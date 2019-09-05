Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
buratinyo написав:Как ваши эмоциональные изыскания и предположения (доказательств всегда в таких случаях не бывает, историю пишут победители, свидетели вымерли как мамонты)
Свидетели то вымерли, но документы остались. Сохранилось множество старинных карт, атласов, где видно название Русь только на землях нынешней Украины, в то же время на территориях РФ только Московия или Тартария. Есть даже карты, где одновременно присутствуют названия Русь - на западноукраинских землях, Украина - на землях центральной и восточной Украины и Московия/Тартария - на месте РФ.
Востаннє редагувалось Schmit в П'ят 06 вер, 2019 12:42, всього редагувалось 1 раз.
Очень легко писать о том, что военные должны стойко переносить тяготы воинской службы, в т.ч. сидеть в тюрьме РФ, когда речь идет о чужих детях.
А когда о детях "элиты", то
14 марта, 2017 Наливайченко: Чтобы вытащить из плена Гриценко и других автомайдановцев, мы обменяли их на полковника ГРУ России
Выданный в обмен на активиста Алексея Гриценко полковник Главного разведывательного управления РФ – "опасный офицер", который был задержан в начале марта 2014 года, сообщил экс-глава СБУ Валентин Наливайченко.
Для освобождения активиста "Автомайдана" Алексея Гриценко и других активистов, задержанных в Крыму в марте 2014 года, Украина выдала России полковника Главного разведывательного управления (ГРУ) Генштаба вооруженных сил РФ.
Об этом заявил экс-глава Службы безопасности Украины Валентин Наливайченко в эфире авторской программы Дмитрия Гордона "ГОРДОН" на канале "112 Украина". ...
Вопрос, будут ли писать "военные должны стойко переносить тяготы воинской службы" и спокойно ждать, пока их обменяют на кого-то малозначимого для задержавшей стороны форумчане, если лично их дети будут взяты в плен и просидят 9 месяцев в тюрьме (и неизвестно сколько еще), явно риторический.
Как служили дети политиков.
Алексей Гриценко:
30 января 2019 "Он (сын Гриценко - ред.) был командиром взвода по охране аэродрома в Днипре, откуда действовали армейская авиация и спецназ. Как-то сын мне позвонил и сказал, что его взвод ликвидируют. Я поставил всех на уши и выяснил, что Петр Алексеевич дал прямое указание отозвать моего сына в тыл, чтобы закрыть мне рот", - рассказал Гриценко.
По его словам, после этого он позвонил министру обороны и руководителю администрации президента и пригрозил большим скандалом, после чего приказ отменили.
31 января 2019 "Мажорные" воины: где отсиживался Гриценко-младший во время АТО ... "Только получил звонок от старшего сына Алексея: Папа, я в военкомате, прохожу медицинскую комиссию, призывают на службу и срочно, сегодня же отправляют в военную часть в Львовской области", - написал тогда Анатолий Гриценко в своем блоге. ... Гриценко-старший утверждает, что его сын служил еще и в зенитно-ракетной артиллерии на аэродроме в Днепре. Ситуация в Днепре была, хотя и не из легких, но все же огневого рубежа на местном аэродроме замечено тоже не было.
Сам Гриценко-младший вспоминает, что там он "стоял" со взводом из 93 бригады.
"Потом ребят из этой бригады бросили под Новоазовск, многие погибли, часть попала в плен, часть пострадала в других боях. Параллельно постоянно выполнялись боевые задания на вертолетах. Сначала на наших бортах летали ребята с 3-го полка спецподразделения. Но когда сбили борт и погибли 2 спецназовца, как я понимаю, где-то наверху взялись за голову и решили создать группу бортовых стрелков. И нас стали готовить. Вторую половину службы пришлось полетать в этой группе", - сказал он.
Сколько "летал" Гриценко-младший - точно неизвестно. Но на этом его подвиги, похоже, заканчиваются.
В 2016 году он вернулся к своей привычной жизни активиста, вошел в рабочие группы общественных советов, в частности при министерстве экологии и НАБУ. ...
