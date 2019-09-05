Додано: П'ят 06 вер, 2019 12:15

andrijk777 написав: Волгарь написав: Ближний и Дальний Восток: как Донбасс и Россия стали украинскими «другими» (Open Democracy, Великобритания)

https://inosmi.ru/politic/20190905/245773608.html

Интересная статья. Судя по настроениям форума, многие тенденции в коллективном бессознательном украинского обществе подмечены очень точно. Интересная статья. Судя по настроениям форума, многие тенденции в коллективном бессознательном украинского обществе подмечены очень точно.

Сама звичайна пропаганда.

4!! рази згадується цифра 86 - "86% россиян поддерживают политический курс Путина".

Це вже давно не так.

Все інше вода.

Прикольно написано про Київську Русь. Так, це правда що колись вона була просто Русь.

Але чомусь не говориться що Московія, яка майже не мала відношення до Русі, чомусь взяла і назвалась Руссю(Росією). Тим самим крадучи історію Русі.

Тому сьогодні Русь стала Київською, щоб малоосвічені люди знали(або хоча б почитали історію) що Росія майже ніякого відношення до Русі не має, а просто вкрала назву. Сама звичайна пропаганда.4!! рази згадується цифра 86 - "86% россиян поддерживают политический курс Путина".Це вже давно не так.Все інше вода.Прикольно написано про Київську Русь. Так, це правда що колись вона була просто Русь.Але чомусь не говориться що Московія, яка майже не мала відношення до Русі, чомусь взяла і назвалась Руссю(Росією). Тим самим крадучи історію Русі.Тому сьогодні Русь стала Київською, щоб малоосвічені люди знали(або хоча б почитали історію) що Росія майже ніякого відношення до Русі не має, а просто вкрала назву.

Как ваши эмоциональные изыскания и предположения (доказательств всегда в таких случаях не бывает, историю пишут победители, свидетели вымерли как мамонты) могут помочь Украине поднять и развить экономику хотя бы до уровня 2012 года? А также как помогут вернуть Крым в состав Украины, восстановить контроль над границей Украины?А то один поп пять лет обещал, что сможет все это организовать, а нынешним приходится делать - ведь обещать больше уже просто ничего нельзя. Все обещания даже как понятие полностью дискредитированы шоколадным попом. Теперь понятно, что попу выгодно, чтобы у Зеленского ничего не получилось. Такая червоточина сидит в любом брехуне и Порошенко тут не одинок.Мне смешно как тут российские тролли надувая щеки ругают украинскую власть, что честный суд отпустил какого-то чувака, который типа сбил "боинг".Честно говоря я даже фамилию его никогда не слышал, так как по логике объяснений прошлой украинской власти российский БУК, сбивший "боинг", был сначала вывезен экипажем в Россию, а там уничтожен как возможное доказательство в суде о причастности российской армии к трагедии в небе. Если экипаж свалил, то кого тогда задержали и почему его так долго держали? Почему его отпустили сейчас? Думаю, что доказательств его вины не могло быть, так как человек точно не тот, за кого его приняли, а является жертвой политических махинаций, имитации хоть какой-то деятельности офуительных специалистов своего дела, каких привел к высшим должностям поп по принципу "только своих людей на ключевые должности и только бездарей, смотрящих в шоколадный рот".