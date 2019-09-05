Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Ближний и Дальний Восток: как Донбасс и Россия стали украинскими «другими» (Open Democracy, Великобритания) https://inosmi.ru/politic/20190905/245773608.html Интересная статья. Судя по настроениям форума, многие тенденции в коллективном бессознательном украинского обществе подмечены очень точно.