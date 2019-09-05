Libo написав:

Ваш Зеленый впервые на посту президента вступил в очень вонючее г., которым будет очень долго вонять.1. Отпустить на свободу Цемаха и агента ФСБ просто так - это преступление. Оба обвиняются в самых тяжких преступлениях против государства и народа Украины. На свободу всех предателей, убийц, террористов и шпионов? Зеленый, ты мозгами тронулся?2. Если это игра "меняем только тех, кто сидит". А эти уже у нас не сидят, правда? Бу-уга-га! Всех обманули. Классно? Классно. Только как судьи могли принять решение об освобождении террориста-убийцы и шпиона? Офис президента попросил от имени президента? А где здесь верховенство права и независимость судей? Там же, где была при уголовнике-рецидивисте Януковиче и при воришке-клептомане Порошенко?Или сами судьи такое учудили? А где тогда реакция гаранта Конституции?Вот увидите это все перерастет в первый кризис доверия.Это ему не по сцене прыгать.Можно и загудеть под фанфары.