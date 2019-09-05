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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: П'ят 06 вер, 2019 06:02
shapo написав:
Мерзкий лжец и грязный провокатор, мой сын служил срочную военным врачом в подразделении Гивати, в т. ч. в операции Несокрушимая скала в июле 2014г за что награждён медалью
Йозеф Менгеле в Освенциме тоже был военным врачом, тоже орденоносец, но на его руках кровь 400 тыс. людей. Ты должен был слышать. Потом окажется, что и сынок твой тоже такой же … Так что молчало бы … Стыдно должно быть за такую семейку ...
Яка хата, такий тин, який батько, такий син.
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Libo
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Додано: П'ят 06 вер, 2019 06:06
Libo написав:
Я отрицал Холокост?
Отнюдь.
Я только сказал, что в его организации виноват... еврей Шикльгрубер, он же Адольф Гитлер.
Ты обвиняешь в расстрелах евреев украинцев, но забываешь при этом, что всех евреев в нацистских лагерях в газовые камеры гнали сами евреи, раздевали жертв, закрывали двери в камеры и откручивали газовые краны … Про еврейских капо или Kazetpolizei в лагерях знаешь или тебе рассказать?
Почему в геноциде обвиняете украинцев, а про себя молчите? Евреи убили евреев в тысячи раз больше, чем украинцы.
Мерзкий лжец, а чего только про Гитлера, еще и про Эйхмана расскажи или выкреста Торквемада.
В нацистских лагерях,оказывается, евреи встречали поезда которые из гетто отправили тоже евреи, охраняли лагеря Освенциме, Треблинке, Майданеке и пр. тоже евреи.
Евреи же расстреливали капо и вообще придумали все расовые законы в 1933г в Германии , а в 1942г утвердили окончательное решение еврейского вопроса в Ванзее.
В украинском голодоморе забирали спрятанное зерно украинцы же из соседнего села, а вовсе не евреи-коммунисты которые бы его никогда не нашли, да и не было их столько.
Так это украинцы сами себе устроили голодомор?
А сколько расстрелов было во Львове в тюрьмах с 1939 по 1941г и сколько там было расстреляно евреев и поляков?
Ты давай решения европейских судов о Протоколов сионских мудрецов, мерзкий лжец, а не переводи стрелки
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Додано: П'ят 06 вер, 2019 06:07
shapo написав:
У тебя, чмо, забыл спросить когда ещё при СССР переехал из одной советской республики в другую.
Не сомневаюсь. С молоду гоняют отовсюду, никому такой еврейский *г**** не нужен. Даже Израиль к себе не пустил. Встань перед моей Украиной на колени, что приютила и кормит такую никчему и бездарь.
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Libo
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Додано: П'ят 06 вер, 2019 06:08
Libo написав: shapo написав:
Мерзкий лжец и грязный провокатор, мой сын служил срочную военным врачом в подразделении Гивати, в т. ч. в операции Несокрушимая скала в июле 2014г за что награждён медалью
Йозеф Менгеле в Освенциме тоже был военным врачом, тоже орденоносец, но на его руках кровь 400 тыс. людей. Ты должен был слышать. Потом окажется, что и сынок твой тоже такой же … Так что молчало бы … Стыдно должно быть за такую семейку ...
Яка хата, такий тин, який батько, такий син.
Пока ясно видно, что ты мерзкий лжец и грязный провокатор, лже-вояка и импотент
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Додано: П'ят 06 вер, 2019 06:10
Libo написав: shapo написав:
У тебя, чмо, забыл спросить когда ещё при СССР переехал из одной советской республики в другую.
Не сомневаюсь. С молоду гоняют отовсюду, никому такой еврейский *г**** не нужен. Даже Израиль к себе не пустил. Встань перед моей Украиной на колени, что приютила и кормит такую никчему и бездарь.
Т.е. когда ты вештаешься по миру это тебя не выгнали с Украины?
Израиль пускает всех у кого есть минимум четверть еврейской крови, у кого нет уголовного прошлого или тем более настоящего и кто исповедует иудаизм или атеист.
ГДЕ РЕШЕНИЯ ЕВРОПЕЙСКИХ СУДОВ ПО ПРОТОКОЛАМ СИОНСКИХ МУДРЕЦОВ?
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Додано: П'ят 06 вер, 2019 06:15
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Додано: П'ят 06 вер, 2019 06:17
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Додано: П'ят 06 вер, 2019 06:25
Libo написав:
ЗЫ А вот и не импотент
Нормальный мужчина никогда не хвалится своими сексуальными подвигами - это основной признак импотента.
А когда еще и оправдывается, значит, это сто процентов так
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Додано: П'ят 06 вер, 2019 06:28
Libo написав: shapo написав:
Пока ясно видно, что ты мерзкий лжец и грязный провокатор, лже-вояка и импотент
Иди сделай физзарядку и обливание холодной водой. Гаденький ты человечек. А еще еврей ... Позоришь тут свою нацию. У меня уже скоро отбой. Завтра уже буду разбирать тут твою никчемность и всю подлость ваших Протоколов сионских мудрецов. Готовься.
Иди повесься в сортире и наконец на радость окружающим закончи свою мерзкую бездарную жизнь в которой нет упоминаний ни про жену, ни про детей,в которой только одни шлюхи к коим и ты относишься
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Додано: П'ят 06 вер, 2019 06:40
Ethereum написав:
Все красиво розписано))
"1. Информация о розыске Рената Кузьмина, последние пять лет проживавшего в РФ и в Крыму, исчезла с сайта МВД. «Противник хунты и барыги» очень полезен зеленой братве, поэтому в парламенте он будет во что бы то ни стало. Министр-патриот Арсен Аваков контролирует ситуацию лично.
2. Отставной офицер Александр Ракушин, собиравший разведданные и вербовавший СБУшников по заданию соседней страны, освобожден из-под стражи.
3. Владимир Цемах, лично причастный к уничтожению «Боинга», ключевой свидетель для Гааги, переквалифицированный в подозреваемого, отпущен под личное обязательство. Следующий шаг - обмен с «повстанцами». Так захотели в Кремле. А для Зе желание Кремля - закон. Вопреки маскулинным селфи, распальцовке, металлу в голосе и грозному «Я сказал!!!».
Человеку, чьи показания способны кардинальным образом повлиять на содержание приговора, просто не дадут заговорить.
А что так? - спросите вы. А ничего. В Украину вернулась любимая портянка Зепиздента и, что важнее, Бени-кукловода. Вернулась и уже развернулась, как мечтала истекавшая изо всех дыр политическая шаланда (с) Зила Габуцкая. Развернулась под улюлюканье «патриотов», не видевших перед собой ничего, кроме фекалий Шария-Дубинского из каждого утюга.
Настанет день - они еще объявят Захарченко, Пушилина, Матарыло национальными героями. За самоотверженную борьбу с хунтой шоколадных барыг.
Лайкайте дальше свою портянку, беспозвоночные зелепупики.
«Ви зробили це разом»."
Не выдавайте свои желания за действительность. Лучше спойте с шариковыми-портниковыми петрушке гимн, а лучше два гимна
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