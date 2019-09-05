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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 3897389838993900> Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували: Опитування закінчилось Нед 21 лип, 2019 12:54 Політичні дискусії 7.1 5 216 Аграрна партія України 2% 4 Батьківщина 3% 6 Голос 16% 35 Громадянська позиція 7% 15 Європейська Солідарність 26% 57 Опозиційна платформа - За життя 7% 16 Опозиційний блок 2% 5 Радикальна партія 0% 1 Самопоміч 1% 2 Свобода 5% 10 Сила і честь 1% 3 Слуга народу 20% 44 Українська стратегія 0 0 Інша 8% 18 Всього голосів : 216 Додано: П'ят 06 вер, 2019 05:41 shapo написав: Для такого военного хероя в прошлом как ты ( если верить всей той ахинеи что ты тут накропал)стыдно хвастаться своими поездками за границу и купленной любовью у представителей этой древней профессии доказывая кому-то что ты еще не импотент.

Нужно было еще 5 лет назад как истинному патриоту сформировать из местных патриотов и,как правило, порохоботов, взвод и воевать вначале на Донбассе, а потом в Крыму до победного конца, т.е. изгнания России.

А вы тут, сраные "патриоты", только языком ляпаете когда гибнут другие Для такого военного хероя в прошлом как ты ( если верить всей той ахинеи что ты тут накропал)стыдно хвастаться своими поездками за границу и купленной любовью у представителей этой древней профессии доказывая кому-то что ты еще не импотент.Нужно было еще 5 лет назад как истинному патриоту сформировать из местных патриотов и,как правило, порохоботов, взвод и воевать вначале на Донбассе, а потом в Крыму до победного конца, т.е. изгнания России.А вы тут, сраные "патриоты", только языком ляпаете когда гибнут другие



Я в своей жизни нормально повоевал и стараюсь помогать по максимуму своему народу. Езжу, но свой народ и страну не бросил. В отличии от тебя. А ты был презренен и изгнан отовсюду, как бродячая безродная падаль. Тебя приютила Украины, а ты подонок еще гадишь на нее. Чего в свой любимый Израиль не валишь? Да потому что не хочешь жить среди таких же, как сам. Я в своей жизни нормально повоевал и стараюсь помогать по максимуму своему народу. Езжу, но свой народ и страну не бросил. В отличии от тебя. А ты был презренен и изгнан отовсюду, как бродячая безродная падаль. Тебя приютила Украины, а ты подонок еще гадишь на нее. Чего в свой любимый Израиль не валишь? Да потому что не хочешь жить среди таких же, как сам. Libo 2

Повідомлень: 7311 З нами з: 14.11.11 Подякував: 313 раз. Подякували: 3650 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 06 вер, 2019 05:50 Libo написав: А про сына убийцу мирных граждан не Либо выдумал.

Он сам нам рассказывал, что вырастил палача, который сейчас в израильской армии убивает мирных жителей, живущих А про сына убийцу мирных граждан не Либо выдумал.Он сам нам рассказывал, что вырастил палача, который сейчас в израильской армии убивает мирных жителей, живущих



Мерзкий лжец и грязный провокатор, мой сын служил срочную военным врачом в подразделении Гивати, в т. ч. в операции Несокрушимая скала в июле 2014г за что награждён медалью Мерзкий лжец и грязный провокатор, мой сын служил срочную военным врачом в подразделении Гивати, в т. ч. в операции Несокрушимая скала в июле 2014г за что награждён медалью Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 1849 З нами з: 29.05.18 Подякував: 77 раз. Подякували: 511 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 06 вер, 2019 05:51 shapo написав: Да в большинстве стран европы ты сядешь в тюрьму за отрицание Холокоста, диванный вояка. Да в большинстве стран европы ты сядешь в тюрьму за отрицание Холокоста, диванный вояка.



Я отрицал Холокост?

Отнюдь.

Я только сказал, что в его организации виноват... еврей Шикльгрубер, он же Адольф Гитлер.

