМ СИОНСКИХ МУДРЕЦОВ?
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
Додано: П'ят 06 вер, 2019 06:15
Иди сделай физзарядку и обливание холодной водой. Гаденький ты человечек. А еще еврей ... Позоришь тут свою нацию. У меня уже скоро отбой. Завтра уже буду разбирать тут твою никчемность и всю подлость ваших Протоколов сионских мудрецов. Готовься.
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