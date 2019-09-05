Додано: П'ят 06 вер, 2019 12:41

14 марта, 2017

Наливайченко: Чтобы вытащить из плена Гриценко и других автомайдановцев, мы обменяли их на полковника ГРУ России



Выданный в обмен на активиста Алексея Гриценко полковник Главного разведывательного управления РФ – "опасный офицер", который был задержан в начале марта 2014 года, сообщил экс-глава СБУ Валентин Наливайченко.



Для освобождения активиста "Автомайдана" Алексея Гриценко и других активистов, задержанных в Крыму в марте 2014 года, Украина выдала России полковника Главного разведывательного управления (ГРУ) Генштаба вооруженных сил РФ.



Об этом заявил экс-глава Службы безопасности Украины Валентин Наливайченко в эфире авторской программы Дмитрия Гордона "ГОРДОН" на канале "112 Украина".

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30 января 2019

"Он (сын Гриценко - ред.) был командиром взвода по охране аэродрома в Днипре, откуда действовали армейская авиация и спецназ. Как-то сын мне позвонил и сказал, что его взвод ликвидируют. Я поставил всех на уши и выяснил, что Петр Алексеевич дал прямое указание отозвать моего сына в тыл, чтобы закрыть мне рот", - рассказал Гриценко.



По его словам, после этого он позвонил министру обороны и руководителю администрации президента и пригрозил большим скандалом, после чего приказ отменили.

31 января 2019

"Мажорные" воины: где отсиживался Гриценко-младший во время АТО

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"Только получил звонок от старшего сына Алексея: Папа, я в военкомате, прохожу медицинскую комиссию, призывают на службу и срочно, сегодня же отправляют в военную часть в Львовской области", - написал тогда Анатолий Гриценко в своем блоге.

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Гриценко-старший утверждает, что его сын служил еще и в зенитно-ракетной артиллерии на аэродроме в Днепре. Ситуация в Днепре была, хотя и не из легких, но все же огневого рубежа на местном аэродроме замечено тоже не было.



Сам Гриценко-младший вспоминает, что там он "стоял" со взводом из 93 бригады.



"Потом ребят из этой бригады бросили под Новоазовск, многие погибли, часть попала в плен, часть пострадала в других боях. Параллельно постоянно выполнялись боевые задания на вертолетах. Сначала на наших бортах летали ребята с 3-го полка спецподразделения. Но когда сбили борт и погибли 2 спецназовца, как я понимаю, где-то наверху взялись за голову и решили создать группу бортовых стрелков. И нас стали готовить. Вторую половину службы пришлось полетать в этой группе", - сказал он.



Сколько "летал" Гриценко-младший - точно неизвестно. Но на этом его подвиги, похоже, заканчиваются.



В 2016 году он вернулся к своей привычной жизни активиста, вошел в рабочие группы общественных советов, в частности при министерстве экологии и НАБУ.

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Он сам просился добровольцем, но, по словам Ирины Луценко, в ситуацию вмешался Валерий Гелетей и отправил Александра в зенитные войска вместо добробата - подальше от "полного контакта". Он служил в запорожской 55-артбригаде. Александр Луценко, по словам его семьи, командовал артиллерийской установкой в районе Донецкого аэропорта. В зоне АТО он пробыл, со слов самого Луценко, 44 дня.



После возвращения сына Юрий Луценко писал в Facebook: "Я горжусь, что мой сын поставил меня перед фактом того, что он идет на фронт. Что он был там 44 дня без охраны и каких-либо привилегий. Что он сделал то, о чем мечтают миллионы. Что от него я знаю то, что должен знать".



Отметим, что сын Луценко служил в 55 бригаде осенью. Это было как раз боевое "межсезонье": основные потери артиллеристы из Запорожья несли летом, их солдаты часто гибли и попадали в плен. Потом бригаду основательно потрепало зимой под Дебальцево - когда сын Луценко там уже не воевал.



Как вспоминали военные в интервью СМИ, он действительно провел в бригаде всего полтора месяца, потом ушел по состоянию здоровья. Что внешне выглядит как попытка "отметиться" в армии.

больше года Кирилл Турчинов проработал в главке Нацгвардии, офицером юридического управления, занимался документооборотом. "Уволился сын Турчинова на Новый год, потому что не успевал совмещать службу и учебу. А до этого исправно каждый день ходил сюда в форме, получал зарплату (это порядка 5500 грн - прим.), - подтвердила Светлана Павловская из пресс-службы Нацгвардии.

П'ятниця, 22 серпня 2014

Старший син президента Петра Порошенка Олексій служить в зоні Антитерористичної операції.



Про це в ефірі "5 каналу" заявив учасник переговорної групи Антитерористичного центру Юрій Тендіт.



За його словами, він побачив сина Порошенка в палатці одного з таборів.



Тендіт не уточнив, де саме знаходиться цей табір, але сказав, що він перебуває в зоні досяжності ворожої артилерії.



За словами Тендіта, він з товаришем зайшов до палатки пообідати і побачив там трьох військових. Один з них дав ніж, щоб розрізати кавун.



"Він не кричав, був дуже спокійним, скромно себе вів", – запевнив переговорник.



Тендіт додав, що лице хлопця видалось йому знайомим, а пізніше товариш сказав, що це був старший син президента.



"Потім я подивився в інтернеті і побачив, що це був Олексій", – сказав він.



Тендіт зазначив, що сам Порошенко про це ніколи не говорить.

29 ноября 2014

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"Я туда поехал добровольцем. Я сам по этому поводу написал заявление. Конечно, были такие моменты, к примеру, что я поехал туда под другой фамилией. Фамилия моя там была Анисенко. Красивая украинская фамилия. Взял такую, какую мне дали", – объяснил Алексей.



