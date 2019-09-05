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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: П'ят 06 вер, 2019 06:15
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Libo
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Додано: П'ят 06 вер, 2019 06:17
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Libo
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Додано: П'ят 06 вер, 2019 06:25
Libo написав:
ЗЫ А вот и не импотент
Нормальный мужчина никогда не хвалится своими сексуальными подвигами - это основной признак импотента.
А когда еще и оправдывается, значит, это сто процентов так
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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shapo
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Додано: П'ят 06 вер, 2019 06:28
Libo написав: shapo написав:
Пока ясно видно, что ты мерзкий лжец и грязный провокатор, лже-вояка и импотент
Иди сделай физзарядку и обливание холодной водой. Гаденький ты человечек. А еще еврей ... Позоришь тут свою нацию. У меня уже скоро отбой. Завтра уже буду разбирать тут твою никчемность и всю подлость ваших Протоколов сионских мудрецов. Готовься.
Иди повесься в сортире и наконец на радость окружающим закончи свою мерзкую бездарную жизнь в которой нет упоминаний ни про жену, ни про детей,в которой только одни шлюхи к коим и ты относишься
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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shapo
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Додано: П'ят 06 вер, 2019 06:40
Ethereum написав:
Все красиво розписано))
"1. Информация о розыске Рената Кузьмина, последние пять лет проживавшего в РФ и в Крыму, исчезла с сайта МВД. «Противник хунты и барыги» очень полезен зеленой братве, поэтому в парламенте он будет во что бы то ни стало. Министр-патриот Арсен Аваков контролирует ситуацию лично.
2. Отставной офицер Александр Ракушин, собиравший разведданные и вербовавший СБУшников по заданию соседней страны, освобожден из-под стражи.
3. Владимир Цемах, лично причастный к уничтожению «Боинга», ключевой свидетель для Гааги, переквалифицированный в подозреваемого, отпущен под личное обязательство. Следующий шаг - обмен с «повстанцами». Так захотели в Кремле. А для Зе желание Кремля - закон. Вопреки маскулинным селфи, распальцовке, металлу в голосе и грозному «Я сказал!!!».
Человеку, чьи показания способны кардинальным образом повлиять на содержание приговора, просто не дадут заговорить.
А что так? - спросите вы. А ничего. В Украину вернулась любимая портянка Зепиздента и, что важнее, Бени-кукловода. Вернулась и уже развернулась, как мечтала истекавшая изо всех дыр политическая шаланда (с) Зила Габуцкая. Развернулась под улюлюканье «патриотов», не видевших перед собой ничего, кроме фекалий Шария-Дубинского из каждого утюга.
Настанет день - они еще объявят Захарченко, Пушилина, Матарыло национальными героями. За самоотверженную борьбу с хунтой шоколадных барыг.
Лайкайте дальше свою портянку, беспозвоночные зелепупики.
«Ви зробили це разом»."
Не выдавайте свои желания за действительность. Лучше спойте с шариковыми-портниковыми петрушке гимн, а лучше два гимна
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innamax2008
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