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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 3894389538963897 Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували: Опитування закінчилось Нед 21 лип, 2019 12:54 Політичні дискусії 7.1 5 216 Аграрна партія України 2% 4 Батьківщина 3% 6 Голос 16% 35 Громадянська позиція 7% 15 Європейська Солідарність 26% 57 Опозиційна платформа - За життя 7% 16 Опозиційний блок 2% 5 Радикальна партія 0% 1 Самопоміч 1% 2 Свобода 5% 10 Сила і честь 1% 3 Слуга народу 20% 44 Українська стратегія 0 0 Інша 8% 18 Всього голосів : 216 Додано: Чет 05 вер, 2019 23:51 Starikan написав: freeze написав: Если вы настаиваете, чтобы моряки посидели в Лефортово еще пяток лет, то вероятно сами моряки и их родственники этого не хотят. Если вы настаиваете, чтобы моряки посидели в Лефортово еще пяток лет, то вероятно сами моряки и их родственники этого не хотят.

Что значит "моряки не хотят"? Они на воинской службе.

Бред какой-то. Что значит "моряки не хотят"? Они на воинской службе.Бред какой-то.

Знаете, остальным просто не хочу отвечать, но Вы всё-таки не "порохобот".

Не обижайтесь, но Вы не забыли, что у нас пока что всеобщая воинская повинность и, по крайней мере один Ваш сын легко и быстро тоже может стать военным. Да и второй, если ещё не поменял гражданство, тоже. Правда, из Штатов его призвать будет сложновато.

Но он же у Вас, надеюсь, сознательный гражданин, да и Вы ему скажете, что нехорошо укрываться от армии.



Израильское государство и народ при этом воюют.

Наш нарiд и его избранники думают об одном - кому бы сдаться.

Чтобы бесплатной баланды налили полную миску.

shapo Вам уже ответил - последствия поражения для израильских евреев и для украинцев сильно разные. Думаю, Вы и сами это хорошо знаете.



Вся эта донбасская банда расползется по Украине и начнется террор.

Уже несколько раз предлагал обсудить - что делать с Донбассом?

Что предлагаете Вы - отказаться от Донбасса, чтобы "вся эта донбасская банда" не расползлась по Украине? Что-то другое?



P.s. О Цемехе писать не буду. Слишком мало о нём и обо всей ситуации знаю, поэтому судить не могу.



























- Знаете, остальным просто не хочу отвечать, но Вы всё-таки не "порохобот".Не обижайтесь, но Вы не забыли, что у нас пока что всеобщая воинская повинность и, по крайней мере один Ваш сын легко и быстро тоже может стать военным. Да и второй, если ещё не поменял гражданство, тоже. Правда, из Штатов его призвать будет сложновато.Но он же у Вас, надеюсь, сознательный гражданин, да и Вы ему скажете, что нехорошо укрываться от армии.Вам уже ответил - последствия поражения для израильских евреев и для украинцев сильно разные. Думаю, Вы и сами это хорошо знаете.Уже несколько раз предлагал обсудить - что делать с Донбассом?Что предлагаете Вы - отказаться от Донбасса, чтобы "вся эта донбасская банда" не расползлась по Украине? Что-то другое?P.s. О Цемехе писать не буду. Слишком мало о нём и обо всей ситуации знаю, поэтому судить не могу. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 13966 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4249 раз. Подякували: 3945 раз. Попередження: 1 Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Чет 05 вер, 2019 23:57 Re: Політичні дискусії Все красиво розписано))



"1. Информация о розыске Рената Кузьмина, последние пять лет проживавшего в РФ и в Крыму, исчезла с сайта МВД. «Противник хунты и барыги» очень полезен зеленой братве, поэтому в парламенте он будет во что бы то ни стало. Министр-патриот Арсен Аваков контролирует ситуацию лично.



2. Отставной офицер Александр Ракушин, собиравший разведданные и вербовавший СБУшников по заданию соседней страны, освобожден из-под стражи.