Он сам просился добровольцем, но, по словам Ирины Луценко, в ситуацию вмешался Валерий Гелетей и отправил Александра в зенитные войска вместо добробата - подальше от "полного контакта". Он служил в запорожской 55-артбригаде. Александр Луценко, по словам его семьи, командовал артиллерийской установкой в районе Донецкого аэропорта. В зоне АТО он пробыл, со слов самого Луценко, 44 дня.
После возвращения сына Юрий Луценко писал в Facebook: "Я горжусь, что мой сын поставил меня перед фактом того, что он идет на фронт. Что он был там 44 дня без охраны и каких-либо привилегий. Что он сделал то, о чем мечтают миллионы. Что от него я знаю то, что должен знать".
Отметим, что сын Луценко служил в 55 бригаде осенью. Это было как раз боевое "межсезонье": основные потери артиллеристы из Запорожья несли летом, их солдаты часто гибли и попадали в плен. Потом бригаду основательно потрепало зимой под Дебальцево - когда сын Луценко там уже не воевал.
Как вспоминали военные в интервью СМИ, он действительно провел в бригаде всего полтора месяца, потом ушел по состоянию здоровья. Что внешне выглядит как попытка "отметиться" в армии.
больше года Кирилл Турчинов проработал в главке Нацгвардии, офицером юридического управления, занимался документооборотом. "Уволился сын Турчинова на Новый год, потому что не успевал совмещать службу и учебу. А до этого исправно каждый день ходил сюда в форме, получал зарплату (это порядка 5500 грн - прим.), - подтвердила Светлана Павловская из пресс-службы Нацгвардии.
29 ноября 2014 ... "Я туда поехал добровольцем. Я сам по этому поводу написал заявление. Конечно, были такие моменты, к примеру, что я поехал туда под другой фамилией. Фамилия моя там была Анисенко. Красивая украинская фамилия. Взял такую, какую мне дали", – объяснил Алексей.
Он также рассказал, что его батальон базировался под Краматорском. Что касается того, на самом ли деле сын Порошенко воевал, он ответил: "Я не являюсь профессиональным военным, я не какой-то там коммандос. Я служил в минометном подразделении. Мы там и стреляли, и помогали другим нашим воевать".
... Он служил офицером в артиллерии, был командиром минометного расчета. Такая должность вполне логична, если учесть, что он имеет высшее образование и учился на военной кафедре", - рассказали нам в Штабе АТО, уточнив, что непосредственно на передовой сын президента не был. ... 40-й отдельный мотопехотный батальон (в\ч 2603) – это батальон ВСУ, организованный как батальон территориальной обороны "Кривбасс". Подразделение участвовало в боях за Иловайск и Дебальцево, потому между собой военные часто называют его "котловой батальон". Военные из 40-го бата, к слову, не видели в своих рядах ни Алексея Порошенко, ни бойца "Анисенко", но, говорят, было бы неплохо "наблюдать его в аду в Дебальцево". ...
Кстати, в укр. Википедии об этом только
За його словами, у 2014 році як доброволець поїхав воювати в зону АТО. У листопаді під час інтерв'ю він пояснив, що воював під прізвиськом Анисенко, щоб не піддавати небезпеці людей навколо нього. Батальйон, у якому воював Олексій Порошенко, базувався під Краматорськом.[21]
22 серпня 2014 року в ефірі «5 каналу» учасник переговорної групи Антитерористичного центру Ю. Тендіт підтвердив, що бачив Олексія Порошенка в наметі одного з таборів, якого саме не уточнив[22].
2 september 2019 ... Het Openbaar Ministerie wil inhoudelijk niet ingaan op de brief van Westerbeke. Een woordvoerder zegt wel dat Tsemach een „belangrijke getuige kan zijn”. Maar: „Hij zit voor een Oekraïense zaak in een Oekraïense cel. Een eventuele uitruil is dus een Oekraïense beslissing. Zijn aanhouding heeft ook niet plaatsgevonden in het kader van onze strafzaak rond het neerhalen van MH17.” Tsemach zit vast voor zijn deelname aan de gewapende strijd van pro-Russische rebellen in Oost-Oekraïne. ...
Государственная прокуратура не хочет отвечать на письмо Вестербеке. Представитель говорит, что Цемах может быть «важным свидетелем». Но: «Он в украинской камере для украинского дела. Поэтому возможный компромисс - это украинское решение. Он не был арестован в контексте нашего уголовного дела, связанного со свержением MH17 ». Цемах задержан за участие в вооруженной борьбе пророссийских повстанцев на востоке Украины.
