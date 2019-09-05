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Макроекономіка України.
Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3897389838993900

Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували:

Опитування закінчилось Нед 21 лип, 2019 12:54

Політичні дискусії 7.1 5 216
Аграрна партія України
2%
4
Батьківщина
3%
6
Голос
16%
35
Громадянська позиція
7%
15
Європейська Солідарність
26%
57
Опозиційна платформа - За життя
7%
16
Опозиційний блок
2%
5
Радикальна партія
0%
1
Самопоміч
1%
2
Свобода
5%
10
Сила і честь
1%
3
Слуга народу
20%
44
Українська стратегія
0
0
Інша
8%
18
Всього голосів : 216
Повідомлення Додано: П'ят 06 вер, 2019 06:10

  Libo написав:
  shapo написав:У тебя, чмо, забыл спросить когда ещё при СССР переехал из одной советской республики в другую.


Не сомневаюсь. С молоду гоняют отовсюду, никому такой еврейский *г**** не нужен. Даже Израиль к себе не пустил. Встань перед моей Украиной на колени, что приютила и кормит такую никчему и бездарь. :roll:


Т.е. когда ты вештаешься по миру это тебя не выгнали с Украины?
Израиль пускает всех у кого есть минимум четверть еврейской крови, у кого нет уголовного прошлого или тем более настоящего и кто исповедует иудаизм или атеист.
ГДЕ РЕШЕНИЯ ЕВРОПЕЙСКИХ СУДОВ ПО ПРОТОКОЛАМ СИОНСКИХ МУДРЕЦОВ?
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 вер, 2019 06:15

  shapo написав:Пока ясно видно, что ты мерзкий лжец и грязный провокатор, лже-вояка и импотент

Иди сделай физзарядку и обливание холодной водой. Гаденький ты человечек. А еще еврей ... Позоришь тут свою нацию. У меня уже скоро отбой. Завтра уже буду разбирать тут твою никчемность и всю подлость ваших Протоколов сионских мудрецов. Готовься.

:lol: :lol: :lol:
Libo
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Повідомлення Додано: П'ят 06 вер, 2019 06:17

ЗЫ А вот и не импотент …

:lol: :lol: :lol:
Libo
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Повідомлення Додано: П'ят 06 вер, 2019 06:25

  Libo написав:ЗЫ А вот и не импотент


Нормальный мужчина никогда не хвалится своими сексуальными подвигами - это основной признак импотента.
А когда еще и оправдывается, значит, это сто процентов так
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 вер, 2019 06:28

  Libo написав:
  shapo написав:Пока ясно видно, что ты мерзкий лжец и грязный провокатор, лже-вояка и импотент


Иди сделай физзарядку и обливание холодной водой. Гаденький ты человечек. А еще еврей ... Позоришь тут свою нацию. У меня уже скоро отбой. Завтра уже буду разбирать тут твою никчемность и всю подлость ваших Протоколов сионских мудрецов. Готовься.


Иди повесься в сортире и наконец на радость окружающим закончи свою мерзкую бездарную жизнь в которой нет упоминаний ни про жену, ни про детей,в которой только одни шлюхи к коим и ты относишься
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 вер, 2019 06:40

  Ethereum написав:Все красиво розписано))

"1. Информация о розыске Рената Кузьмина, последние пять лет проживавшего в РФ и в Крыму, исчезла с сайта МВД. «Противник хунты и барыги» очень полезен зеленой братве, поэтому в парламенте он будет во что бы то ни стало. Министр-патриот Арсен Аваков контролирует ситуацию лично.

2. Отставной офицер Александр Ракушин, собиравший разведданные и вербовавший СБУшников по заданию соседней страны, освобожден из-под стражи.

3. Владимир Цемах, лично причастный к уничтожению «Боинга», ключевой свидетель для Гааги, переквалифицированный в подозреваемого, отпущен под личное обязательство. Следующий шаг - обмен с «повстанцами». Так захотели в Кремле. А для Зе желание Кремля - закон. Вопреки маскулинным селфи, распальцовке, металлу в голосе и грозному «Я сказал!!!».

Человеку, чьи показания способны кардинальным образом повлиять на содержание приговора, просто не дадут заговорить.

А что так? - спросите вы. А ничего. В Украину вернулась любимая портянка Зепиздента и, что важнее, Бени-кукловода. Вернулась и уже развернулась, как мечтала истекавшая изо всех дыр политическая шаланда (с) Зила Габуцкая. Развернулась под улюлюканье «патриотов», не видевших перед собой ничего, кроме фекалий Шария-Дубинского из каждого утюга.

Настанет день - они еще объявят Захарченко, Пушилина, Матарыло национальными героями. За самоотверженную борьбу с хунтой шоколадных барыг.

Лайкайте дальше свою портянку, беспозвоночные зелепупики.

«Ви зробили це разом»."

Не выдавайте свои желания за действительность. Лучше спойте с шариковыми-портниковыми петрушке гимн, а лучше два гимна
innamax2008
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