3. Владимир Цемах, лично причастный к уничтожению «Боинга», ключевой свидетель для Гааги, переквалифицированный в подозреваемого, отпущен под личное обязательство. Следующий шаг - обмен с «повстанцами». Так захотели в Кремле. А для Зе желание Кремля - закон. Вопреки маскулинным селфи, распальцовке, металлу в голосе и грозному «Я сказал!!!».



Человеку, чьи показания способны кардинальным образом повлиять на содержание приговора, просто не дадут заговорить.



А что так? - спросите вы. А ничего. В Украину вернулась любимая портянка Зепиздента и, что важнее, Бени-кукловода. Вернулась и уже развернулась, как мечтала истекавшая изо всех дыр политическая шаланда (с) Зила Габуцкая. Развернулась под улюлюканье «патриотов», не видевших перед собой ничего, кроме фекалий Шария-Дубинского из каждого утюга.



Настанет день - они еще объявят Захарченко, Пушилина, Матарыло национальными героями. За самоотверженную борьбу с хунтой шоколадных барыг.



Лайкайте дальше свою портянку, беспозвоночные зелепупики.



«Ви зробили це разом»." Ethereum Повідомлень: 715 З нами з: 11.02.18 Подякував: 5 раз. Подякували: 46 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 06 вер, 2019 00:58 Во время операции по вывозу "зенитчика ДНР" Владимира Цемаха с оккупированной части Донецкой области погиб один сотрудник СБУ, еще двое были ранены.





Об этом сообщает со ссылкой на свои источники журналистка Ирина Ромалийская на своей странице в Facebook.

“Мы сегодня максимально отработали тему Цемаха и грядущего обмена. Ключевое: Цемах в нидерландском деле об убитом из российского “БУКа” боинге не свидетель , он – подозреваемый ”, – написала она.

Журналистка также заявила, что голландские следователи прибыли в Киев для того, чтобы допросить бывшего начальника ПВО бригады наемников РФ Владимира Цемаха.

“Мои источники утверждают, что голландские следователи с субботы находятся в Киеве. Дал ли Цемах им показания, я не знаю”, – отметила она.

По ее словам, во время спецоперации погиб один сотрудник СБУ, еще двое были ранены.

“Во время беспрецедентной для Киева операции (из такого глубокого тыла врага спецназовцы еще никого не вывозили) один сотрудник СБУ погиб, двое были ранены. Украина достала Цемаха, как минимум, ценой одной жизни”, – подчеркнула Ромалийская.





Если Цемаха и фсбешника отдадут, Зеленый пропал. И внутри старны, и в глазах наших международных партнеров. Тогда уже в следующнм году он всё ... Если Цемаха и фсбешника отдадут, Зеленый пропал. И внутри старны, и в глазах наших международных партнеров. Тогда уже в следующнм году он всё ... Libo 2

Повідомлень: 7297 З нами з: 14.11.11 Подякував: 313 раз. Подякували: 3644 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 06 вер, 2019 05:32 Libo написав: ЗЫ И еще о военнопленных …

Я не хочу напоминать, как с военнопленными поступали во все времена, в частности Сталин.

Я только напомню, что в подавляющем большинстве случаев для этого надо сложить оружие, бросить его на землю и поднять вверх руки. И это когда ты давал присягу и клялся защищать Родину до последнего дыхания. Дышишь, бросил оружие и поднял руки?

Это позор и самое тяжкое преступление солдата на войне.

Всегда свои тут же стреляли таких без дополнительного приказа.

А ваша власть делает из них героев и ставит в приоритет №1 все внешней политики государства. Не мир, а потом освобождение военнопленных, а сначала во что бы то ни стало освобождение этих трусов, дезертиров и предателей. Посидят в плену на баланде. Они еще давали клятву стойко переносить все трудности и невзгоды военной службы. Настоящие герои это те, кто был рядом с ними и в отличие от них продолжил защищать нас с вами до своего последнего дыхания.

