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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: П'ят 06 вер, 2019 05:12
budivelnik написав:
Моє прізвище фігурує в назві села, кількох вулиць ,одна у Львові, одна за межами Львова-це тільки ті що мені відомі...
а от хвастатись прізвищем родича діда
(пята вода на киселі, навіть податкова не дасть послаблень при оподаткуванні спадщини на таких підставах...-може тільки перекоти-поле.
Убогий, повторяю ещё раз для "коренных" галичан.
Я живу на земле на которой жили предки моей матери.
"Родственник" это двоюродный брат,советский писатель Леонид Первомайский. Сам дед умер в подвале в Полтаве от голода в 1932г который якобы устроили евреи в Украине как пишет тут местный тупорылый хвастун. И очутился он в этом подвале после того как у него забрали все евреи-большевики, включая дома в Краснограде Харьковской области.
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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Додано: П'ят 06 вер, 2019 05:32
shapo написав:
Протоколы сионских мудрецов - фальшивка состряпанная в охранном отделении Российской империи которой пользуются зоологические антисемиты, в т. ч. якобы такие украинские националисты как ты.
Открещиваешься от программы вашей главжиды?
Легче всего всё свалить на какую-нибудь охранку, когда поймали вас за руку на горячем.
Европейские суды признали, что это никакая не фальшивка, а настоящая программа еврейства по захвату власти.
А Карл Маркс, Ульянов, Троцкий, Каганович с их учениями, практиками и с десятками миллионов жертв, тоже выдумка зоологических антисемитов и украинских националистов?
А венский еврей Шикльгрубер, автор Холокоста, тоже наша выдумка?
Вы мастера всё перевирать.Если в кране нет воды,
Воду выпили ... украинские националисты.
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Додано: П'ят 06 вер, 2019 05:32
Libo написав:
ЗЫ И еще о военнопленных …
Я не хочу напоминать, как с военнопленными поступали во все времена, в частности Сталин.
Я только напомню, что в подавляющем большинстве случаев для этого надо сложить оружие, бросить его на землю и поднять вверх руки. И это когда ты давал присягу и клялся защищать Родину до последнего дыхания.
Дышишь, бросил оружие и поднял руки?
Это позор и самое тяжкое преступление солдата на войне.
Всегда свои тут же стреляли таких без дополнительного приказа.
А ваша власть делает из них героев и ставит в приоритет №1 все внешней политики государства. Не мир, а потом освобождение военнопленных, а сначала во что бы то ни стало освобождение этих трусов, дезертиров и предателей. Посидят в плену на баланде. Они еще давали клятву стойко переносить все трудности и невзгоды военной службы.
Настоящие герои это те, кто был рядом с ними и в отличие от них продолжил защищать нас с вами до своего последнего дыхания.
А вы из этих надек, из этих отбросов и отребья наделали героев. И Зеленый аж из трусов за них выскакивает!
Своими прямыми обязанностями лучше бы занялся.
Просто позор.
Знакомые слова из текста советской присяги которую я когда-то давал.
В якобы кровожадной израильской армии якобы вспарывающей животы арабским младенцам под прицелами многочисленных корреспондентов всегда тусующихся именно на этом, самом безопасном для них клочке земли Ближнего Востока, а вовсе не какой-то Сирии, Ираке или Ливии где их убьют и даже не извинятся, так вот в этой армии солдату предписано сделать все чтобы сохранить свою жизнь в плену сразу рассказав все, что знает чтобы избежать пыток.
Эти глупые евреи меняют одного солдата на 1000 убийц с несколькими пожизненными сроками хотя сейчас идут дебаты что этого нельзя делать и пора ввести для них смертную казнь, а не лечить, учить и давать комфортные условия в израильских тюрьмах где эти обиженные зеки поднимают восстания из-за того, что глушат их мобильные телефоны.
Для такого военного хероя в прошлом как ты ( если верить всей той ахинеи что ты тут накропал)стыдно хвастаться своими поездками за границу и купленной любовью у представителей этой древней профессии доказывая кому-то что ты еще не импотент.
Нужно было еще 5 лет назад как истинному патриоту сформировать из местных патриотов и,как правило, порохоботов, взвод и воевать вначале на Донбассе, а потом в Крыму до победного конца, т.е. изгнания России.
А вы тут, сраные "патриоты", только языком ляпаете когда гибнут другие
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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Додано: П'ят 06 вер, 2019 05:35
Libo написав: shapo написав:
Протоколы сионских мудрецов - фальшивка состряпанная в охранном отделении Российской империи которой пользуются зоологические антисемиты, в т. ч. якобы такие украинские националисты как ты.
Открещиваешься от программы вашей главжиды?
Легче всего всё свалить на какую-нибудь охранку, когда поймали вас за руку на горячем.Европейские суды признали
, что это никакая не фальшивка, а настоящая программа еврейства по захвату власти.
А Карл Маркс, Ульянов, Троцкий, Каганович с их учениями, практиками и с десятками миллионов жертв, тоже выдумка зоологических антисемитов и украинских националистов?
А венский еврей Шикльгрубер, автор Холокоста, тоже наша выдумка?
