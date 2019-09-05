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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: П'ят 06 вер, 2019 08:42
Баблонавт написав: airmax78 написав:
Нас выипали группой в извращенной форме и бутылку в Ж засунули. А мы отряхнулись и поползли дальше. В полицию решили не обращаться, чтобы не портить отношения с теми кто нас выипал. Прекрасно, пилять, просто прекрасно.
Очень редкий и очень достойный пример самокритики от порохоботов.
Юмор уровня нынешнего президента.
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Додано: П'ят 06 вер, 2019 08:54
Libo написав:
Ваш Зеленый впервые на посту президента вступил в очень вонючее г., которым будет очень долго вонять.
1. Отпустить на свободу Цемаха и агента ФСБ просто так - это преступление. Оба обвиняются в самых тяжких преступлениях против государства и народа Украины. На свободу всех предателей, убийц, террористов и шпионов? Зеленый, ты мозгами тронулся?
2. Если это игра "меняем только тех, кто сидит". А эти уже у нас не сидят, правда? Бу-уга-га! Всех обманули. Классно? Классно. Только как судьи могли принять решение об освобождении террориста-убийцы и шпиона? Офис президента попросил от имени президента? А где здесь верховенство права и независимость судей? Там же, где была при уголовнике-рецидивисте Януковиче и при воришке-клептомане Порошенко?
Или сами судьи такое учудили? А где тогда реакция гаранта Конституции?
Вот увидите это все перерастет в первый кризис доверия.
Это ему не по сцене прыгать.
Можно и загудеть под фанфары.
Наконец и ты понял, кто пришлО к власти.
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Додано: П'ят 06 вер, 2019 08:57
shapo написав: vano80 написав:
Слился. Ну ждем следующего.
Кстати. Когда зеленые сделают че-то там про внесение законов гражданами, советую зелефанам пойти по пути рашки (все равно не первый раз) и внести закон про забвение. Чтоб проклятые порохоботы не могли найти информацию старше трех лет.
Главное, чтобы вы нашли своего лидера в Лукьяновке, тогда Зеленского выбрали не зря
Тупая логика зубожилих: главное - кого-то посадить.
Тогда баланда подешевеет и тарифный геноцид (с) прекратится.
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Додано: П'ят 06 вер, 2019 09:30
freeze написав: Schmit написав:
Поздравляю, "вы сделали это вместе".
Ни в первом туре президентских, ни на парламентских я за Зеленского не голосовал.
Голосовал за Зеленского только во втором туре президентских выборов. Но тут как вы понимаете, всё было решено и без меня. Как аксиома - это не Зеленский выиграл выборы, это Порошенко сделал всё, чтобы их проиграть, и ему это удалось.
Аааа, Ви не винні, це Вас Порошенко заставив за Зеленського голосувати...
Логіка просто капець.
Всім процвітання! крім упоротих неадекватів:-)
Всім процвітання!
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Додано: П'ят 06 вер, 2019 09:32
innamax2008 написав: Волгарь написав:
Это уже какая линия обороны? То повесток не было, теперь "а смысл ходить было"
Сейчас трудно поверить, что в столь ненавистном airmaxy CCCР 23-го июня 41-го никаких повесток никому не разносили - просто объявили по радио и опубликовали в газетах, что призываются граждане 1906-1918-го годов рождения (19-ый - 21-ый уже служили), и 5 млн. мужчин пришло в военкоматы.
Фантастика! Советской хроники начитались. Из братьев моего деда только один на фронте был, рассказывал как Неман форсировали, это был полный п@ц. Остальным красная армия нафиг не нужна была
Простите, но судя по всему, Ваши родственники были из ПОВТОРНО ПРИЗВАННЫХ.
А повестки ТОЧНО начали носить не в июне 41-го. В итоге в РСФСР при населении в 112 млн. призвали 21,7 млн. человек (и это без бойцов истребительных батальонов, дивизий народного ополчения и МПВО), т.е. почти каждого пятого жителя (не каждого пятого мужчину, а именно жителя, включая женщин/стариков и детей)
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Додано: П'ят 06 вер, 2019 09:36
Все споры по поводу Цемаха можно прекращать. Госдеп высказался, что одобряет обмен.
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Додано: П'ят 06 вер, 2019 09:41
Starikan написав:
Тупая логика зубожилих: главное - кого-то посадить.
Тогда баланда подешевеет и тарифный геноцид (с) прекратится.
Нет, рецепт построения успешного государства от Ли Куань Ю и нынешних коммунистов Китая.
Рекомендация не скатываться до порохоботов этого форума называя оппонентов тупыми
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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