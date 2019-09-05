Интересная статья. Судя по настроениям форума, многие тенденции в коллективном бессознательном украинского обществе подмечены очень точно.
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: П'ят 06 вер, 2019 10:29
Ближний и Дальний Восток: как Донбасс и Россия стали украинскими «другими» (Open Democracy, Великобритания)
Интересная статья. Судя по настроениям форума, многие тенденции в коллективном бессознательном украинского обществе подмечены очень точно.
Додано: П'ят 06 вер, 2019 10:36
Додано: П'ят 06 вер, 2019 11:20
Re: Політичні дискусії
ждем надеемся верим
Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. 2k.livejournal.com/520078.html
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