Очень странно, что один из ключевых свидетелей по делу о MH17, по этому вопросу не допрашивался украинскими следователями. Почему?
И еще:
05.09.2019 ... Однако Брехтье ван де Мосдейк отказалась ответить на вопрос о том, пытались ли следователи JIT допросить Цемаха после того, как его на оккупированной части Донбасса задержали украинские спецслужбы. ...
О Зеленском. По сообщениям его родителей действительно какая-то непонятная история - то ли были повестки, то ли не были. Но если опираться только на официальные документы, то картина очень интересная.
Сперва появился "документ", что Зеленскому 4 раза присылали повестки. Он появился во время выборной кампании. "Документ" потому, что это был обычный листок бумаги (не бланк!), без подписей и печатей, любой может набрать подобное в Ворде на кого угодно и выложить в Инет. Потом появился документ (на бланке МО) с подписью и печатью, что повесток Зеленскому не присылалось (после того, как Зеленского избрали Президентом, но еще при "старом" руководстве МО). Но в таком случае, если правда, что Зеленскому повестки все же присылались, нужно делать и "Б" - возбуждать уголовное дело за злоупотребление служебным положением и подделку документов и судить по этим статьям того, кто подписал этот документ.
Starikan написав:Коллега freeze вас не одобряет viewtopic.php?p=4740645#p4740645 У народов этих стран другой менталитет, другая история, другое окружение. В наших реалиях эти методы не пройдут. А зачем вы повторяете тупую логику зубожилих - посадить (а лучше расстрелять) классовых врагов?
1) Я это слышу уже лет 15 из России о ее "особом" пути 2) Мне абсолютно безразлично кто тут одобряет или нет мою точку зрения которая может совпадать с точкой зрения на какие-то вопросы с какими-то участниками, а на другие отличаться от них, т.к. ни на этом форуме, ни где либо еще я не состою ни в партии, ни в общественном объединении где принято шагать в ногу. 3) К какому классу - предпринимателей, госслужащих и просто служащих, наемных работников, рабочих следует отнести миллиардера уже 20 лет не занимающегося бизнесом т.к. работает на высших госпостах, но тем не менее непрерывно богатеющего? 4) Порошенко не враг, он примитивный вор который должен сидеть в тюрьме ( смертная казнь в Украине уже более 25 лет отменена)
buratinyo написав:Как ваши эмоциональные изыскания и предположения (доказательств всегда в таких случаях не бывает, историю пишут победители, свидетели вымерли как мамонты)
Свидетели то вымерли, но документы остались. Сохранилось множество старинных карт, атласов и международных договоров, где видно название Русь только на землях нынешней Украины, в то же время на территориях РФ только Московия или Тартария. Есть даже карты, где одновременно присутствуют названия Русь - на западноукраинских землях, Украина - на землях центральной и восточной Украины и Московия/Тартария - на месте РФ.
"при современном развитии печатного дела изготовить подобные археологические карты и документы" специалистам как два пальца в розетку засунуть.
Ну, и повторяю вопрос - как это поможет Украине? Вы хотите и далее заниматься здесь сепаратизмом?
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
shapo написав:Понятия не имею и мне на это наплевать кто кому звонил и какие повестки носил. Если человек сам не расписался на повестке,ее можно спустить в унитаз. А если Зеленский дезертир и скрывался от службы, то под суд тогда нужно отдать работников военкомата которые или были им подкуплены, или проявили халатность не доведя дело до суда.
Тут розмова про звичайного пересіченого, чи про головнокомандуючого? Чи має моральне право людина таких моральних якостей займати такий пост?
После 5-ти лет правления Порошенко слово "мораль" нужно вычеркнуть из лексикона
Украинцам хотят разрешить покупать и использовать для защиты короткоствольное оружие (пистолеты, револьверы). Соответствующий законопроект (№1222) «Об оружии» зарегистрировали в Верховной Раде два депутата от партии «Слуга народа» Игорь Фрис и Александр Матусевич. В случае принятия, документ заработает на следующий день после его принятия.