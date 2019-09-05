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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
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Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували:

Опитування закінчилось Нед 21 лип, 2019 12:54

Політичні дискусії 7.1 5 216
Аграрна партія України
2%
4
Батьківщина
3%
6
Голос
16%
35
Громадянська позиція
7%
15
Європейська Солідарність
26%
57
Опозиційна платформа - За життя
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16
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Сила і честь
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3
Слуга народу
20%
44
Українська стратегія
0
0
Інша
8%
18
Всього голосів : 216
Повідомлення Додано: П'ят 06 вер, 2019 05:41

  shapo написав: Для такого военного хероя в прошлом как ты ( если верить всей той ахинеи что ты тут накропал)стыдно хвастаться своими поездками за границу и купленной любовью у представителей этой древней профессии доказывая кому-то что ты еще не импотент.
Нужно было еще 5 лет назад как истинному патриоту сформировать из местных патриотов и,как правило, порохоботов, взвод и воевать вначале на Донбассе, а потом в Крыму до победного конца, т.е. изгнания России.
А вы тут, сраные "патриоты", только языком ляпаете когда гибнут другие


Я в своей жизни нормально повоевал и стараюсь помогать по максимуму своему народу. Езжу, но свой народ и страну не бросил. В отличии от тебя. А ты был презренен и изгнан отовсюду, как бродячая безродная падаль. Тебя приютила Украины, а ты подонок еще гадишь на нее. Чего в свой любимый Израиль не валишь? Да потому что не хочешь жить среди таких же, как сам. :oops:
Libo
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Повідомлення Додано: П'ят 06 вер, 2019 05:50

  Libo написав:А про сына убийцу мирных граждан не Либо выдумал.
Он сам нам рассказывал, что вырастил палача, который сейчас в израильской армии убивает мирных жителей, живущих


Мерзкий лжец и грязный провокатор, мой сын служил срочную военным врачом в подразделении Гивати, в т. ч. в операции Несокрушимая скала в июле 2014г за что награждён медалью
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 вер, 2019 05:51

  shapo написав:Да в большинстве стран европы ты сядешь в тюрьму за отрицание Холокоста, диванный вояка.


Я отрицал Холокост?
Отнюдь.
Я только сказал, что в его организации виноват... еврей Шикльгрубер, он же Адольф Гитлер.
Ты обвиняешь в расстрелах евреев украинцев, но забываешь при этом, что всех евреев в нацистских лагерях в газовые камеры гнали сами евреи, раздевали жертв, закрывали двери в камеры и откручивали газовые краны … Про еврейских капо или Kazetpolizei в лагерях знаешь или тебе рассказать?
Почему в геноциде обвиняете украинцев, а про себя молчите? Евреи убили евреев в тысячи раз больше, чем украинцы. :roll:
Libo
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Повідомлення Додано: П'ят 06 вер, 2019 05:53

  Libo написав:
Я в своей жизни нормально повоевал и стараюсь помогать по максимуму своему народу. Езжу, но свой народ и страну не бросил. В отличии от тебя. А ты был презренен и изгнан отовсюду, как бродячая безродная падаль. Тебя приютила Украины, а ты подонок еще гадишь на нее. Чего в свой любимый Израиль не валишь? Да потому что не хочешь жить среди таких же, как сам. :oops:

У тебя, чмо, забыл спросить когда ещё при СССР переехал из одной советской республики в другую.
На шлюх здоровья хватает, а воевать уже нет, херой диванный?
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 вер, 2019 06:02

  shapo написав:Мерзкий лжец и грязный провокатор, мой сын служил срочную военным врачом в подразделении Гивати, в т. ч. в операции Несокрушимая скала в июле 2014г за что награждён медалью



Йозеф Менгеле в Освенциме тоже был военным врачом, тоже орденоносец, но на его руках кровь 400 тыс. людей. Ты должен был слышать. Потом окажется, что и сынок твой тоже такой же … Так что молчало бы … Стыдно должно быть за такую семейку ... :?
Яка хата, такий тин, який батько, такий син. :?
Libo
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Повідомлення Додано: П'ят 06 вер, 2019 06:06

