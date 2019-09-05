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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3895389638973898

Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували:

Опитування закінчилось Нед 21 лип, 2019 12:54

Політичні дискусії 7.1 5 216
Аграрна партія України
2%
4
Батьківщина
3%
6
Голос
16%
35
Громадянська позиція
7%
15
Європейська Солідарність
26%
57
Опозиційна платформа - За життя
7%
16
Опозиційний блок
2%
5
Радикальна партія
0%
1
Самопоміч
1%
2
Свобода
5%
10
Сила і честь
1%
3
Слуга народу
20%
44
Українська стратегія
0
0
Інша
8%
18
Всього голосів : 216
Повідомлення Додано: П'ят 06 вер, 2019 08:42

  Баблонавт написав:
  airmax78 написав:Нас выипали группой в извращенной форме и бутылку в Ж засунули. А мы отряхнулись и поползли дальше. В полицию решили не обращаться, чтобы не портить отношения с теми кто нас выипал. Прекрасно, пилять, просто прекрасно.
Очень редкий и очень достойный пример самокритики от порохоботов.

Юмор уровня нынешнего президента.
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Повідомлення Додано: П'ят 06 вер, 2019 08:54

  Libo написав:Ваш Зеленый впервые на посту президента вступил в очень вонючее г., которым будет очень долго вонять.
1. Отпустить на свободу Цемаха и агента ФСБ просто так - это преступление. Оба обвиняются в самых тяжких преступлениях против государства и народа Украины. На свободу всех предателей, убийц, террористов и шпионов? Зеленый, ты мозгами тронулся?
:shock:
2. Если это игра "меняем только тех, кто сидит". А эти уже у нас не сидят, правда? Бу-уга-га! Всех обманули. Классно? Классно. Только как судьи могли принять решение об освобождении террориста-убийцы и шпиона? Офис президента попросил от имени президента? А где здесь верховенство права и независимость судей? Там же, где была при уголовнике-рецидивисте Януковиче и при воришке-клептомане Порошенко?
Или сами судьи такое учудили? А где тогда реакция гаранта Конституции?
Вот увидите это все перерастет в первый кризис доверия.
Это ему не по сцене прыгать.
Можно и загудеть под фанфары.
:lol: :lol: :lol:

Наконец и ты понял, кто пришлО к власти.
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Kudrjavyj, ребе Нок, Грйс-мэн, Автор77, moniks, Cler, fokus, innamax2008, Александр, moldashavanin, Shram
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Повідомлення Додано: П'ят 06 вер, 2019 08:57

  shapo написав:
  vano80 написав: Слился. Ну ждем следующего.
Кстати. Когда зеленые сделают че-то там про внесение законов гражданами, советую зелефанам пойти по пути рашки (все равно не первый раз) и внести закон про забвение. Чтоб проклятые порохоботы не могли найти информацию старше трех лет.
Главное, чтобы вы нашли своего лидера в Лукьяновке, тогда Зеленского выбрали не зря

Тупая логика зубожилих: главное - кого-то посадить.
Тогда баланда подешевеет и тарифный геноцид (с) прекратится.
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Повідомлення Додано: П'ят 06 вер, 2019 09:30

Re: Політичні дискусії

freeze написав:
  Schmit написав:Поздравляю, "вы сделали это вместе".


Ни в первом туре президентских, ни на парламентских я за Зеленского не голосовал.

Голосовал за Зеленского только во втором туре президентских выборов. Но тут как вы понимаете, всё было решено и без меня. Как аксиома - это не Зеленский выиграл выборы, это Порошенко сделал всё, чтобы их проиграть, и ему это удалось.
Аааа, Ви не винні, це Вас Порошенко заставив за Зеленського голосувати...
Логіка просто капець.

Всім процвітання! крім упоротих неадекватів:-)
Всім процвітання!
Первый
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 вер, 2019 09:32

  innamax2008 написав:
  Волгарь написав:
Это уже какая линия обороны? То повесток не было, теперь "а смысл ходить было"

Сейчас трудно поверить, что в столь ненавистном airmaxy CCCР 23-го июня 41-го никаких повесток никому не разносили - просто объявили по радио и опубликовали в газетах, что призываются граждане 1906-1918-го годов рождения (19-ый - 21-ый уже служили), и 5 млн. мужчин пришло в военкоматы.

Фантастика! Советской хроники начитались. Из братьев моего деда только один на фронте был, рассказывал как Неман форсировали, это был полный п@ц. Остальным красная армия нафиг не нужна была

Простите, но судя по всему, Ваши родственники были из ПОВТОРНО ПРИЗВАННЫХ.
А повестки ТОЧНО начали носить не в июне 41-го. В итоге в РСФСР при населении в 112 млн. призвали 21,7 млн. человек (и это без бойцов истребительных батальонов, дивизий народного ополчения и МПВО), т.е. почти каждого пятого жителя (не каждого пятого мужчину, а именно жителя, включая женщин/стариков и детей)
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 вер, 2019 09:36

Re: Політичні дискусії

Все споры по поводу Цемаха можно прекращать. Госдеп высказался, что одобряет обмен.
antey1969
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Повідомлення Додано: П'ят 06 вер, 2019 09:41

  Starikan написав:Тупая логика зубожилих: главное - кого-то посадить.
Тогда баланда подешевеет и тарифный геноцид (с) прекратится.


Нет, рецепт построения успешного государства от Ли Куань Ю и нынешних коммунистов Китая.
Рекомендация не скатываться до порохоботов этого форума называя оппонентов тупыми
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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