Ты обвиняешь в расстрелах евреев украинцев, но забываешь при этом, что всех евреев в нацистских лагерях в газовые камеры гнали сами евреи, раздевали жертв, закрывали двери в камеры и откручивали газовые краны … Про еврейских капо или Kazetpolizei в лагерях знаешь или тебе рассказать?

Почему в геноциде обвиняете украинцев, а про себя молчите? Евреи убили евреев в тысячи раз больше, чем украинцы. Я отрицал Холокост?Отнюдь.Я только сказал, что в его организации виноват... еврей Шикльгрубер, он же Адольф Гитлер.Ты обвиняешь в расстрелах евреев украинцев, но забываешь при этом, что всех евреев в нацистских лагерях в газовые камеры гнали сами евреи, раздевали жертв, закрывали двери в камеры и откручивали газовые краны … Про еврейских капо или Kazetpolizei в лагерях знаешь или тебе рассказать?Почему в геноциде обвиняете украинцев, а про себя молчите? Евреи убили евреев в тысячи раз больше, чем украинцы. Libo 2

Повідомлень: 7311 З нами з: 14.11.11 Подякував: 313 раз. Подякували: 3650 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 06 вер, 2019 05:53 Libo написав:

Я в своей жизни нормально повоевал и стараюсь помогать по максимуму своему народу. Езжу, но свой народ и страну не бросил. В отличии от тебя. А ты был презренен и изгнан отовсюду, как бродячая безродная падаль. Тебя приютила Украины, а ты подонок еще гадишь на нее. Чего в свой любимый Израиль не валишь? Да потому что не хочешь жить среди таких же, как сам. Я в своей жизни нормально повоевал и стараюсь помогать по максимуму своему народу. Езжу, но свой народ и страну не бросил. В отличии от тебя. А ты был презренен и изгнан отовсюду, как бродячая безродная падаль. Тебя приютила Украины, а ты подонок еще гадишь на нее. Чего в свой любимый Израиль не валишь? Да потому что не хочешь жить среди таких же, как сам.

У тебя, чмо, забыл спросить когда ещё при СССР переехал из одной советской республики в другую.

На шлюх здоровья хватает, а воевать уже нет, херой диванный? У тебя, чмо, забыл спросить когда ещё при СССР переехал из одной советской республики в другую.На шлюх здоровья хватает, а воевать уже нет, херой диванный? Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 1849 З нами з: 29.05.18 Подякував: 77 раз. Подякували: 511 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 06 вер, 2019 06:02 shapo написав: Мерзкий лжец и грязный провокатор, мой сын служил срочную военным врачом в подразделении Гивати, в т. ч. в операции Несокрушимая скала в июле 2014г за что награждён медалью Мерзкий лжец и грязный провокатор, мой сын служил срочную военным врачом в подразделении Гивати, в т. ч. в операции Несокрушимая скала в июле 2014г за что награждён медалью





Йозеф Менгеле в Освенциме тоже был военным врачом, тоже орденоносец, но на его руках кровь 400 тыс. людей. Ты должен был слышать. Потом окажется, что и сынок твой тоже такой же … Так что молчало бы … Стыдно должно быть за такую семейку ...

Яка хата, такий тин, який батько, такий син. Йозеф Менгеле в Освенциме тоже был военным врачом, тоже орденоносец, но на его руках кровь 400 тыс. людей. Ты должен был слышать. Потом окажется, что и сынок твой тоже такой же … Так что молчало бы … Стыдно должно быть за такую семейку ...Яка хата, такий тин, який батько, такий син. Libo 2

Повідомлень: 7311 З нами з: 14.11.11 Подякував: 313 раз. Подякували: 3650 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 06 вер, 2019 06:06 Libo написав: Я отрицал Холокост?

Отнюдь.

Я только сказал, что в его организации виноват... еврей Шикльгрубер, он же Адольф Гитлер.