А вы из этих надек, из этих отбросов и отребья наделали героев. И Зеленый аж из трусов за них выскакивает! Своими прямыми обязанностями лучше бы занялся.

Просто позор. ЗЫ И еще о военнопленных …Я не хочу напоминать, как с военнопленными поступали во все времена, в частности Сталин.Я только напомню, что в подавляющем большинстве случаев для этого надо сложить оружие, бросить его на землю и поднять вверх рукиДышишь, бросил оружие и поднял руки?Это позор и самое тяжкое преступление солдата на войне.Всегда свои тут же стреляли таких без дополнительного приказа.А ваша власть делает из них героев и ставит в приоритет №1 все внешней политики государства. Не мир, а потом освобождение военнопленных, а сначала во что бы то ни стало освобождение этих трусов, дезертиров и предателей. Посидят в плену на баланде.Настоящие герои это те, кто был рядом с ними и в отличие от них продолжил защищать нас с вами до своего последнего дыхания.А вы из этих надек, из этих отбросов и отребья наделали героев. И Зеленый аж из трусов за них выскакивает!Своими прямыми обязанностями лучше бы занялся.Просто позор.



Знакомые слова из текста советской присяги которую я когда-то давал.

В якобы кровожадной израильской армии якобы вспарывающей животы арабским младенцам под прицелами многочисленных корреспондентов всегда тусующихся именно на этом, самом безопасном для них клочке земли Ближнего Востока, а вовсе не какой-то Сирии, Ираке или Ливии где их убьют и даже не извинятся, так вот в этой армии солдату предписано сделать все чтобы сохранить свою жизнь в плену сразу рассказав все, что знает чтобы избежать пыток.

Эти глупые евреи меняют одного солдата на 1000 убийц с несколькими пожизненными сроками хотя сейчас идут дебаты что этого нельзя делать и пора ввести для них смертную казнь, а не лечить, учить и давать комфортные условия в израильских тюрьмах где эти обиженные зеки поднимают восстания из-за того, что глушат их мобильные телефоны.

Для такого военного хероя в прошлом как ты ( если верить всей той ахинеи что ты тут накропал)стыдно хвастаться своими поездками за границу и купленной любовью у представителей этой древней профессии доказывая кому-то что ты еще не импотент.

Нужно было еще 5 лет назад как истинному патриоту сформировать из местных патриотов и,как правило, порохоботов, взвод и воевать вначале на Донбассе, а потом в Крыму до победного конца, т.е. изгнания России.

А вы тут, сраные "патриоты", только языком ляпаете когда гибнут другие Знакомые слова из текста советской присяги которую я когда-то давал.В якобы кровожадной израильской армии якобы вспарывающей животы арабским младенцам под прицелами многочисленных корреспондентов всегда тусующихся именно на этом, самом безопасном для них клочке земли Ближнего Востока, а вовсе не какой-то Сирии, Ираке или Ливии где их убьют и даже не извинятся, так вот в этой армии солдату предписано сделать все чтобы сохранить свою жизнь в плену сразу рассказав все, что знает чтобы избежать пыток.Эти глупые евреи меняют одного солдата на 1000 убийц с несколькими пожизненными сроками хотя сейчас идут дебаты что этого нельзя делать и пора ввести для них смертную казнь, а не лечить, учить и давать комфортные условия в израильских тюрьмах где эти обиженные зеки поднимают восстания из-за того, что глушат их мобильные телефоны.Для такого военного хероя в прошлом как ты ( если верить всей той ахинеи что ты тут накропал)стыдно хвастаться своими поездками за границу и купленной любовью у представителей этой древней профессии доказывая кому-то что ты еще не импотент.Нужно было еще 5 лет назад как истинному патриоту сформировать из местных патриотов и,как правило, порохоботов, взвод и воевать вначале на Донбассе, а потом в Крыму до победного конца, т.е. изгнания России.А вы тут, сраные "патриоты", только языком ляпаете когда гибнут другие Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 1837 З нами з: 29.05.18 Подякував: 77 раз. Подякували: 511 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 06 вер, 2019 07:39 Полистал законопроекты, которые молодая команда Зеленского планирует принимать по 10 штук в день.



