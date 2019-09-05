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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3896389738983899

Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували:

Опитування закінчилось Нед 21 лип, 2019 12:54

Політичні дискусії 7.1 5 216
Аграрна партія України
2%
4
Батьківщина
3%
6
Голос
16%
35
Громадянська позиція
7%
15
Європейська Солідарність
26%
57
Опозиційна платформа - За життя
7%
16
Опозиційний блок
2%
5
Радикальна партія
0%
1
Самопоміч
1%
2
Свобода
5%
10
Сила і честь
1%
3
Слуга народу
20%
44
Українська стратегія
0
0
Інша
8%
18
Всього голосів : 216
Повідомлення Додано: П'ят 06 вер, 2019 10:29

Ближний и Дальний Восток: как Донбасс и Россия стали украинскими «другими» (Open Democracy, Великобритания)
https://inosmi.ru/politic/20190905/245773608.html
Интересная статья. Судя по настроениям форума, многие тенденции в коллективном бессознательном украинского обществе подмечены очень точно.
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Повідомлення Додано: П'ят 06 вер, 2019 10:36

  Schmit написав:
  freeze написав:Голосовал за Зеленского только во втором туре президентских выборов.
И теперь вы тоже несете ответственность за то, что будет творится в стране в ближайшие годы.


Давайте тепер ставити хто буде новий Свинарчук і новий олігарх. Ставлю на Богдана ,як на нового олігарха.
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Повідомлення Додано: П'ят 06 вер, 2019 11:20

Re: Політичні дискусії

https://ubr.ua/ukraine-and-world/societ ... 86344.html
Украинцам хотят разрешить покупать и использовать для защиты короткоствольное оружие (пистолеты, револьверы). Соответствующий законопроект (№1222) «Об оружии» зарегистрировали в Верховной Раде два депутата от партии «Слуга народа» Игорь Фрис и Александр Матусевич. В случае принятия, документ заработает на следующий день после его принятия.

ждем надеемся верим
Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. 2k.livejournal.com/520078.html
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