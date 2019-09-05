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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 3896389738983899> Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували: Опитування закінчилось Нед 21 лип, 2019 12:54 Політичні дискусії 7.1 5 216 Аграрна партія України 2% 4 Батьківщина 3% 6 Голос 16% 35 Громадянська позиція 7% 15 Європейська Солідарність 26% 57 Опозиційна платформа - За життя 7% 16 Опозиційний блок 2% 5 Радикальна партія 0% 1 Самопоміч 1% 2 Свобода 5% 10 Сила і честь 1% 3 Слуга народу 20% 44 Українська стратегія 0 0 Інша 8% 18 Всього голосів : 216 Додано: П'ят 06 вер, 2019 05:12 budivelnik написав: Моє прізвище фігурує в назві села, кількох вулиць ,одна у Львові, одна за межами Львова-це тільки ті що мені відомі...

а от хвастатись прізвищем родича діда (пята вода на киселі, навіть податкова не дасть послаблень при оподаткуванні спадщини на таких підставах...-може тільки перекоти-поле. Моє прізвище фігурує в назві села, кількох вулиць ,одна у Львові, одна за межами Львова-це тільки ті що мені відомі...а от хвастатись прізвищем(пята вода на киселі, навіть податкова не дасть послаблень при оподаткуванні спадщини на таких підставах...-може тільки перекоти-поле.

Убогий, повторяю ещё раз для "коренных" галичан.

Я живу на земле на которой жили предки моей матери.

"Родственник" это двоюродный брат,советский писатель Леонид Первомайский. Сам дед умер в подвале в Полтаве от голода в 1932г который якобы устроили евреи в Украине как пишет тут местный тупорылый хвастун. И очутился он в этом подвале после того как у него забрали все евреи-большевики, включая дома в Краснограде Харьковской области. Убогий, повторяю ещё раз для "коренных" галичан.Я живу на земле на которой жили предки моей матери."Родственник" это двоюродный брат,советский писатель Леонид Первомайский. Сам дед умер в подвале в Полтаве от голода в 1932г который якобы устроили евреи в Украине как пишет тут местный тупорылый хвастун. И очутился он в этом подвале после того как у него забрали все евреи-большевики, включая дома в Краснограде Харьковской области. Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 1847 З нами з: 29.05.18 Подякував: 77 раз. Подякували: 511 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 06 вер, 2019 05:32 shapo написав: Протоколы сионских мудрецов - фальшивка состряпанная в охранном отделении Российской империи которой пользуются зоологические антисемиты, в т. ч. якобы такие украинские националисты как ты.

Протоколы сионских мудрецов - фальшивка состряпанная в охранном отделении Российской империи которой пользуются зоологические антисемиты, в т. ч. якобы такие украинские националисты как ты.



Открещиваешься от программы вашей главжиды?

Легче всего всё свалить на какую-нибудь охранку, когда поймали вас за руку на горячем.

Европейские суды признали, что это никакая не фальшивка, а настоящая программа еврейства по захвату власти.

А Карл Маркс, Ульянов, Троцкий, Каганович с их учениями, практиками и с десятками миллионов жертв, тоже выдумка зоологических антисемитов и украинских националистов?

А венский еврей Шикльгрубер, автор Холокоста, тоже наша выдумка?

Вы мастера всё перевирать.

Если в кране нет воды,

Воду выпили ... украинские националисты.







Открещиваешься от программы вашей главжиды?Легче всего всё свалить на какую-нибудь охранку, когда поймали вас за руку на горячем.Европейские суды признали, что это никакая не фальшивка, а настоящая программа еврейства по захвату власти.А Карл Маркс, Ульянов, Троцкий, Каганович с их учениями, практиками и с десятками миллионов жертв, тоже выдумка зоологических антисемитов и украинских националистов?А венский еврей Шикльгрубер, автор Холокоста, тоже наша выдумка?Вы мастера всё перевирать.Если в кране нет воды,Воду выпили ... украинские националисты. Libo 2

Повідомлень: 7311 З нами з: 14.11.11 Подякував: 313 раз. Подякували: 3650 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 06 вер, 2019 05:32 Libo написав: ЗЫ И еще о военнопленных …

Я не хочу напоминать, как с военнопленными поступали во все времена, в частности Сталин.