Что сказать - ребята наломают дров, скомпилировали методички МВФ, никакого уважения к маленькому человеку, конские штрафы везде, сами ругали за это душку Порошенко, а после прихода к власти - бумс, и все штрафы в несколько раз увеличиваются. Причем ухитрились оставить всё плохое от папередников, но везде налили огромные порции авторитаризма и карательных мер. Субсидии позабирать. Проследить. Оштрафовать. Осудить у тюрьму.



Популистские лозунги о местных референдумах, советоваться с народом и тд забыты. Население может типа подавать законопроекты, и смех и грех, те же петиции, сотни которых народ наклепал, но которые выкинуты в мусорку.

Короче полный IBAN как говорят банкиры.

Жалко ПОП оказался не слишком умным, обкололся армавиром, хотя экономическая часть его работы была нормальная.

Короче одна Ылита сменилась на другую Ылиту, только молодая Ылита более наглая.



Похоже все предвыборные обещания - в топку, точне никто не обещал ничего, скажем все предвыборные намёки в топку.



Вчерашнее заседание Нацсовета по Ньюсван произвело удручающее впечатление. Даже ПОП не боролся таким способом с конкурентами. А тут какие-то урки оккупировали зал заседания, кричат падла, какая-то опять шариковщина.

Должен быть Ньюсван обязательно, он отражает мнение какой-то части избирателей.

Обязательно должен быть телеканал Прямой и 5-й канал, они мне тоже не нравятся, но надо защищать Прямой и 5-й от будущих наездов как по моему урузумению. А не зачищать телевизионное поле под славословие себе любимому. Востаннє редагувалось freeze в П'ят 06 вер, 2019 07:48, всього редагувалось 2 разів. freeze 4 Повідомлень: 12674 З нами з: 02.07.14 Подякував: 3643 раз. Подякували: 5305 раз. Профіль 19 2 4 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 06 вер, 2019 07:45 budivelnik написав: Моє прізвище фігурує в назві села, кількох вулиць ,одна у Львові, одна за межами Львова-це тільки ті що мені відомі...

а от хвастатись прізвищем родича діда (пята вода на киселі, навіть податкова не дасть послаблень при оподаткуванні спадщини на таких підставах...-може тільки перекоти-поле. Моє прізвище фігурує в назві села, кількох вулиць ,одна у Львові, одна за межами Львова-це тільки ті що мені відомі...а от хвастатись прізвищем(пята вода на киселі, навіть податкова не дасть послаблень при оподаткуванні спадщини на таких підставах...-може тільки перекоти-поле.

Для галичанина не имеющего никакого отношения к жителям Полтавской и Киевской области.

Двоюродный брат деда был украинско-советским писателем, а я живу и работаю уже 30 лет на земле предков моей матери.

Перекати-поле это твоя сестра с детьми уехавшая в трудную для Украины минуту в Польшу Для галичанина не имеющего никакого отношения к жителям Полтавской и Киевской области.Двоюродный брат деда был украинско-советским писателем, а я живу и работаю уже 30 лет на земле предков моей матери.Перекати-поле это твоя сестра с детьми уехавшая в трудную для Украины минуту в Польшу Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 1837 З нами з: 29.05.18 Подякував: 77 раз. Подякували: 511 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 06 вер, 2019 07:59 freeze написав: Полистал законопроекты, которые молодая команда Зеленского планирует принимать по 10 штук в день.



Что сказать - ребята наломают дров, скомпилировали методички МВФ, никакого уважения к маленькому человеку, конские штрафы везде, сами ругали за это душку Порошенко, а после прихода к власти - бумс, и все штрафы в несколько раз увеличиваются. Причем ухитрились оставить всё плохое от папередников, но везде налили огромные порции авторитаризма и карательных мер. Субсидии позабирать. Проследить. Оштрафовать. Осудить у тюрьму.