Ты обвиняешь в расстрелах евреев украинцев, но забываешь при этом, что всех евреев в нацистских лагерях в газовые камеры гнали сами евреи, раздевали жертв, закрывали двери в камеры и откручивали газовые краны … Про еврейских капо или Kazetpolizei в лагерях знаешь или тебе рассказать?

Почему в геноциде обвиняете украинцев, а про себя молчите? Евреи убили евреев в тысячи раз больше, чем украинцы. Я отрицал Холокост?Отнюдь.Я только сказал, что в его организации виноват... еврей Шикльгрубер, он же Адольф Гитлер.Ты обвиняешь в расстрелах евреев украинцев, но забываешь при этом, что всех евреев в нацистских лагерях в газовые камеры гнали сами евреи, раздевали жертв, закрывали двери в камеры и откручивали газовые краны … Про еврейских капо или Kazetpolizei в лагерях знаешь или тебе рассказать?Почему в геноциде обвиняете украинцев, а про себя молчите? Евреи убили евреев в тысячи раз больше, чем украинцы.



Мерзкий лжец, а чего только про Гитлера, еще и про Эйхмана расскажи или выкреста Торквемада.

В нацистских лагерях,оказывается, евреи встречали поезда которые из гетто отправили тоже евреи, охраняли лагеря Освенциме, Треблинке, Майданеке и пр. тоже евреи.

Евреи же расстреливали капо и вообще придумали все расовые законы в 1933г в Германии , а в 1942г утвердили окончательное решение еврейского вопроса в Ванзее.

В украинском голодоморе забирали спрятанное зерно украинцы же из соседнего села, а вовсе не евреи-коммунисты которые бы его никогда не нашли, да и не было их столько.

Так это украинцы сами себе устроили голодомор?

А сколько расстрелов было во Львове в тюрьмах с 1939 по 1941г и сколько там было расстреляно евреев и поляков?

Ты давай решения европейских судов о Протоколов сионских мудрецов, мерзкий лжец, а не переводи стрелки Мерзкий лжец, а чего только про Гитлера, еще и про Эйхмана расскажи или выкреста Торквемада.В нацистских лагерях,оказывается, евреи встречали поезда которые из гетто отправили тоже евреи, охраняли лагеря Освенциме, Треблинке, Майданеке и пр. тоже евреи.Евреи же расстреливали капо и вообще придумали все расовые законы в 1933г в Германии , а в 1942г утвердили окончательное решение еврейского вопроса в Ванзее.В украинском голодоморе забирали спрятанное зерно украинцы же из соседнего села, а вовсе не евреи-коммунисты которые бы его никогда не нашли, да и не было их столько.Так это украинцы сами себе устроили голодомор?А сколько расстрелов было во Львове в тюрьмах с 1939 по 1941г и сколько там было расстреляно евреев и поляков?Ты давай решения европейских судов о Протоколов сионских мудрецов, мерзкий лжец, а не переводи стрелки Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 1849 З нами з: 29.05.18 Подякував: 77 раз. Подякували: 511 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 06 вер, 2019 06:07 shapo написав: У тебя, чмо, забыл спросить когда ещё при СССР переехал из одной советской республики в другую.

У тебя, чмо, забыл спросить когда ещё при СССР переехал из одной советской республики в другую.



Не сомневаюсь. С молоду гоняют отовсюду, никому такой еврейский *г**** не нужен. Даже Израиль к себе не пустил. Встань перед моей Украиной на колени, что приютила и кормит такую никчему и бездарь. Не сомневаюсь. С молоду гоняют отовсюду, никому такой еврейский *г**** не нужен. Даже Израиль к себе не пустил. Встань перед моей Украиной на колени, что приютила и кормит такую никчему и бездарь. Libo 2