Я только напомню, что в подавляющем большинстве случаев для этого надо сложить оружие, бросить его на землю и поднять вверх руки. И это когда ты давал присягу и клялся защищать Родину до последнего дыхания. Дышишь, бросил оружие и поднял руки?

Это позор и самое тяжкое преступление солдата на войне.

Всегда свои тут же стреляли таких без дополнительного приказа.

А ваша власть делает из них героев и ставит в приоритет №1 все внешней политики государства. Не мир, а потом освобождение военнопленных, а сначала во что бы то ни стало освобождение этих трусов, дезертиров и предателей. Посидят в плену на баланде. Они еще давали клятву стойко переносить все трудности и невзгоды военной службы. Настоящие герои это те, кто был рядом с ними и в отличие от них продолжил защищать нас с вами до своего последнего дыхания.

А вы из этих надек, из этих отбросов и отребья наделали героев. И Зеленый аж из трусов за них выскакивает! Своими прямыми обязанностями лучше бы занялся.

Просто позор. ЗЫ И еще о военнопленных …Я не хочу напоминать, как с военнопленными поступали во все времена, в частности Сталин.Я только напомню, что в подавляющем большинстве случаев для этого надо сложить оружие, бросить его на землю и поднять вверх рукиДышишь, бросил оружие и поднял руки?Это позор и самое тяжкое преступление солдата на войне.Всегда свои тут же стреляли таких без дополнительного приказа.А ваша власть делает из них героев и ставит в приоритет №1 все внешней политики государства. Не мир, а потом освобождение военнопленных, а сначала во что бы то ни стало освобождение этих трусов, дезертиров и предателей. Посидят в плену на баланде.Настоящие герои это те, кто был рядом с ними и в отличие от них продолжил защищать нас с вами до своего последнего дыхания.А вы из этих надек, из этих отбросов и отребья наделали героев. И Зеленый аж из трусов за них выскакивает!Своими прямыми обязанностями лучше бы занялся.Просто позор.



Знакомые слова из текста советской присяги которую я когда-то давал.

В якобы кровожадной израильской армии якобы вспарывающей животы арабским младенцам под прицелами многочисленных корреспондентов всегда тусующихся именно на этом, самом безопасном для них клочке земли Ближнего Востока, а вовсе не какой-то Сирии, Ираке или Ливии где их убьют и даже не извинятся, так вот в этой армии солдату предписано сделать все чтобы сохранить свою жизнь в плену сразу рассказав все, что знает чтобы избежать пыток.

Эти глупые евреи меняют одного солдата на 1000 убийц с несколькими пожизненными сроками хотя сейчас идут дебаты что этого нельзя делать и пора ввести для них смертную казнь, а не лечить, учить и давать комфортные условия в израильских тюрьмах где эти обиженные зеки поднимают восстания из-за того, что глушат их мобильные телефоны.

Для такого военного хероя в прошлом как ты ( если верить всей той ахинеи что ты тут накропал)стыдно хвастаться своими поездками за границу и купленной любовью у представителей этой древней профессии доказывая кому-то что ты еще не импотент.

Нужно было еще 5 лет назад как истинному патриоту сформировать из местных патриотов и,как правило, порохоботов, взвод и воевать вначале на Донбассе, а потом в Крыму до победного конца, т.е. изгнания России.