Он также рассказал, что его батальон базировался под Краматорском. Что касается того, на самом ли деле сын Порошенко воевал, он ответил: "Я не являюсь профессиональным военным, я не какой-то там коммандос. Я служил в минометном подразделении. Мы там и стреляли, и помогали другим нашим воевать".

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Он служил офицером в артиллерии, был командиром минометного расчета. Такая должность вполне логична, если учесть, что он имеет высшее образование и учился на военной кафедре", - рассказали нам в Штабе АТО, уточнив, что непосредственно на передовой сын президента не был.

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40-й отдельный мотопехотный батальон (в\ч 2603) – это батальон ВСУ, организованный как батальон территориальной обороны "Кривбасс". Подразделение участвовало в боях за Иловайск и Дебальцево, потому между собой военные часто называют его "котловой батальон". Военные из 40-го бата, к слову, не видели в своих рядах ни Алексея Порошенко, ни бойца "Анисенко", но, говорят, было бы неплохо "наблюдать его в аду в Дебальцево".

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За його словами, у 2014 році як доброволець поїхав воювати в зону АТО. У листопаді під час інтерв'ю він пояснив, що воював під прізвиськом Анисенко, щоб не піддавати небезпеці людей навколо нього. Батальйон, у якому воював Олексій Порошенко, базувався під Краматорськом.[21]



22 серпня 2014 року в ефірі «5 каналу» учасник переговорної групи Антитерористичного центру Ю. Тендіт підтвердив, що бачив Олексія Порошенка в наметі одного з таборів, якого саме не уточнив[22].

На момент обрання у 2014 році мав військове звання майор, за військово-обліковою спеціальністю — військовий перекладач (ВОС-390400). Строкову військову службу проходив у 1984—1986 роках.[329]

воював під прізвиськом Анисенко, щоб не піддавати небезпеці людей навколо нього

Отпустили под честное слово: как проходило заседание, на котором освободили Цемаха – сюжет

05.09.2019

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По делу Малазийского "Боинга" подозрение Цемаху пока не объявляли.

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2 september 2019

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Het Openbaar Ministerie wil inhoudelijk niet ingaan op de brief van Westerbeke. Een woordvoerder zegt wel dat Tsemach een „belangrijke getuige kan zijn”. Maar: „Hij zit voor een Oekraïense zaak in een Oekraïense cel. Een eventuele uitruil is dus een Oekraïense beslissing. Zijn aanhouding heeft ook niet plaatsgevonden in het kader van onze strafzaak rond het neerhalen van MH17.” Tsemach zit vast voor zijn deelname aan de gewapende strijd van pro-Russische rebellen in Oost-Oekraïne.

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Государственная прокуратура не хочет отвечать на письмо Вестербеке. Представитель говорит, что Цемах может быть «важным свидетелем». Но: «Он в украинской камере для украинского дела. Поэтому возможный компромисс - это украинское решение. Он не был арестован в контексте нашего уголовного дела, связанного со свержением MH17 ». Цемах задержан за участие в вооруженной борьбе пророссийских повстанцев на востоке Украины.

05.09.2019

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Однако Брехтье ван де Мосдейк отказалась ответить на вопрос о том, пытались ли следователи JIT допросить Цемаха после того, как его на оккупированной части Донбасса задержали украинские спецслужбы.

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Очень легко писать о том, что военные должны стойко переносить тяготы воинской службы, в т.ч. сидеть в тюрьме РФ, когда речь идет о чужих детях.А когда о детях "элиты", тоВопрос, будут ли писать "военные должны стойко переносить тяготы воинской службы" и спокойно ждать, пока их обменяют на кого-то малозначимого для задержавшей стороны форумчане, если лично их дети будут взяты в плен и просидят 9 месяцев в тюрьме (и неизвестно сколько еще), явно риторический.. Единственное упоминание о его службе в АТО от не членов его семьи есть только у Тендита, все остальные только ссылаются на него.Вот что говорит о службе сам Алексей:Подробная история об этом -Кстати, в укр. Википедии об этом толькоИ ни слова о его воинском звании офицера. В отличие от его отца:Прошло 5 лет. Опасности для военных, которые служили около А.Порошенко уже нет. Может пора и рассекретить, в каком конкретно подразделении служил сын экс-Президента?ПоА вот что пишут сами голландцы о Цемахе:Гуглоперевод:Очень странно, что один из ключевых свидетелей по делу о MH17, по этому вопросу не допрашивался украинскими следователями. Почему?И еще:Верить тому, что голландские следователи допрашивают Цемаха только на основании поста журналистки в Фейсбуке наивно. Уже было, по аналогичным постам, что все моряки 30 августа прилетели в Киев -. По сообщениям его родителей действительно какая-то непонятная история - то ли были повестки, то ли не были. Но если опираться только на официальные документы, то картина очень интересная.Сперва появился "документ", что Зеленскому 4 раза присылали повестки. Он появился во время выборной кампании. "Документ" потому, что это был обычный листок бумаги (не бланк!), без подписей и печатей, любой может набрать подобное в Ворде на кого угодно и выложить в Инет. Потом появился документ (на бланке МО) с подписью и печатью, что повесток Зеленскому не присылалось (после того, как Зеленского избрали Президентом, но еще при "старом" руководстве МО). Но в таком случае, если правда, что Зеленскому повестки все же присылались, нужно делать и "Б" - возбуждать уголовное дело за злоупотребление служебным положением и подделку документов и судить по этим статьям того, кто подписал этот документ.