Додано: П'ят 06 вер, 2019 09:54

ЛАД написав: Starikan написав: freeze написав: Если вы настаиваете, чтобы моряки посидели в Лефортово еще пяток лет, то вероятно сами моряки и их родственники этого не хотят. Если вы настаиваете, чтобы моряки посидели в Лефортово еще пяток лет, то вероятно сами моряки и их родственники этого не хотят. Что значит "моряки не хотят"? Они на воинской службе. Бред какой-то. Что значит "моряки не хотят"? Они на воинской службе. Бред какой-то. Знаете, остальным просто не хочу отвечать, но Вы всё-таки не "порохобот".

Не обижайтесь, но Вы не забыли, что у нас пока что всеобщая воинская повинность и, по крайней мере один Ваш сын легко и быстро тоже может стать военным. Да и второй, если ещё не поменял гражданство, тоже. Правда, из Штатов его призвать будет сложновато. Но он же у Вас, надеюсь, сознательный гражданин, да и Вы ему скажете, что нехорошо укрываться от армии. Знаете, остальным просто не хочу отвечать, но Вы всё-таки не "порохобот".Не обижайтесь, но Вы не забыли, что у нас пока что всеобщая воинская повинность и, по крайней мере один Ваш сын легко и быстро тоже может стать военным. Да и второй, если ещё не поменял гражданство, тоже. Правда, из Штатов его призвать будет сложновато.Но он же у Вас, надеюсь, сознательный гражданин, да и Вы ему скажете, что нехорошо укрываться от армии.

Израильское государство и народ при этом воюют.

Наш нарiд и его избранники думают об одном - кому бы сдаться.

Чтобы бесплатной баланды налили полную миску.

shapo Вам уже ответил - последствия поражения для израильских евреев и для украинцев сильно разные. Думаю, Вы и сами это хорошо знаете. Вам уже ответил - последствия поражения для израильских евреев и для украинцев сильно разные. Думаю, Вы и сами это хорошо знаете.

Вся эта донбасская банда расползется по Украине и начнется террор. Уже несколько раз предлагал обсудить - что делать с Донбассом?

Что предлагаете Вы - отказаться от Донбасса, чтобы "вся эта донбасская банда" не расползлась по Украине? Что-то другое? Уже несколько раз предлагал обсудить - что делать с Донбассом?Что предлагаете Вы - отказаться от Донбасса, чтобы "вся эта донбасская банда" не расползлась по Украине? Что-то другое?

Старший уже вышел из призывного офицерского возраста.Младшего могут призвать. Если призовут - тогда обсудим этот вопрос.Но мне кажется, что "моряки и родители не хотят" - это несерьезный аргумент, что и вызвало мою реакцию.Вообще мое мнение об этом инциденте таково:1) история с их пленением темная. Если они по приказу начальства действительно что-то нарушили - тогда за это должно ответить начальство вплоть до самого высокого.2) если они ничего не нарушали - должны были открыть ответный огонь. Иначе это повторение Крыма.Насчет "не хочу отвечать" - я вас понимаю, см. список в моей подписи. Сейчас еще добавлю Баблонавта. С этими людьми спорить противно и бесполезно, им лично петя в борщ нас..л.У вас другие идеологические противники.Да, это разумный аргумент.Только если его логически продолжить - надо просто перестать стрелять (зачеркнуто) просто начать выполнять все указания соседского фюрера и превратиться в сателлита РФ. Если нарiд сочтет это наилучшим вариантом - мне остается только ждать своей кончины, чтобы младший мог со спокойной совестью уехать из этой несчастной страны.Да, я это мое мнение, о котором писал много раз.Типа Приднестровья. С восстановлением экономических связей.Но с настоящей границей по нынешней линии разделения, желательно с миротворцами.Причем согласен даже на российских, как в Молдове, те по крайней мере не будут стрелять по нашим пограничникам. Бред о "российских террористических войсках, обстреливающих наших воинов" надоело читать, стреляют в основном местные бандиты, ходившие на "парады пленных", и наемники - "антифашисты".