А вы тут, сраные "патриоты", только языком ляпаете когда гибнут другие Знакомые слова из текста советской присяги которую я когда-то давал.В якобы кровожадной израильской армии якобы вспарывающей животы арабским младенцам под прицелами многочисленных корреспондентов всегда тусующихся именно на этом, самом безопасном для них клочке земли Ближнего Востока, а вовсе не какой-то Сирии, Ираке или Ливии где их убьют и даже не извинятся, так вот в этой армии солдату предписано сделать все чтобы сохранить свою жизнь в плену сразу рассказав все, что знает чтобы избежать пыток.Эти глупые евреи меняют одного солдата на 1000 убийц с несколькими пожизненными сроками хотя сейчас идут дебаты что этого нельзя делать и пора ввести для них смертную казнь, а не лечить, учить и давать комфортные условия в израильских тюрьмах где эти обиженные зеки поднимают восстания из-за того, что глушат их мобильные телефоны.Для такого военного хероя в прошлом как ты ( если верить всей той ахинеи что ты тут накропал)стыдно хвастаться своими поездками за границу и купленной любовью у представителей этой древней профессии доказывая кому-то что ты еще не импотент.Нужно было еще 5 лет назад как истинному патриоту сформировать из местных патриотов и,как правило, порохоботов, взвод и воевать вначале на Донбассе, а потом в Крыму до победного конца, т.е. изгнания России.А вы тут, сраные "патриоты", только языком ляпаете когда гибнут другие Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 1847 З нами з: 29.05.18 Подякував: 77 раз. Подякували: 511 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 06 вер, 2019 05:35 Libo написав: shapo написав: Протоколы сионских мудрецов - фальшивка состряпанная в охранном отделении Российской империи которой пользуются зоологические антисемиты, в т. ч. якобы такие украинские националисты как ты.

Протоколы сионских мудрецов - фальшивка состряпанная в охранном отделении Российской империи которой пользуются зоологические антисемиты, в т. ч. якобы такие украинские националисты как ты.



Открещиваешься от программы вашей главжиды?

Легче всего всё свалить на какую-нибудь охранку, когда поймали вас за руку на горячем.

Европейские суды признали, что это никакая не фальшивка, а настоящая программа еврейства по захвату власти.

А Карл Маркс, Ульянов, Троцкий, Каганович с их учениями, практиками и с десятками миллионов жертв, тоже выдумка зоологических антисемитов и украинских националистов?

А венский еврей Шикльгрубер, автор Холокоста, тоже наша выдумка?

Вы мастера всё перевирать.

Если в кране нет воды,

Воду выпили ... украинские националисты.







Открещиваешься от программы вашей главжиды?Легче всего всё свалить на какую-нибудь охранку, когда поймали вас за руку на горячем., что это никакая не фальшивка, а настоящая программа еврейства по захвату власти.А Карл Маркс, Ульянов, Троцкий, Каганович с их учениями, практиками и с десятками миллионов жертв, тоже выдумка зоологических антисемитов и украинских националистов?А венский еврей Шикльгрубер, автор Холокоста, тоже наша выдумка?Вы мастера всё перевирать.Если в кране нет воды,Воду выпили ... украинские националисты.



Решения европейских судов в студию, дешевка.

Да в большинстве стран европы ты сядешь в тюрьму за отрицание Холокоста, диванный вояка. Решения европейских судов в студию, дешевка.Да в большинстве стран европы ты сядешь в тюрьму за отрицание Холокоста, диванный вояка. Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 1847 З нами з: 29.05.18 Подякував: 77 раз. Подякували: 511 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 06 вер, 2019 05:38 ЛАД написав: Модераторы, спасибо за предупреждение, но антисемитизм на сайте не тот вопрос, о котором надо писать в личку. Такие вопросы следует обсуждать вслух.

Последствия ненаказуемости налицо - budivelnik опять его поднял. А тут ещё провокатор Libo подпрягся с очередными фантазиями о протоколах сионских мудрецов и пр. бреде, да ещё с выражениями типа "убийца и каратель мирных жителей. Режет, убивает, вспарывает животы" и "еврейская зверюга".

Когда я протестовал против его выступлений на тему "руссишшвайне", мне отвечали: "Они же враги!".

Подтвердилась старая истина - человек, ненавидящий одну нацию, как правило, легко находит повод и для ненависти к другим расам и нациям.



Форум становится всё более "европейским".

Только почему-то с уклоном в крайне правую Европу.

Европа будет очень рада приходу такой Украины. budivelnik с Libo сильно укрепят современные европейские ценности.

Хочу только напомнить, что крайне правые европейские партии почему-то поддерживают РФ и очень уважают Путина.



P.s. Может быть, предупреждать нужно не меня?