Повідомлень: 7311 З нами з: 14.11.11 Подякував: 313 раз. Подякували: 3650 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 06 вер, 2019 06:08 Libo написав: shapo написав: Мерзкий лжец и грязный провокатор, мой сын служил срочную военным врачом в подразделении Гивати, в т. ч. в операции Несокрушимая скала в июле 2014г за что награждён медалью Мерзкий лжец и грязный провокатор, мой сын служил срочную военным врачом в подразделении Гивати, в т. ч. в операции Несокрушимая скала в июле 2014г за что награждён медалью





Йозеф Менгеле в Освенциме тоже был военным врачом, тоже орденоносец, но на его руках кровь 400 тыс. людей. Ты должен был слышать. Потом окажется, что и сынок твой тоже такой же … Так что молчало бы … Стыдно должно быть за такую семейку ...

Яка хата, такий тин, який батько, такий син. Йозеф Менгеле в Освенциме тоже был военным врачом, тоже орденоносец, но на его руках кровь 400 тыс. людей. Ты должен был слышать. Потом окажется, что и сынок твой тоже такой же … Так что молчало бы … Стыдно должно быть за такую семейку ...Яка хата, такий тин, який батько, такий син.



Пока ясно видно, что ты мерзкий лжец и грязный провокатор, лже-вояка и импотент Пока ясно видно, что ты мерзкий лжец и грязный провокатор, лже-вояка и импотент Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 1849 З нами з: 29.05.18 Подякував: 77 раз. Подякували: 511 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 06 вер, 2019 06:10 Libo написав: shapo написав: У тебя, чмо, забыл спросить когда ещё при СССР переехал из одной советской республики в другую.

У тебя, чмо, забыл спросить когда ещё при СССР переехал из одной советской республики в другую.



Не сомневаюсь. С молоду гоняют отовсюду, никому такой еврейский *г**** не нужен. Даже Израиль к себе не пустил. Встань перед моей Украиной на колени, что приютила и кормит такую никчему и бездарь. Не сомневаюсь. С молоду гоняют отовсюду, никому такой еврейский *г**** не нужен. Даже Израиль к себе не пустил. Встань перед моей Украиной на колени, что приютила и кормит такую никчему и бездарь.



Т.е. когда ты вештаешься по миру это тебя не выгнали с Украины?

Израиль пускает всех у кого есть минимум четверть еврейской крови, у кого нет уголовного прошлого или тем более настоящего и кто исповедует иудаизм или атеист.

ГДЕ РЕШЕНИЯ ЕВРОПЕЙСКИХ СУДОВ ПО ПРОТОКОЛАМ СИОНСКИХ МУДРЕЦОВ? Т.е. когда ты вештаешься по миру это тебя не выгнали с Украины?Израиль пускает всех у кого есть минимум четверть еврейской крови, у кого нет уголовного прошлого или тем более настоящего и кто исповедует иудаизм или атеист.ГДЕ РЕШЕНИЯ ЕВРОПЕЙСКИХ СУДОВ ПО ПРОТОКОЛАМ СИОНСКИХ МУДРЕЦОВ? Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 1849 З нами з: 29.05.18 Подякував: 77 раз. Подякували: 511 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 06 вер, 2019 06:15 shapo написав: Пока ясно видно, что ты мерзкий лжец и грязный провокатор, лже-вояка и импотент Пока ясно видно, что ты мерзкий лжец и грязный провокатор, лже-вояка и импотент

Иди сделай физзарядку и обливание холодной водой. Гаденький ты человечек. А еще еврей ... Позоришь тут свою нацию. У меня уже скоро отбой. Завтра уже буду разбирать тут твою никчемность и всю подлость ваших Протоколов сионских мудрецов. Готовься.



Иди сделай физзарядку и обливание холодной водой. Гаденький ты человечек. А еще еврей ... Позоришь тут свою нацию. У меня уже скоро отбой. Завтра уже буду разбирать тут твою никчемность и всю подлость ваших Протоколов сионских мудрецов. Готовься. Libo 2

Повідомлень: 7311 З нами з: 14.11.11 Подякував: 313 раз. Подякували: 3650 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 3897389838993900> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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