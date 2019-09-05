Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Ближний и Дальний Восток: как Донбасс и Россия стали украинскими «другими» (Open Democracy, Великобритания) https://inosmi.ru/politic/20190905/245773608.html Интересная статья. Судя по настроениям форума, многие тенденции в коллективном бессознательном украинского обществе подмечены очень точно.
Украинцам хотят разрешить покупать и использовать для защиты короткоствольное оружие (пистолеты, револьверы). Соответствующий законопроект (№1222) «Об оружии» зарегистрировали в Верховной Раде два депутата от партии «Слуга народа» Игорь Фрис и Александр Матусевич. В случае принятия, документ заработает на следующий день после его принятия.
Украинцам хотят разрешить покупать и использовать для защиты короткоствольное оружие (пистолеты, револьверы). Соответствующий законопроект (№1222) «Об оружии» зарегистрировали в Верховной Раде два депутата от партии «Слуга народа» Игорь Фрис и Александр Матусевич. В случае принятия, документ заработает на следующий день после его принятия.
Це було б дуже цікаво , але у нас поки там з точки зору юридичної повні провали . Навіть поліція не може толком визначитися (точніше це відбувається в судах ) - правомірно зброю використовували , чи ні ... А для простих громадян адекватний закон про самооборону де ?
Schmit написав:Поздравляю, "вы сделали это вместе".
Ни в первом туре президентских, ни на парламентских я за Зеленского не голосовал.
Голосовал за Зеленского только во втором туре президентских выборов. Но тут как вы понимаете, всё было решено и без меня. Как аксиома - это не Зеленский выиграл выборы, это Порошенко сделал всё, чтобы их проиграть, и ему это удалось.
а как ваш пост о том, что вы, типа, работали на зел.команду? шутка была такая?
Волгарь написав:Ближний и Дальний Восток: как Донбасс и Россия стали украинскими «другими» (Open Democracy, Великобритания) https://inosmi.ru/politic/20190905/245773608.html Интересная статья. Судя по настроениям форума, многие тенденции в коллективном бессознательном украинского обществе подмечены очень точно.
Сама звичайна пропаганда. 4!! рази згадується цифра 86 - "86% россиян поддерживают политический курс Путина". Це вже давно не так. Все інше вода. Прикольно написано про Київську Русь. Так, це правда що колись вона була просто Русь. Але чомусь не говориться що Московія, яка майже не мала відношення до Русі, чомусь взяла і назвалась Руссю(Росією). Тим самим крадучи історію Русі. Тому сьогодні Русь стала Київською, щоб малоосвічені люди знали(або хоча б почитали історію) що Росія майже ніякого відношення до Русі не має, а просто вкрала назву.
Волгарь написав:Ближний и Дальний Восток: как Донбасс и Россия стали украинскими «другими» (Open Democracy, Великобритания) https://inosmi.ru/politic/20190905/245773608.html Интересная статья. Судя по настроениям форума, многие тенденции в коллективном бессознательном украинского обществе подмечены очень точно.
Сама звичайна пропаганда. 4!! рази згадується цифра 86 - "86% россиян поддерживают политический курс Путина". Це вже давно не так. Все інше вода. Прикольно написано про Київську Русь. Так, це правда що колись вона була просто Русь. Але чомусь не говориться що Московія, яка майже не мала відношення до Русі, чомусь взяла і назвалась Руссю(Росією). Тим самим крадучи історію Русі. Тому сьогодні Русь стала Київською, щоб малоосвічені люди знали(або хоча б почитали історію) що Росія майже ніякого відношення до Русі не має, а просто вкрала назву.
openDemocracy
openDemocracy — британский веб-сайт о международной политике и культуре, где публикуются новости и мнения авторитетных учёных, журналистов и политиков об актуальных мировых событиях и проблемах. Проект openDemocracy был основан в 2000 году Энтони Барнеттом, Дэвидом Хайесом, Сьюзан Ричардс и Полом Хилдером. Первые публикации появились в мае 2001 года. Сайт спонсируется Фондом Форда, фондом Atlantic Philanthropies, Фондом Братьев Рокфеллер, а также другими организациями и частными лицами.