И не только предупреждать? Модераторы, спасибо за предупреждение, но антисемитизм на сайте не тот вопрос, о котором надо писать в личку. Такие вопросы следует обсуждать вслух.Последствия ненаказуемости налицо -опять его поднял. А тут ещё провокаторподпрягся с очередными фантазиями о протоколах сионских мудрецов и пр. бреде, да ещё с выражениями типа "убийца и каратель мирных жителей. Режет, убивает, вспарывает животы" и "еврейская зверюга".Когда я протестовал против его выступлений на тему "руссишшвайне", мне отвечали: "Они же враги!".Подтвердилась старая истина - человек, ненавидящий одну нацию, как правило, легко находит повод и для ненависти к другим расам и нациям.Форум становится всё более "европейским".Только почему-то с уклоном в крайне правую Европу.Европа будет очень рада приходуУкраины.сильно укрепят современные европейские ценности.Хочу только напомнить, что крайне правые европейские партии почему-то поддерживают РФ и очень уважают Путина.P.s. Может быть, предупреждать нужно не меня?И не только предупреждать?



Что за предупреждения?

Меня обычно просто местные ревнители объективности банят после того как отвечаю их протеже Что за предупреждения?Меня обычно просто местные ревнители объективности банят после того как отвечаю их протеже Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 1847 З нами з: 29.05.18 Подякував: 77 раз. Подякували: 511 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 06 вер, 2019 05:41 shapo написав: Для такого военного хероя в прошлом как ты ( если верить всей той ахинеи что ты тут накропал)стыдно хвастаться своими поездками за границу и купленной любовью у представителей этой древней профессии доказывая кому-то что ты еще не импотент.

Нужно было еще 5 лет назад как истинному патриоту сформировать из местных патриотов и,как правило, порохоботов, взвод и воевать вначале на Донбассе, а потом в Крыму до победного конца, т.е. изгнания России.

А вы тут, сраные "патриоты", только языком ляпаете когда гибнут другие Для такого военного хероя в прошлом как ты ( если верить всей той ахинеи что ты тут накропал)стыдно хвастаться своими поездками за границу и купленной любовью у представителей этой древней профессии доказывая кому-то что ты еще не импотент.Нужно было еще 5 лет назад как истинному патриоту сформировать из местных патриотов и,как правило, порохоботов, взвод и воевать вначале на Донбассе, а потом в Крыму до победного конца, т.е. изгнания России.А вы тут, сраные "патриоты", только языком ляпаете когда гибнут другие



Я в своей жизни нормально повоевал и стараюсь помогать по максимуму своему народу. Езжу, но свой народ и страну не бросил. В отличии от тебя. А ты был презренен и изгнан отовсюду, как бродячая безродная падаль. Тебя приютила Украины, а ты подонок еще гадишь на нее. Чего в свой любимый Израиль не валишь? Да потому что не хочешь жить среди таких же, как сам. Я в своей жизни нормально повоевал и стараюсь помогать по максимуму своему народу. Езжу, но свой народ и страну не бросил. В отличии от тебя. А ты был презренен и изгнан отовсюду, как бродячая безродная падаль. Тебя приютила Украины, а ты подонок еще гадишь на нее. Чего в свой любимый Израиль не валишь? Да потому что не хочешь жить среди таких же, как сам. Libo 2

Повідомлень: 7311 З нами з: 14.11.11 Подякував: 313 раз. Подякували: 3650 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 06 вер, 2019 05:50 Libo написав: А про сына убийцу мирных граждан не Либо выдумал.

Он сам нам рассказывал, что вырастил палача, который сейчас в израильской армии убивает мирных жителей, живущих А про сына убийцу мирных граждан не Либо выдумал.Он сам нам рассказывал, что вырастил палача, который сейчас в израильской армии убивает мирных жителей, живущих



Мерзкий лжец и грязный провокатор, мой сын служил срочную военным врачом в подразделении Гивати, в т. ч. в операции Несокрушимая скала в июле 2014г за что награждён медалью Мерзкий лжец и грязный провокатор, мой сын служил срочную военным врачом в подразделении Гивати, в т. ч. в операции Несокрушимая скала в июле 2014г за что награждён медалью Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 1847 З нами з: 29.05.18 Подякував: 77 раз. Подякували: 511 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 06 вер, 2019 05:51 shapo написав: Да в большинстве стран европы ты сядешь в тюрьму за отрицание Холокоста, диванный вояка. Да в большинстве стран европы ты сядешь в тюрьму за отрицание Холокоста, диванный вояка.