Вы мастера всё перевирать.Если в кране нет воды,
Воду выпили ... украинские националисты.
Решения европейских судов в студию, дешевка.
Да в большинстве стран европы ты сядешь в тюрьму за отрицание Холокоста, диванный вояка.
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Додано: П'ят 06 вер, 2019 05:38
ЛАД написав:
Модераторы, спасибо за предупреждение, но антисемитизм на сайте не тот вопрос, о котором надо писать в личку. Такие вопросы следует обсуждать вслух.
Последствия ненаказуемости налицо - budivelnik
опять его поднял. А тут ещё провокатор Libo
подпрягся с очередными фантазиями о протоколах сионских мудрецов и пр. бреде, да ещё с выражениями типа "убийца и каратель мирных жителей. Режет, убивает, вспарывает животы" и "еврейская зверюга".
Когда я протестовал против его выступлений на тему "руссишшвайне", мне отвечали: "Они же враги!".
Подтвердилась старая истина - человек, ненавидящий одну нацию, как правило, легко находит повод и для ненависти к другим расам и нациям.
Форум становится всё более "европейским".
Только почему-то с уклоном в крайне правую Европу.
Европа будет очень рада приходу такой
Украины. budivelnik
с Libo
сильно укрепят современные европейские ценности.
Хочу только напомнить, что крайне правые европейские партии почему-то поддерживают РФ и очень уважают Путина.
P.s. Может быть, предупреждать нужно не меня?
И не только предупреждать?
Что за предупреждения?
Меня обычно просто местные ревнители объективности банят после того как отвечаю их протеже
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Додано: П'ят 06 вер, 2019 05:41
shapo написав:
Для такого военного хероя в прошлом как ты ( если верить всей той ахинеи что ты тут накропал)стыдно хвастаться своими поездками за границу и купленной любовью у представителей этой древней профессии доказывая кому-то что ты еще не импотент.
Нужно было еще 5 лет назад как истинному патриоту сформировать из местных патриотов и,как правило, порохоботов, взвод и воевать вначале на Донбассе, а потом в Крыму до победного конца, т.е. изгнания России.
А вы тут, сраные "патриоты", только языком ляпаете когда гибнут другие
Я в своей жизни нормально повоевал и стараюсь помогать по максимуму своему народу. Езжу, но свой народ и страну не бросил. В отличии от тебя. А ты был презренен и изгнан отовсюду, как бродячая безродная падаль. Тебя приютила Украины, а ты подонок еще гадишь на нее. Чего в свой любимый Израиль не валишь? Да потому что не хочешь жить среди таких же, как сам.
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Додано: П'ят 06 вер, 2019 05:50
Libo написав:
А про сына убийцу мирных граждан не Либо выдумал.
Он сам нам рассказывал, что вырастил палача, который сейчас в израильской армии убивает мирных жителей, живущих
Мерзкий лжец и грязный провокатор, мой сын служил срочную военным врачом в подразделении Гивати, в т. ч. в операции Несокрушимая скала в июле 2014г за что награждён медалью
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Додано: П'ят 06 вер, 2019 05:51
shapo написав:
Да в большинстве стран европы ты сядешь в тюрьму за отрицание Холокоста, диванный вояка.
Я отрицал Холокост?
Отнюдь.
Я только сказал, что в его организации виноват... еврей Шикльгрубер, он же Адольф Гитлер.
Ты обвиняешь в расстрелах евреев украинцев, но забываешь при этом, что всех евреев в нацистских лагерях в газовые камеры гнали сами евреи, раздевали жертв, закрывали двери в камеры и откручивали газовые краны … Про еврейских капо или Kazetpolizei в лагерях знаешь или тебе рассказать?
Почему в геноциде обвиняете украинцев, а про себя молчите? Евреи убили евреев в тысячи раз больше, чем украинцы.
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Додано: П'ят 06 вер, 2019 05:53
Libo написав:
Я в своей жизни нормально повоевал и стараюсь помогать по максимуму своему народу. Езжу, но свой народ и страну не бросил. В отличии от тебя. А ты был презренен и изгнан отовсюду, как бродячая безродная падаль. Тебя приютила Украины, а ты подонок еще гадишь на нее. Чего в свой любимый Израиль не валишь? Да потому что не хочешь жить среди таких же, как сам.
У тебя, чмо, забыл спросить когда ещё при СССР переехал из одной советской республики в другую.
На шлюх здоровья хватает, а воевать уже нет, херой диванный?
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Додано: П'ят 06 вер, 2019 06:02
shapo написав:
Мерзкий лжец и грязный провокатор, мой сын служил срочную военным врачом в подразделении Гивати, в т. ч. в операции Несокрушимая скала в июле 2014г за что награждён медалью
Йозеф Менгеле в Освенциме тоже был военным врачом, тоже орденоносец, но на его руках кровь 400 тыс. людей. Ты должен был слышать. Потом окажется, что и сынок твой тоже такой же … Так что молчало бы … Стыдно должно быть за такую семейку ...
Яка хата, такий тин, який батько, такий син.
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