https://ru.wikipedia.org/wiki/OpenDemocracy Простите, это Вы Фонды Форда и Рокфеллера считаете пророссийскими пропагандистами? Касательно Руси - РФ ЯВЛЯЕТСЯ ЕЕ ПРЯМЫМ НАСЛЕДНИКОМ ХОТЯ БЫ ПО ТРЕМ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ: -Варяги(русь) пришли в 862-ом году именно на территорию нынешней РФ, и лишь через 20 лет после этого события, они захватили Киев - на то время МАЛЕНЬКИЙ днепровский городок, настолько маленький, что в нем не было НИ КНЯЗЯ НИ ВОЙСКА, плативший дань КОЗАРАМ (хазарам). - На протяжении 1055 лет (с 862-го по 1917-ый) Россией правили потомки (с 1613-го - их боковая ветвь) той же династии, что пришли на ее территорию в середине 9-го века. - Весь этот период управляемая этой династией территория НИКОГДА не была завоевана, в ней не находились иноземные войска (в отличии от соседей с Юго-Запада, потерявших независимость на 620 лет), ее правящий класс всегда исповедовал одну с народом религию (опять же в отличии от соседей). Но статья, конечно, не об этом - она доходчиво раскрывает мировоззрение множества форумчан, поставленных мною в игнор, и рассказывает о том, чем подобные взгляды ГУБИТЕЛЬНЫ для страны.
Волгарь написав:Ближний и Дальний Восток: как Донбасс и Россия стали украинскими «другими» (Open Democracy, Великобритания) https://inosmi.ru/politic/20190905/245773608.html Интересная статья. Судя по настроениям форума, многие тенденции в коллективном бессознательном украинского обществе подмечены очень точно.
Сама звичайна пропаганда. 4!! рази згадується цифра 86 - "86% россиян поддерживают политический курс Путина". Це вже давно не так. Все інше вода. Прикольно написано про Київську Русь. Так, це правда що колись вона була просто Русь. Але чомусь не говориться що Московія, яка майже не мала відношення до Русі, чомусь взяла і назвалась Руссю(Росією). Тим самим крадучи історію Русі. Тому сьогодні Русь стала Київською, щоб малоосвічені люди знали(або хоча б почитали історію) що Росія майже ніякого відношення до Русі не має, а просто вкрала назву.
Как ваши эмоциональные изыскания и предположения (доказательств всегда в таких случаях не бывает, историю пишут победители, свидетели вымерли как мамонты) могут помочь Украине поднять и развить экономику хотя бы до уровня 2012 года? А также как помогут вернуть Крым в состав Украины, восстановить контроль над границей Украины?
А то один поп пять лет обещал, что сможет все это организовать, а нынешним приходится делать - ведь обещать больше уже просто ничего нельзя. Все обещания даже как понятие полностью дискредитированы шоколадным попом. Теперь понятно, что попу выгодно, чтобы у Зеленского ничего не получилось. Такая червоточина сидит в любом брехуне и Порошенко тут не одинок.
Мне смешно как тут российские тролли надувая щеки ругают украинскую власть, что честный суд отпустил какого-то чувака, который типа сбил "боинг".
Честно говоря я даже фамилию его никогда не слышал, так как по логике объяснений прошлой украинской власти российский БУК, сбивший "боинг", был сначала вывезен экипажем в Россию, а там уничтожен как возможное доказательство в суде о причастности российской армии к трагедии в небе. Если экипаж свалил, то кого тогда задержали и почему его так долго держали? Почему его отпустили сейчас? Думаю, что доказательств его вины не могло быть, так как человек точно не тот, за кого его приняли, а является жертвой политических махинаций, имитации хоть какой-то деятельности офуительных специалистов своего дела, каких привел к высшим должностям поп по принципу "только своих людей на ключевые должности и только бездарей, смотрящих в шоколадный рот".
airmax78 написав:Да не надо спрашивать у "порохоботсокого МО". Можно просто спросить у родителей Зели - получали они повестки или нет. А если нет, то кто это ему тогда из дома звонил во время концерта? Лексус и Вован?
Понятия не имею и мне на это наплевать кто кому звонил и какие повестки носил. Если человек сам не расписался на повестке,ее можно спустить в унитаз. А если Зеленский дезертир и скрывался от службы, то под суд тогда нужно отдать работников военкомата которые или были им подкуплены, или проявили халатность не доведя дело до суда.
Тут розмова про звичайного пересіченого, чи про головнокомандуючого? Чи має моральне право людина таких моральних якостей займати такий пост?
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.