Я отрицал Холокост?

Отнюдь.

Я только сказал, что в его организации виноват... еврей Шикльгрубер, он же Адольф Гитлер.

Ты обвиняешь в расстрелах евреев украинцев, но забываешь при этом, что всех евреев в нацистских лагерях в газовые камеры гнали сами евреи, раздевали жертв, закрывали двери в камеры и откручивали газовые краны … Про еврейских капо или Kazetpolizei в лагерях знаешь или тебе рассказать?

Почему в геноциде обвиняете украинцев, а про себя молчите? Евреи убили евреев в тысячи раз больше, чем украинцы. Я отрицал Холокост?Отнюдь.Я только сказал, что в его организации виноват... еврей Шикльгрубер, он же Адольф Гитлер.Ты обвиняешь в расстрелах евреев украинцев, но забываешь при этом, что всех евреев в нацистских лагерях в газовые камеры гнали сами евреи, раздевали жертв, закрывали двери в камеры и откручивали газовые краны … Про еврейских капо или Kazetpolizei в лагерях знаешь или тебе рассказать?Почему в геноциде обвиняете украинцев, а про себя молчите? Евреи убили евреев в тысячи раз больше, чем украинцы. Libo 2

Повідомлень: 7311 З нами з: 14.11.11 Подякував: 313 раз. Подякували: 3650 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 06 вер, 2019 05:53 Libo написав:

Я в своей жизни нормально повоевал и стараюсь помогать по максимуму своему народу. Езжу, но свой народ и страну не бросил. В отличии от тебя. А ты был презренен и изгнан отовсюду, как бродячая безродная падаль. Тебя приютила Украины, а ты подонок еще гадишь на нее. Чего в свой любимый Израиль не валишь? Да потому что не хочешь жить среди таких же, как сам. Я в своей жизни нормально повоевал и стараюсь помогать по максимуму своему народу. Езжу, но свой народ и страну не бросил. В отличии от тебя. А ты был презренен и изгнан отовсюду, как бродячая безродная падаль. Тебя приютила Украины, а ты подонок еще гадишь на нее. Чего в свой любимый Израиль не валишь? Да потому что не хочешь жить среди таких же, как сам.

У тебя, чмо, забыл спросить когда ещё при СССР переехал из одной советской республики в другую.

На шлюх здоровья хватает, а воевать уже нет, херой диванный? У тебя, чмо, забыл спросить когда ещё при СССР переехал из одной советской республики в другую.На шлюх здоровья хватает, а воевать уже нет, херой диванный? Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 1847 З нами з: 29.05.18 Подякував: 77 раз. Подякували: 511 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 06 вер, 2019 06:02 shapo написав: Мерзкий лжец и грязный провокатор, мой сын служил срочную военным врачом в подразделении Гивати, в т. ч. в операции Несокрушимая скала в июле 2014г за что награждён медалью Мерзкий лжец и грязный провокатор, мой сын служил срочную военным врачом в подразделении Гивати, в т. ч. в операции Несокрушимая скала в июле 2014г за что награждён медалью





Йозеф Менгеле в Освенциме тоже был военным врачом, тоже орденоносец, но на его руках кровь 400 тыс. людей. Ты должен был слышать. Потом окажется, что и сынок твой тоже такой же … Так что молчало бы … Стыдно должно быть за такую семейку ...

Яка хата, такий тин, який батько, такий син. Йозеф Менгеле в Освенциме тоже был военным врачом, тоже орденоносец, но на его руках кровь 400 тыс. людей. Ты должен был слышать. Потом окажется, что и сынок твой тоже такой же … Так что молчало бы … Стыдно должно быть за такую семейку ...Яка хата, такий тин, який батько, такий син. Libo 2

Повідомлень: 7311 З нами з: 14.11.11 Подякував: 313 раз. Подякували: 3650 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 3896389738983899> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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