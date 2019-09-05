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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: П'ят 06 вер, 2019 05:41
shapo написав:
Для такого военного хероя в прошлом как ты ( если верить всей той ахинеи что ты тут накропал)стыдно хвастаться своими поездками за границу и купленной любовью у представителей этой древней профессии доказывая кому-то что ты еще не импотент.
Нужно было еще 5 лет назад как истинному патриоту сформировать из местных патриотов и,как правило, порохоботов, взвод и воевать вначале на Донбассе, а потом в Крыму до победного конца, т.е. изгнания России.
А вы тут, сраные "патриоты", только языком ляпаете когда гибнут другие
Я в своей жизни нормально повоевал и стараюсь помогать по максимуму своему народу. Езжу, но свой народ и страну не бросил. В отличии от тебя. А ты был презренен и изгнан отовсюду, как бродячая безродная падаль. Тебя приютила Украины, а ты подонок еще гадишь на нее. Чего в свой любимый Израиль не валишь? Да потому что не хочешь жить среди таких же, как сам.
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Додано: П'ят 06 вер, 2019 05:50
Libo написав:
А про сына убийцу мирных граждан не Либо выдумал.
Он сам нам рассказывал, что вырастил палача, который сейчас в израильской армии убивает мирных жителей, живущих
Мерзкий лжец и грязный провокатор, мой сын служил срочную военным врачом в подразделении Гивати, в т. ч. в операции Несокрушимая скала в июле 2014г за что награждён медалью
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Додано: П'ят 06 вер, 2019 05:51
shapo написав:
Да в большинстве стран европы ты сядешь в тюрьму за отрицание Холокоста, диванный вояка.
Я отрицал Холокост?
Отнюдь.
Я только сказал, что в его организации виноват... еврей Шикльгрубер, он же Адольф Гитлер.
Ты обвиняешь в расстрелах евреев украинцев, но забываешь при этом, что всех евреев в нацистских лагерях в газовые камеры гнали сами евреи, раздевали жертв, закрывали двери в камеры и откручивали газовые краны … Про еврейских капо или Kazetpolizei в лагерях знаешь или тебе рассказать?
Почему в геноциде обвиняете украинцев, а про себя молчите? Евреи убили евреев в тысячи раз больше, чем украинцы.
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Додано: П'ят 06 вер, 2019 05:53
Libo написав:
Я в своей жизни нормально повоевал и стараюсь помогать по максимуму своему народу. Езжу, но свой народ и страну не бросил. В отличии от тебя. А ты был презренен и изгнан отовсюду, как бродячая безродная падаль. Тебя приютила Украины, а ты подонок еще гадишь на нее. Чего в свой любимый Израиль не валишь? Да потому что не хочешь жить среди таких же, как сам.
У тебя, чмо, забыл спросить когда ещё при СССР переехал из одной советской республики в другую.
На шлюх здоровья хватает, а воевать уже нет, херой диванный?
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Додано: П'ят 06 вер, 2019 06:02
shapo написав:
Мерзкий лжец и грязный провокатор, мой сын служил срочную военным врачом в подразделении Гивати, в т. ч. в операции Несокрушимая скала в июле 2014г за что награждён медалью
Йозеф Менгеле в Освенциме тоже был военным врачом, тоже орденоносец, но на его руках кровь 400 тыс. людей. Ты должен был слышать. Потом окажется, что и сынок твой тоже такой же … Так что молчало бы … Стыдно должно быть за такую семейку ...
Яка хата, такий тин, який батько, такий син.
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Додано: П'ят 06 вер, 2019 06:06
Libo написав:
Я отрицал Холокост?
Отнюдь.
Я только сказал, что в его организации виноват... еврей Шикльгрубер, он же Адольф Гитлер.
Ты обвиняешь в расстрелах евреев украинцев, но забываешь при этом, что всех евреев в нацистских лагерях в газовые камеры гнали сами евреи, раздевали жертв, закрывали двери в камеры и откручивали газовые краны … Про еврейских капо или Kazetpolizei в лагерях знаешь или тебе рассказать?
Почему в геноциде обвиняете украинцев, а про себя молчите? Евреи убили евреев в тысячи раз больше, чем украинцы.
Мерзкий лжец, а чего только про Гитлера, еще и про Эйхмана расскажи или выкреста Торквемада.
В нацистских лагерях,оказывается, евреи встречали поезда которые из гетто отправили тоже евреи, охраняли лагеря Освенциме, Треблинке, Майданеке и пр. тоже евреи.
Евреи же расстреливали капо и вообще придумали все расовые законы в 1933г в Германии , а в 1942г утвердили окончательное решение еврейского вопроса в Ванзее.
В украинском голодоморе забирали спрятанное зерно украинцы же из соседнего села, а вовсе не евреи-коммунисты которые бы его никогда не нашли, да и не было их столько.
Так это украинцы сами себе устроили голодомор?
А сколько расстрелов было во Львове в тюрьмах с 1939 по 1941г и сколько там было расстреляно евреев и поляков?
Ты давай решения европейских судов о Протоколов сионских мудрецов, мерзкий лжец, а не переводи стрелки
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Додано: П'ят 06 вер, 2019 06:07
shapo написав:
У тебя, чмо, забыл спросить когда ещё при СССР переехал из одной советской республики в другую.
Не сомневаюсь. С молоду гоняют отовсюду, никому такой еврейский *г**** не нужен. Даже Израиль к себе не пустил. Встань перед моей Украиной на колени, что приютила и кормит такую никчему и бездарь.
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Додано: П'ят 06 вер, 2019 06:08
Libo написав: shapo написав:
Мерзкий лжец и грязный провокатор, мой сын служил срочную военным врачом в подразделении Гивати, в т. ч. в операции Несокрушимая скала в июле 2014г за что награждён медалью
Йозеф Менгеле в Освенциме тоже был военным врачом, тоже орденоносец, но на его руках кровь 400 тыс. людей. Ты должен был слышать. Потом окажется, что и сынок твой тоже такой же … Так что молчало бы … Стыдно должно быть за такую семейку ...
Яка хата, такий тин, який батько, такий син.
Пока ясно видно, что ты мерзкий лжец и грязный провокатор, лже-вояка и импотент
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Додано: П'ят 06 вер, 2019 06:10
Libo написав: shapo написав:
У тебя, чмо, забыл спросить когда ещё при СССР переехал из одной советской республики в другую.
Не сомневаюсь. С молоду гоняют отовсюду, никому такой еврейский *г**** не нужен. Даже Израиль к себе не пустил. Встань перед моей Украиной на колени, что приютила и кормит такую никчему и бездарь.
Т.е. когда ты вештаешься по миру это тебя не выгнали с Украины?
Израиль пускает всех у кого есть минимум четверть еврейской крови, у кого нет уголовного прошлого или тем более настоящего и кто исповедует иудаизм или атеист.
ГДЕ РЕШЕНИЯ ЕВРОПЕЙСКИХ СУДОВ ПО ПРОТОКОЛАМ СИОНСКИХ МУДРЕЦОВ?
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Додано: П'ят 06 вер, 2019 06:15
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