  Libo написав:Я отрицал Холокост?
Отнюдь.
Я только сказал, что в его организации виноват... еврей Шикльгрубер, он же Адольф Гитлер.
Ты обвиняешь в расстрелах евреев украинцев, но забываешь при этом, что всех евреев в нацистских лагерях в газовые камеры гнали сами евреи, раздевали жертв, закрывали двери в камеры и откручивали газовые краны … Про еврейских капо или Kazetpolizei в лагерях знаешь или тебе рассказать?
Почему в геноциде обвиняете украинцев, а про себя молчите? Евреи убили евреев в тысячи раз больше, чем украинцы. :roll:


Мерзкий лжец, а чего только про Гитлера, еще и про Эйхмана расскажи или выкреста Торквемада.
В нацистских лагерях,оказывается, евреи встречали поезда которые из гетто отправили тоже евреи, охраняли лагеря Освенциме, Треблинке, Майданеке и пр. тоже евреи.
Евреи же расстреливали капо и вообще придумали все расовые законы в 1933г в Германии , а в 1942г утвердили окончательное решение еврейского вопроса в Ванзее.
В украинском голодоморе забирали спрятанное зерно украинцы же из соседнего села, а вовсе не евреи-коммунисты которые бы его никогда не нашли, да и не было их столько.
Так это украинцы сами себе устроили голодомор?
А сколько расстрелов было во Львове в тюрьмах с 1939 по 1941г и сколько там было расстреляно евреев и поляков?
Ты давай решения европейских судов о Протоколов сионских мудрецов, мерзкий лжец, а не переводи стрелки
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 вер, 2019 06:07

  shapo написав:У тебя, чмо, забыл спросить когда ещё при СССР переехал из одной советской республики в другую.


Не сомневаюсь. С молоду гоняют отовсюду, никому такой еврейский *г**** не нужен. Даже Израиль к себе не пустил. Встань перед моей Украиной на колени, что приютила и кормит такую никчему и бездарь. :roll:
Libo
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Повідомлення Додано: П'ят 06 вер, 2019 06:08

  Libo написав:
  shapo написав:Мерзкий лжец и грязный провокатор, мой сын служил срочную военным врачом в подразделении Гивати, в т. ч. в операции Несокрушимая скала в июле 2014г за что награждён медалью



Йозеф Менгеле в Освенциме тоже был военным врачом, тоже орденоносец, но на его руках кровь 400 тыс. людей. Ты должен был слышать. Потом окажется, что и сынок твой тоже такой же … Так что молчало бы … Стыдно должно быть за такую семейку ... :?
Яка хата, такий тин, який батько, такий син. :?


Пока ясно видно, что ты мерзкий лжец и грязный провокатор, лже-вояка и импотент
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 вер, 2019 06:10

  Libo написав:
  shapo написав:У тебя, чмо, забыл спросить когда ещё при СССР переехал из одной советской республики в другую.


Не сомневаюсь. С молоду гоняют отовсюду, никому такой еврейский *г**** не нужен. Даже Израиль к себе не пустил. Встань перед моей Украиной на колени, что приютила и кормит такую никчему и бездарь. :roll:


Т.е. когда ты вештаешься по миру это тебя не выгнали с Украины?
Израиль пускает всех у кого есть минимум четверть еврейской крови, у кого нет уголовного прошлого или тем более настоящего и кто исповедует иудаизм или атеист.
ГДЕ РЕШЕНИЯ ЕВРОПЕЙСКИХ СУДОВ ПО ПРОТОКОЛАМ СИОНСКИХ МУДРЕЦОВ?
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Повідомлення Додано: П'ят 06 вер, 2019 06:15

  shapo написав:Пока ясно видно, что ты мерзкий лжец и грязный провокатор, лже-вояка и импотент

Иди сделай физзарядку и обливание холодной водой. Гаденький ты человечек. А еще еврей ... Позоришь тут свою нацию. У меня уже скоро отбой. Завтра уже буду разбирать тут твою никчемность и всю подлость ваших Протоколов сионских мудрецов. Готовься.

:lol: :lol: :lol:
Libo
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