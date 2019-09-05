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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 3897389838993900 Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували: Опитування закінчилось Нед 21 лип, 2019 12:54 Політичні дискусії 7.1 5 216 Аграрна партія України 2% 4 Батьківщина 3% 6 Голос 16% 35 Громадянська позиція 7% 15 Європейська Солідарність 26% 57 Опозиційна платформа - За життя 7% 16 Опозиційний блок 2% 5 Радикальна партія 0% 1 Самопоміч 1% 2 Свобода 5% 10 Сила і честь 1% 3 Слуга народу 20% 44 Українська стратегія 0 0 Інша 8% 18 Всього голосів : 216 Додано: П'ят 06 вер, 2019 06:15 shapo написав: Пока ясно видно, что ты мерзкий лжец и грязный провокатор, лже-вояка и импотент Пока ясно видно, что ты мерзкий лжец и грязный провокатор, лже-вояка и импотент

Иди сделай физзарядку и обливание холодной водой. Гаденький ты человечек. А еще еврей ... Позоришь тут свою нацию. У меня уже скоро отбой. Завтра уже буду разбирать тут твою никчемность и всю подлость ваших Протоколов сионских мудрецов. Готовься.



Иди сделай физзарядку и обливание холодной водой. Гаденький ты человечек. А еще еврей ... Позоришь тут свою нацию. У меня уже скоро отбой. Завтра уже буду разбирать тут твою никчемность и всю подлость ваших Протоколов сионских мудрецов. Готовься. Libo 2

Повідомлень: 7311 З нами з: 14.11.11 Подякував: 313 раз. Подякували: 3650 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 06 вер, 2019 06:17



ЗЫ А вот и не импотент … Libo 2

Повідомлень: 7311 З нами з: 14.11.11 Подякував: 313 раз. Подякували: 3650 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 06 вер, 2019 06:25 Libo написав: ЗЫ А вот и не импотент ЗЫ А вот и не импотент



Нормальный мужчина никогда не хвалится своими сексуальными подвигами - это основной признак импотента.

А когда еще и оправдывается, значит, это сто процентов так Нормальный мужчина никогда не хвалится своими сексуальными подвигами - это основной признак импотента.А когда еще и оправдывается, значит, это сто процентов так Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 1850 З нами з: 29.05.18 Подякував: 77 раз. Подякували: 511 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 06 вер, 2019 06:28 Libo написав: shapo написав: Пока ясно видно, что ты мерзкий лжец и грязный провокатор, лже-вояка и импотент Пока ясно видно, что ты мерзкий лжец и грязный провокатор, лже-вояка и импотент



Иди сделай физзарядку и обливание холодной водой. Гаденький ты человечек. А еще еврей ... Позоришь тут свою нацию. У меня уже скоро отбой. Завтра уже буду разбирать тут твою никчемность и всю подлость ваших Протоколов сионских мудрецов. Готовься.

Иди сделай физзарядку и обливание холодной водой. Гаденький ты человечек. А еще еврей ... Позоришь тут свою нацию. У меня уже скоро отбой. Завтра уже буду разбирать тут твою никчемность и всю подлость ваших Протоколов сионских мудрецов. Готовься.



Иди повесься в сортире и наконец на радость окружающим закончи свою мерзкую бездарную жизнь в которой нет упоминаний ни про жену, ни про детей,в которой только одни шлюхи к коим и ты относишься Иди повесься в сортире и наконец на радость окружающим закончи свою мерзкую бездарную жизнь в которой нет упоминаний ни про жену, ни про детей,в которой только одни шлюхи к коим и ты относишься Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 1850 З нами з: 29.05.18 Подякував: 77 раз. Подякували: 511 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 06 вер, 2019 06:40 Ethereum написав: Все красиво розписано))



"1. Информация о розыске Рената Кузьмина, последние пять лет проживавшего в РФ и в Крыму, исчезла с сайта МВД. «Противник хунты и барыги» очень полезен зеленой братве, поэтому в парламенте он будет во что бы то ни стало. Министр-патриот Арсен Аваков контролирует ситуацию лично.



2. Отставной офицер Александр Ракушин, собиравший разведданные и вербовавший СБУшников по заданию соседней страны, освобожден из-под стражи.



3. Владимир Цемах, лично причастный к уничтожению «Боинга», ключевой свидетель для Гааги, переквалифицированный в подозреваемого, отпущен под личное обязательство. Следующий шаг - обмен с «повстанцами». Так захотели в Кремле. А для Зе желание Кремля - закон. Вопреки маскулинным селфи, распальцовке, металлу в голосе и грозному «Я сказал!!!».



Человеку, чьи показания способны кардинальным образом повлиять на содержание приговора, просто не дадут заговорить.



А что так? - спросите вы. А ничего. В Украину вернулась любимая портянка Зепиздента и, что важнее, Бени-кукловода. Вернулась и уже развернулась, как мечтала истекавшая изо всех дыр политическая шаланда (с) Зила Габуцкая. Развернулась под улюлюканье «патриотов», не видевших перед собой ничего, кроме фекалий Шария-Дубинского из каждого утюга.



Настанет день - они еще объявят Захарченко, Пушилина, Матарыло национальными героями. За самоотверженную борьбу с хунтой шоколадных барыг.



Лайкайте дальше свою портянку, беспозвоночные зелепупики.



«Ви зробили це разом»." Все красиво розписано))"1. Информация о розыске Рената Кузьмина, последние пять лет проживавшего в РФ и в Крыму, исчезла с сайта МВД. «Противник хунты и барыги» очень полезен зеленой братве, поэтому в парламенте он будет во что бы то ни стало. Министр-патриот Арсен Аваков контролирует ситуацию лично.2. Отставной офицер Александр Ракушин, собиравший разведданные и вербовавший СБУшников по заданию соседней страны, освобожден из-под стражи.3. Владимир Цемах, лично причастный к уничтожению «Боинга», ключевой свидетель для Гааги, переквалифицированный в подозреваемого, отпущен под личное обязательство. Следующий шаг - обмен с «повстанцами». Так захотели в Кремле. А для Зе желание Кремля - закон. Вопреки маскулинным селфи, распальцовке, металлу в голосе и грозному «Я сказал!!!».Человеку, чьи показания способны кардинальным образом повлиять на содержание приговора, просто не дадут заговорить.А что так? - спросите вы. А ничего. В Украину вернулась любимая портянка Зепиздента и, что важнее, Бени-кукловода. Вернулась и уже развернулась, как мечтала истекавшая изо всех дыр политическая шаланда (с) Зила Габуцкая. Развернулась под улюлюканье «патриотов», не видевших перед собой ничего, кроме фекалий Шария-Дубинского из каждого утюга.Настанет день - они еще объявят Захарченко, Пушилина, Матарыло национальными героями. За самоотверженную борьбу с хунтой шоколадных барыг.Лайкайте дальше свою портянку, беспозвоночные зелепупики.«Ви зробили це разом»."

Не выдавайте свои желания за действительность. Лучше спойте с шариковыми-портниковыми петрушке гимн, а лучше два гимна Не выдавайте свои желания за действительность. Лучше спойте с шариковыми-портниковыми петрушке гимн, а лучше два гимна innamax2008

Повідомлень: 341 З нами з: 11.04.18 Подякував: 5 раз. Подякували: 97 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 3897389838993900 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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