Популистские лозунги о местных референдумах, советоваться с народом и тд забыты. Население может типа подавать законопроекты, и смех и грех, те же петиции, сотни которых народ наклепал, но которые выкинуты в мусорку.

Короче полный IBAN как говорят банкиры.

Жалко ПОП оказался не слишком умным, обкололся армавиром, хотя экономическая часть его работы была нормальная.

Короче одна Ылита сменилась на другую Ылиту, только молодая Ылита более наглая.



Похоже все предвыборные обещания - в топку, точне никто не обещал ничего, скажем все предвыборные намёки в топку.



Вчерашнее заседание Нацсовета по Ньюсван произвело удручающее впечатление. Даже ПОП не боролся таким способом с конкурентами. А тут какие-то урки оккупировали зал заседания, кричат падла, какая-то опять шариковщина.

Должен быть Ньюсван обязательно, он отражает мнение какой-то части избирателей.

Обязательно должен быть телеканал Прямой и 5-й канал, они мне тоже не нравятся, но надо защищать Прямой и 5-й от будущих наездов как по моему урузумению. А не зачищать телевизионное поле под славословие себе любимому. Полистал законопроекты, которые молодая команда Зеленского планирует принимать по 10 штук в день.Что сказать - ребята наломают дров, скомпилировали методички МВФ, никакого уважения к маленькому человеку, конские штрафы везде, сами ругали за это душку Порошенко, а после прихода к власти - бумс, и все штрафы в несколько раз увеличиваются. Причем ухитрились оставить всё плохое от папередников, но везде налили огромные порции авторитаризма и карательных мер. Субсидии позабирать. Проследить. Оштрафовать. Осудить у тюрьму.Популистские лозунги о местных референдумах, советоваться с народом и тд забыты. Население может типа подавать законопроекты, и смех и грех, те же петиции, сотни которых народ наклепал, но которые выкинуты в мусорку.Короче полный IBAN как говорят банкиры.Жалко ПОП оказался не слишком умным, обкололся армавиром, хотя экономическая часть его работы была нормальная.Короче одна Ылита сменилась на другую Ылиту, только молодая Ылита более наглая.Похоже все предвыборные обещания - в топку, точне никто не обещал ничего, скажем все предвыборные намёки в топку.Вчерашнее заседание Нацсовета по Ньюсван произвело удручающее впечатление. Даже ПОП не боролся таким способом с конкурентами. А тут какие-то урки оккупировали зал заседания, кричат падла, какая-то опять шариковщина.Должен быть Ньюсван обязательно, он отражает мнение какой-то части избирателей.Обязательно должен быть телеканал Прямой и 5-й канал, они мне тоже не нравятся, но надо защищать Прямой и 5-й от будущих наездов как по моему урузумению. А не зачищать телевизионное поле под славословие себе любимому.



каждый след. през хуже предыдущего? каждый след. през хуже предыдущего? 19yuriy91 Повідомлень: 2106 З нами з: 15.09.12 Подякував: 214 раз. Подякували: 338 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 06 вер, 2019 08:01 Re: Політичні дискусії freeze написав: Полистал законопроекты, которые молодая команда Зеленского планирует принимать по 10 штук в день.



Что сказать - ребята наломают дров, скомпилировали методички МВФ, никакого уважения к маленькому человеку, конские штрафы везде, сами ругали за это душку Порошенко, а после прихода к власти - бумс, и все штрафы в несколько раз увеличиваются. Причем ухитрились оставить всё плохое от папередников, но везде налили огромные порции авторитаризма и карательных мер. Субсидии позабирать. Проследить. Оштрафовать. Осудить у тюрьму.



Популистские лозунги о местных референдумах, советоваться с народом и тд забыты. Население может типа подавать законопроекты, и смех и грех, те же петиции, сотни которых народ наклепал, но которые выкинуты в мусорку.

Короче полный IBAN как говорят банкиры.

Жалко ПОП оказался не слишком умным, обкололся армавиром, хотя экономическая часть его работы была нормальная.

Короче одна Ылита сменилась на другую Ылиту, только молодая Ылита более наглая.



Похоже все предвыборные обещания - в топку, точне никто не обещал ничего, скажем все предвыборные намёки в топку.



Вчерашнее заседание Нацсовета по Ньюсван произвело удручающее впечатление. Даже ПОП не боролся таким способом с конкурентами. А тут какие-то урки оккупировали зал заседания, кричат падла, какая-то опять шариковщина.

Должен быть Ньюсван обязательно, он отражает мнение какой-то части избирателей.

Обязательно должен быть телеканал Прямой и 5-й канал, они мне тоже не нравятся, но надо защищать Прямой и 5-й от будущих наездов как по моему урузумению. А не зачищать телевизионное поле под славословие себе любимому. Полистал законопроекты, которые молодая команда Зеленского планирует принимать по 10 штук в день.Что сказать - ребята наломают дров, скомпилировали методички МВФ, никакого уважения к маленькому человеку, конские штрафы везде, сами ругали за это душку Порошенко, а после прихода к власти - бумс, и все штрафы в несколько раз увеличиваются. Причем ухитрились оставить всё плохое от папередников, но везде налили огромные порции авторитаризма и карательных мер. Субсидии позабирать. Проследить. Оштрафовать. Осудить у тюрьму.Популистские лозунги о местных референдумах, советоваться с народом и тд забыты. Население может типа подавать законопроекты, и смех и грех, те же петиции, сотни которых народ наклепал, но которые выкинуты в мусорку.Короче полный IBAN как говорят банкиры.Жалко ПОП оказался не слишком умным, обкололся армавиром, хотя экономическая часть его работы была нормальная.Короче одна Ылита сменилась на другую Ылиту, только молодая Ылита более наглая.Похоже все предвыборные обещания - в топку, точне никто не обещал ничего, скажем все предвыборные намёки в топку.Вчерашнее заседание Нацсовета по Ньюсван произвело удручающее впечатление. Даже ПОП не боролся таким способом с конкурентами. А тут какие-то урки оккупировали зал заседания, кричат падла, какая-то опять шариковщина.Должен быть Ньюсван обязательно, он отражает мнение какой-то части избирателей.Обязательно должен быть телеканал Прямой и 5-й канал, они мне тоже не нравятся, но надо защищать Прямой и 5-й от будущих наездов как по моему урузумению. А не зачищать телевизионное поле под славословие себе любимому.

Поздравляю, "вы сделали это вместе". Поздравляю, "вы сделали это вместе". Schmit

Повідомлень: 547 З нами з: 08.09.09 Подякував: 4 раз. Подякували: 106 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 06 вер, 2019 08:12 Schmit написав: Поздравляю, "вы сделали это вместе". Поздравляю, "вы сделали это вместе".



Ни в первом туре президентских, ни на парламентских я за Зеленского не голосовал.



Голосовал за Зеленского только во втором туре президентских выборов. Но тут как вы понимаете, всё было решено и без меня. Как аксиома - это не Зеленский выиграл выборы, это Порошенко сделал всё, чтобы их проиграть, и ему это удалось. Ни в первом туре президентских, ни на парламентских я за Зеленского не голосовал.Голосовал за Зеленского только во втором туре президентских выборов. Но тут как вы понимаете, всё было решено и без меня. Как аксиома - это не Зеленский выиграл выборы, это Порошенко сделал всё, чтобы их проиграть, и ему это удалось. freeze 4 Повідомлень: 12674 З нами з: 02.07.14 Подякував: 3643 раз. Подякували: 5305 раз. Профіль 19 2 4 ВідповістиЦитата #<1 ... 3894389538963897 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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